УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14385 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 493 1
війна (56406) обстріл (21057) Харківщина (4276) Куп'янськ (453)

Окупанти знову обстріляли Куп’янськ, поранено п’ятьох мирних жителів, - Харківська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

куп'янськ

Російські окупанти обстріляли звільнене місто Куп’янськ на Харківщині. Поранено 5 мирних мешканців.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36, 47 та 63 років та 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу с.Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Зазначається, що усі постраждалі госпіталізовані.

Також читайте: Фотографії звільненого Куп’янська. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог буде нахабніти поки ми обороняємося,треба вже щоб вони захищали свої багатоповерхівки.
показати весь коментар
21.09.2022 21:08 Відповісти
 
 