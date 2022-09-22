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На Донеччині за добу рашисти вбили 5 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донеччині за добу рашисти вбили 5 мирних жителів 01

"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Не просто навальнят, кто пошел снимать на телефон в 100 человек, как три мусора бьют дубинками девушку. А это будет тотально и везде. Например, главврач больницы сегодня собирает персонал и говорит, что теперь вы мне отдаете 25% своей зарплаты, а если не хотите, то я вас увольняю и сразу выдаю повестку на руки, включая и женщин. Ну, у кого несколько детей и муж беременен еще одним, то ладно, вы откосите, а если это не так, то повалите на фронт. Именно так и везде будет. Все начальники теперь сделают из подчиненных своих рабов, снимая деньги, заставляя их дополнительно работать на себя. За должность начальников будут такие же убийства, как с десяток топ менеджеров Лукойла и других фирм типа протезирования убивают ради делюги. Мобилизация объявлена всеобщая, иначе бы был совсем иной вид приказа с чётким указанием, кого будут призывать или же из каких регионов, например из тех, где введено военное положение.
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22.09.2022 08:49 Відповісти
Вбиваючи мирних жителів Донеччини , кремлівське одоробало ,
таким чином , готується до реХферендуму 😡
Щоб ти , падло , здохло 😠
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22.09.2022 08:48 Відповісти
Там кажуть що це пуляє ЗСУ.
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22.09.2022 08:53 Відповісти
 
 