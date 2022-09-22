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Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Премьер Британии Элизабет Трасс назвала "бряканьем оружием" ядерные угрозы Путина и заявила, что этот шантаж "не сработает".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.

"В это утро мы видели, как Путин пытается оправдать свои катастрофические провалы. Он решил продолжать усилия, посылая еще больше резервистов на ужасную судьбу. Он отчаянно пытается создать видимость демократии для режима, для которого не существует прав и свобод человека. Он прибегает к новым фиктивным претензиям и бряцанием оружием. Это не сработает", - подчеркнула Трасс.

Напомним, ранее Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.

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Топ комментарии
+10
Просто пусть подтвердит слова Бориса Джонсона , что в случае применения ****** ЯО , Великобритания ответит ядерным ударом по рашке. без дополнительных консультаций с союзниками. Когда Джонсонюк сказал об этом, ***** на несколько месяцев умолк со своей ядерной ялдой.
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22.09.2022 10:29
+8
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.09.2022 10:17
+5
Недавно известная пропагандонша РабZeи Евгения Альбац...сказала...на рабZee нет бронежилетов надёжных...для 300 000 наших Zolldattenn
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22.09.2022 10:25
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.09.2022 10:17 Ответить
У Питерского гоп-стопника нет других аргументов,кроме шантажа, блефа и повальной брехни пропагандонов ********** в перемешку с туфтой о вяличии рабZeи...Уже весь Мир знает...что РАБzeянская ядреная бонба не выстрелит...потому что объявлена МогилиZaцыя...
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22.09.2022 10:21 Ответить
Недавно известная пропагандонша РабZeи Евгения Альбац...сказала...на рабZee нет бронежилетов надёжных...для 300 000 наших Zolldattenn
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22.09.2022 10:25 Ответить
Просто пусть подтвердит слова Бориса Джонсона , что в случае применения ****** ЯО , Великобритания ответит ядерным ударом по рашке. без дополнительных консультаций с союзниками. Когда Джонсонюк сказал об этом, ***** на несколько месяцев умолк со своей ядерной ялдой.
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22.09.2022 10:29 Ответить
Чем отличается кремлевский ПОНТЫгон от реального Пентагона?наличием самолетов-невидимок F-35...и бомбардировщиков В-52 ...очень круто модернизированных за последние 10,...нет даже 5 лет...,за что спасибо Тайваню...💪Их технологии SUPER👍💯
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22.09.2022 10:40 Ответить
А ось спрацює чи ні ми побачимо по інтенсивності надання озброєнь для України.Якщо буде гальмування це буде відповідь і путін продовжить страшати Захід своїм фетишем..
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22.09.2022 11:01 Ответить
Пентагон держит под непрерывным контролем ядерные запасы РФэрастии, при идентификации запуска руZZкими любого компонента ЯО, Пентагон нанесёт мгновенный массированный удар по бункерам кремлёвского ПОНТЫгона и других главарей кремлевской банд группировки. Аналогичный сценарий согласован и отрабатывается ВС Великобритании.
РФаген будет разрушен !
Слава Украине !
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22.09.2022 11:44 Ответить
Было бы спокойнее услышать, что не сработают его ракеты. Или хотя бы, что они все будут сбиты. А не что не сработает шантаж.
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22.09.2022 12:31 Ответить
"вторая армия" обосралась с обычным вооружением, обосрется и с ядерным.
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22.09.2022 13:05 Ответить
 
 