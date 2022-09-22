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В Донецкой области за сутки рашисты убили 5 мирных жителей. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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таким чином , готується до реХферендуму 😡
Щоб ти , падло , здохло 😠