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Оккупанты снова обстреляли Купянск, ранены пять мирных жителей, - Харьковская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

куп'янськ

Российские оккупанты обстреляли освобожденный город Купянск на Харьковщине. Ранены 5 мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения 5 человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие - мужчины 36, 47 и 63 лет и 83-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела с. Стрелеча Харьковского района ранена 55-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы.

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Ворог буде нахабніти поки ми обороняємося,треба вже щоб вони захищали свої багатоповерхівки.
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21.09.2022 21:08 Ответить
 
 