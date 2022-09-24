"Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО
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Ввечері 21 вересня у Москві розпочалася акція, спрямована проти часткової мобілізації, яку оголосив Путін.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з акції розповсюжується у мережі.
Протестувальники встають у зчіпки. Поліцейські видирають людей із натовпу й масово затримують.
Топ коментарі
+86 133133
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+52 lammer ya
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+48 vitaliymkua
показати весь коментар21.09.2022 20:03
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Але то знову кацапське шоу - один попався мінтам в лапи , а двісті чоловік знімає на камеру...
Бздять рєпою, як завжди !!!
То ніякі не "ПРАТЄСТИ", то херня !