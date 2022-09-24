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"Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ввечері 21 вересня у Москві розпочалася акція, спрямована проти часткової мобілізації, яку оголосив Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з акції розповсюжується у мережі.

Протестувальники встають у зчіпки. Поліцейські видирають людей із натовпу й масово затримують.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+86
одного тащат а ватозак - триста снимают на смартфон
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21.09.2022 20:01
+52
Які *****, "нєт вайнє"? Давно всирались від "Кієв за трі дня?" Йдіть воюйте *****. вам же це так подобалось.
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21.09.2022 20:02
+48
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21.09.2022 20:03
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Обісралися йти на війну , за царя , за Родіну...
Але то знову кацапське шоу - один попався мінтам в лапи , а двісті чоловік знімає на камеру...
Бздять рєпою, як завжди !!!
То ніякі не "ПРАТЄСТИ", то херня !
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22.09.2022 07:21 Відповісти
Далеко їм до наших протестів, як у вірші ",,,нет у вас духу своюодного," Раби,,,
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22.09.2022 08:58 Відповісти
Жалкое зрелище!!!
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22.09.2022 13:33 Відповісти
Это немногие из тех кто против войны, не перекладывайте на них вину тех кто ее развязал. В интересах Украины максимально поддержать это антивоенное движение. Оскорбление и унижение ее участников украинцами вместе с кремлевскими пропагандистами будет стоить тысячам украинцам жизни. Вы просто кидаете еще один камень в тех кто враг вашему врагу. Черчилль когда требовалось спасти жизни британцев жал руку своему врагу Сталину. Используйте логику, а не эмоции и не ведите себя как дети.
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22.09.2022 22:57 Відповісти
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