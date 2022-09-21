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Окупанти знову обстріляли Куп’янськ, поранено п’ятьох мирних жителів, - Харківська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли звільнене місто Куп’янськ на Харківщині. Поранено 5 мирних мешканців.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олен Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36, 47 та 63 років та 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок обстрілу с.Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.
Зазначається, що усі постраждалі госпіталізовані.
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Лилия Стацкая
показати весь коментар21.09.2022 21:08 Відповісти Мені подобається 2
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