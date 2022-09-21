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Оккупанты снова обстреляли Купянск, ранены пять мирных жителей, - Харьковская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли освобожденный город Купянск на Харьковщине. Ранены 5 мирных жителей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения 5 человек, среди которых 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие - мужчины 36, 47 и 63 лет и 83-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела с. Стрелеча Харьковского района ранена 55-летняя женщина.
Все пострадавшие госпитализированы.
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Лилия Стацкая
показать весь комментарий21.09.2022 21:08 Ответить Мне нравится 2
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