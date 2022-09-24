"Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО

Ввечері 21 вересня у Москві розпочалася акція, спрямована проти часткової мобілізації, яку оголосив Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з акції розповсюжується у мережі.

Протестувальники встають у зчіпки. Поліцейські видирають людей із натовпу й масово затримують.