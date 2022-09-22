Боррель о ядерных угрозах Путина: Они не пошатнут поддержку Украины

Озвученные Путиным угрозы об использовании ядерного оружия являются циничными и безответственными, они несут беспрецедентные по объемам угрозы для европейской и мировой безопасности, но они не поколеблют решимость ЕС в поддержке Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти очередные угрозы Путина применить повторяющиеся раз за разом ядерное оружие и на этот раз прозвучали очень очевидно… , являются проявлением безответственной и циничной попытки взорвать нашу твердую поддержку в адрес Украины. Эти угрозы в беспрецедентном масштабе подрывают международный мир и безопасность. Но они не поколеблют нашу готовность, не изменят нашу решимость, наше единство в том, чтобы стоять вместе с Украиной, оказывать ей широкую поддержку для ее способности защитить себя и свою территориальную целостность так долго, как это будет необходимо", - подчеркнул Боррель.

По его словам, такие угрозы Путина, как и его объявления о частичной мобилизации в России и о поддержке так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях Украины, были особенно циничными и шокирующими, поскольку были сделаны именно тогда, когда мировое сообщество в ООН ищет пути для укрепления мира и прогресса. Для объявления своих агрессивных планов Путин намеренно избрал Международный день мира, отмечаемый именно 21 сентября.

"Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину. Он пытается разрушить всю страну с использованием всех средств, поскольку испытывает провал в военных действиях… Но мы будем продолжать поддерживать Украину в военном смысле. Мы будем продолжать поставлять Украине оружие. Мы будем продолжать вкладывать деньги в Европейский фонд мира и в бюджеты стран-членов для продолжения поддержки военной возможности Украины для защиты ее собственного суверенитета", - добавил Боррель.

Он добавил, что в первой части встречи министров иностранных дел ЕС, созванной после объявления президентом РФ нового этапа эскалации в российской агрессии против Украины, принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он проинформировал европейских чиновников о текущей ситуации и развитии событий в Украине.

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