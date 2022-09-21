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Путин угрожает миру ядерным оружием: "Это не блеф". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зброя,ядерна

Владимир Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина.

По его мнению, якобы "в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ".

"Уже не таясь говорят, что РФ должна быть всеми силами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного суверенитета. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощренных обстрелах ЗАЭС, что чревато атомной катастрофой. Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения – ядерного оружия", – сказал он.

Путин подчеркнул, что при угрозе Россия использует ядерное оружие.

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"Тем, кто позволяет себе такие высказывания, хочу напомнить, что наша страна также располагает разными системами поражения и по отдельным компонентам более современным, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", – заявил он.
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Топ комментарии
+96
Именно, что блеф. Но даже если и нет, то для украинцев это ничего не меняет, поскольку оккупация рашкой намного хуже любого, ядерного удара.
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21.09.2022 09:54
+67
ху..ла надо читать наоброт - значит БЛЕФ
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21.09.2022 09:49
+65
Да нам уже похеру что там вы используете животные. Будем вас рвать после этого с ещё большим удовольствием.
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21.09.2022 09:51
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Так,***** ************,а зброї не дають. Йдіть у наступ з пістолями.
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21.09.2022 15:24 Ответить
это ты плять кацапская - а Украина освобождает свою территорию
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21.09.2022 15:47 Ответить
Впевнен що з нуля крапаєш херой.
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21.09.2022 18:02 Ответить
Уйло тягне за собою в могилу весь світ
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21.09.2022 15:21 Ответить
Это не блеф, это бред.....
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21.09.2022 15:22 Ответить
Ядерну зброю здали,проміняли на якусь не потрібну дрібну ***** то зара всяке ***** може безкарно погрожувати та нападати.
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21.09.2022 15:27 Ответить
Не несіть повну муйню - дістали вже подібні "розумники". Якби вперлись рогом і лишили могло б бути декілька варіантів розвитку подій: повна ізоляція з боку Заходу (на зразок Пн. Кореї - ті також з ракетою і голою сракою), банкрутство - утримання ЯЗ недешева справа, напад Кацаплянду не зараз, а відразу, банальна аварія - якісне обслуговування ядерного арсеналу це величезні кощти, а їх тоді тупо не було (не знаю, скільки Вам років, а я тоді вже був юнаком і міг аналізувати економічну ситуацію). Єдиний розумний варіант був - домовитись на те, щоб лишити не весь арсенал, а 10-15 ракет середньої дальності, цього було б достатньо.
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21.09.2022 15:38 Ответить
Кучма хотів залишити 365 "Скадів" з звичайними зарядами. Не вийшло - дотиснули.
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21.09.2022 19:10 Ответить
Хотів би - залишив.

І будапешський меморандум був би прописаний з санкціями на гарантів безпеки і відповідальністю.

Кучма багато зробив, щоб те, що є - було.
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21.09.2022 20:47 Ответить
Угу ... Це типу я приходжу у банк, ноги на стіл, мені кредит на моїх умовах ...

Там руки і ноги викручували, обіцяли ізоляцію, санкції і т.п. Просили зрозуміти, треба зкорочувати кількість ЯЗ.

Миру мир ... Дали грошей і дешевший газ.
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21.09.2022 22:02 Ответить
Зрозуміло, що твої вимоги ніхто не захоче виконувати. Але ти теж не сімками на базарі торгуєш. Нема чітких гарантій безпеки - залишим ЯЗ у себе. Підтримувати дешевше ніж розробляти з нуля.

А що потім? кучма став володарем країни через своїх наближених людей. І ніхто з олігархів не несе відповідальності. Вони контролюють систему управління і не несуть відповідальності взагалі... Це справедливо?
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23.09.2022 00:23 Ответить
Це Ви якусь муйню несете.Північна Корея,Пакистан -співвідносні з Україною країни змогли з нуля створити ЯЗ.А Україна при готових зарядах,наукових інститутах,атомних електростанціях не могла???Навіть при зеку янику залишок збройового плутонія з Харківського інститута вивезли.Просто дурні хохли ніколи не хотіли безпекою країни займатись.Всім же ш пенсії,стипендії,дешевий газ і т.д....
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21.09.2022 23:27 Ответить
Кондратюк,вилізь зі своєї затишної шуриної нори і піди розкажи це тисячам наших громадян вбитих і замучених в Бучі,Ізюмі.Маріуполі і т.д. Чесно,просто бісять такі геніальні щурі!
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22.09.2022 03:04 Ответить
даже 10 - 15 ракет мы не могли обслужить потому что боеголовки производились в рф и регламентные работы на них мог проводить только завод изготовитель и через назначенный срок яд. боеголовка снимается с боевого дежурства и ракета снаряжается новой ябч . а еще ежегодно надо проводить контрольно серийные пуски где вместо ябч стоит телеметрия . а у нас даже полигона такого нет . За время независимости с 91года на южмаше мы могли создать ракетный щит для УКРАИНЫ с фугасными боеголовками до 5000 км и ******* по маскве и питеру как они по киеву и харькову . но был такой гандон кучма который южмаш ***** розвалил
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22.09.2022 07:22 Ответить
Подихає вже мабуть... Дуже схоже. Решта там не краще, але під час гризні за престол "царя" багато чого може статись.
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21.09.2022 15:32 Ответить
нам краще - быстрее Крым освободим чем через зеленомордные переговоры
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21.09.2022 15:51 Ответить
***** всегда врет, как и все русские. Про Крым они тоже втирали, что армагеддон будет, если Крым тронут, потом посты про это удаляли.
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21.09.2022 15:50 Ответить
росіяни, розвертайтесь зі зброєю в руках на москву і змітайте кремлівську банду, яка посилає вас на смерть
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21.09.2022 16:11 Ответить
Как думаете, нам дадут першинги?
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21.09.2022 16:11 Ответить
putin dickmen🤡
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21.09.2022 16:24 Ответить
Кончене ху..о! Падло ти!
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21.09.2022 16:40 Ответить
Ну це таке.

Застосувати стратегічну ядерну зброю в Україні путін не зможе, бо тоді наші території стануть непридатні для освоєння русскімі. Хоч русскіє і не зовсім ще люди, але радіація їм теж шкодить.

Застосування тактичної ядерної зброї в Україні ніяк не зашкодить природі чи здоров'ю людей на Заході. Тактичною ядерною зброєю до США не дістанеш.

Все це звичайно не спрощує нашу задачу, але по факту шаріков забрехався. Проте на росії нема людей, які здатні його повернути в первісний стан. Ех, а був же ж професор прєображєнскій...

От не люблю булгакова, але приходиться користати його сюжети.
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21.09.2022 16:56 Ответить
Зона враження 3-5 км у діаметрі, це найслабший заряд -- 30 кв. км. А вони є різні, хоч і тактичні.

Це один.
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21.09.2022 18:57 Ответить
так, тактичний ядерний заряд нанесе непоправну шкоду Україні.
але він не долетить до США.
путін же ж зібрався з американцями воювати ? принаймі так він каже в своїх публічних виступах.

якщо ж він видав якісь таємні прикази стосовно стратегічної ядерної зброї, то це хана всьому світові, і тут вже йому впіндюрять не чекаючи часу Ч.

думаю, зараз перевіряють чи були такі таємні прикази видані.
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21.09.2022 19:14 Ответить
але чим Україна зможе відповісти на можливий тактичний ядерний удар росії ?

треба вимагати від союзників тактичну ядерну зброю або закрити їхніми ППО небо не тільки над Україною але й над чорноземною зоною росії аж до волги.
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21.09.2022 19:17 Ответить
Про це ж і мова. Чи будуть амери і брити за нас вступатися, якщо буде 1 демостративний удар тактичною ЯЗ ??

А якщо три ? Чи шість тактичною ? Чи 20 ??

Чи будуть чекати стратегічною ??

Так стратегічною по Україні рф не може бити - нема цілей і не ті відстані.
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21.09.2022 22:07 Ответить
Можливо, йдуть якісь контакти між США та росією, суть яких не озвучується, де ця тема конкретно проговорюється.

Можливо, путін робить такі заяви тільки на публіку, бо всі подвіжки пересунути таку зброю відстежуються. Он генерал Ходжес натякнув, що можуть застосувати її з Криму.

Але відповідати "не віримо!" це дуже стримана реакція Заходу, ми таке вже чули перед 24 лютого, хоч таємно експерти переконували Зєлєнського в іншому. Може й зараз йому виклали факти, а він їх замовчує?

Бо якщо путін не враховує якою може бути відповідь на застосування тактичної ядерної зброї, то він з переляку після відповіді може застосувати і іншу ядерну зброю. Він має знати або масштабні параметри такої відповіді, або рівень рішучості та швидкості такої відповіді. Нічого цього не проглядається. На жаль.
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22.09.2022 00:27 Ответить
Закон війни. Одна відповідь може потягнути за собою вал інших.
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22.09.2022 19:40 Ответить
--- У місті " Чорних полковників" -- Світловодську. де НЕ змінно правлять виповзні КДБ-шників ---це передбачали завчасно... /що завариться крута каша із ядерним бомбометанням.../ У середній школі ./що біля головпошти.../видали дивний наказ: зібрати всі.дитячі. протигази /цивільної оборони / і закопати у таємному місці. якнайглибше--2.0м. Зустрів їхнього завхоза .а він пропонує мені протигази і каже:--- Ти ж риболов...Візьми...ось побачеш. знадобиться...завтра буде пізно.бо закопаємо...
НЕ розважливо відмовився /.а сьогодні вже шкодую.../ Світловодські агентяри .п*ятиколонники.знають все і наперед ...
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21.09.2022 17:46 Ответить
Не переживайте Противогаз от радиации не спасает
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21.09.2022 19:02 Ответить
Від проникаючой - ні.
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21.09.2022 19:11 Ответить
Надеюсь мировые лидеры, наконец, начнут его воспринимать серьезно и действовать адекватно. Мир, в конце концов, должен осознать с кем имеем дело.
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21.09.2022 19:01 Ответить
ясно одне, росії пізда, ******** макакам з ядерною зброєю ніхто не дозволить погрожувати світу, ********* пізда
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21.09.2022 19:40 Ответить
На концерте кабздона ему ЯО не поможет
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21.09.2022 19:46 Ответить
Український переможний бардак
https://www.youtube.com/watch?v=h2JVWPekAYk
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21.09.2022 19:48 Ответить
Странно другое...почему США не угрожают Миру ядерным оружием после бомбардировок Хирошима и Насасаки 6 и 9 августа 1945 года...
Крысы путлера...вы. ..Шизоиды...
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21.09.2022 19:58 Ответить
Разница в том, что США не нападали на Японию, а наоборот.
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21.09.2022 21:56 Ответить
РИА Новости:

▪️26 февраля. Армия Украины, её флот, авиация, ПВО уничтожены полностью. Киев окружён и будет взят в течение двух дней.

▪️21 сентября. Украина не сумеет поставить россию на колени (мы сейчас здесь).

▪️Спойлер. У россии огромная территория, поэтому её значительная часть ещё не на коленях - есть надежда, что теплолюбивые украинцы остановятся на подступах к Воркуте и Ханты-Мансийску, а китайцы ограничатся Дальним Востоком и Сибирью. Русские не сдаются!
https://t.me/Sharpreview/17138
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21.09.2022 20:16 Ответить
Треба сзивати ООН...
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21.09.2022 20:48 Ответить
Я надеюсь наши уже запросили вернуть нам ЯО?
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21.09.2022 22:49 Ответить
Звідкиля ? З росії ??
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22.09.2022 19:42 Ответить
c CША
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22.09.2022 21:51 Ответить
вернуть нам ЯО - можна тільки з рф. З США - це дати нову, чи з запасів.
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23.09.2022 14:22 Ответить
я не против)
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24.09.2022 01:01 Ответить
> При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти

Ви, мабуть, хотіли сказати ЗАСОБИ (руzz. средства)?

Редактори, ну ж вичитуйте текст після Гугль-перекладача і перед публікацією українського тексту.
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21.09.2022 22:58 Ответить
Руки у него неживые какие-то. Только палец дергается. Паралич?
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21.09.2022 23:42 Ответить
Любий лікар Паркінсон
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22.09.2022 08:27 Ответить
ОН ПЗДУН !!!
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13.10.2022 14:19 Ответить
ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ !)
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13.10.2022 14:20 Ответить
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