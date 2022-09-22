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В Донецкой области за сутки рашисты убили 5 мирных жителей. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Донецкой области за сутки рашисты убили 5 мирных жителей 01

"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Не просто навальнят, кто пошел снимать на телефон в 100 человек, как три мусора бьют дубинками девушку. А это будет тотально и везде. Например, главврач больницы сегодня собирает персонал и говорит, что теперь вы мне отдаете 25% своей зарплаты, а если не хотите, то я вас увольняю и сразу выдаю повестку на руки, включая и женщин. Ну, у кого несколько детей и муж беременен еще одним, то ладно, вы откосите, а если это не так, то повалите на фронт. Именно так и везде будет. Все начальники теперь сделают из подчиненных своих рабов, снимая деньги, заставляя их дополнительно работать на себя. За должность начальников будут такие же убийства, как с десяток топ менеджеров Лукойла и других фирм типа протезирования убивают ради делюги. Мобилизация объявлена всеобщая, иначе бы был совсем иной вид приказа с чётким указанием, кого будут призывать или же из каких регионов, например из тех, где введено военное положение.
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22.09.2022 08:49 Ответить
Вбиваючи мирних жителів Донеччини , кремлівське одоробало ,
таким чином , готується до реХферендуму 😡
Щоб ти , падло , здохло 😠
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22.09.2022 08:48 Ответить
Там кажуть що це пуляє ЗСУ.
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22.09.2022 08:53 Ответить
 
 