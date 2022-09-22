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На Донеччині за добу рашисти вбили 5 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА
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За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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таким чином , готується до реХферендуму 😡
Щоб ти , падло , здохло 😠