На Донеччині за добу рашисти вбили 5 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.