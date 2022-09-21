Путин угрожает миру ядерным оружием: "Это не блеф". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Владимир Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина.
По его мнению, якобы "в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию РФ".
"Уже не таясь говорят, что РФ должна быть всеми силами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного суверенитета. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощренных обстрелах ЗАЭС, что чревато атомной катастрофой. Но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения – ядерного оружия", – сказал он.
Путин подчеркнул, что при угрозе Россия использует ядерное оружие.
"Тем, кто позволяет себе такие высказывания, хочу напомнить, что наша страна также располагает разными системами поражения и по отдельным компонентам более современным, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
І будапешський меморандум був би прописаний з санкціями на гарантів безпеки і відповідальністю.
Кучма багато зробив, щоб те, що є - було.
Там руки і ноги викручували, обіцяли ізоляцію, санкції і т.п. Просили зрозуміти, треба зкорочувати кількість ЯЗ.
Миру мир ... Дали грошей і дешевший газ.
А що потім? кучма став володарем країни через своїх наближених людей. І ніхто з олігархів не несе відповідальності. Вони контролюють систему управління і не несуть відповідальності взагалі... Це справедливо?
Застосувати стратегічну ядерну зброю в Україні путін не зможе, бо тоді наші території стануть непридатні для освоєння русскімі. Хоч русскіє і не зовсім ще люди, але радіація їм теж шкодить.
Застосування тактичної ядерної зброї в Україні ніяк не зашкодить природі чи здоров'ю людей на Заході. Тактичною ядерною зброєю до США не дістанеш.
Все це звичайно не спрощує нашу задачу, але по факту шаріков забрехався. Проте на росії нема людей, які здатні його повернути в первісний стан. Ех, а був же ж професор прєображєнскій...
От не люблю булгакова, але приходиться користати його сюжети.
Це один.
але він не долетить до США.
путін же ж зібрався з американцями воювати ? принаймі так він каже в своїх публічних виступах.
якщо ж він видав якісь таємні прикази стосовно стратегічної ядерної зброї, то це хана всьому світові, і тут вже йому впіндюрять не чекаючи часу Ч.
думаю, зараз перевіряють чи були такі таємні прикази видані.
треба вимагати від союзників тактичну ядерну зброю або закрити їхніми ППО небо не тільки над Україною але й над чорноземною зоною росії аж до волги.
А якщо три ? Чи шість тактичною ? Чи 20 ??
Чи будуть чекати стратегічною ??
Так стратегічною по Україні рф не може бити - нема цілей і не ті відстані.
Можливо, путін робить такі заяви тільки на публіку, бо всі подвіжки пересунути таку зброю відстежуються. Он генерал Ходжес натякнув, що можуть застосувати її з Криму.
Але відповідати "не віримо!" це дуже стримана реакція Заходу, ми таке вже чули перед 24 лютого, хоч таємно експерти переконували Зєлєнського в іншому. Може й зараз йому виклали факти, а він їх замовчує?
Бо якщо путін не враховує якою може бути відповідь на застосування тактичної ядерної зброї, то він з переляку після відповіді може застосувати і іншу ядерну зброю. Він має знати або масштабні параметри такої відповіді, або рівень рішучості та швидкості такої відповіді. Нічого цього не проглядається. На жаль.
НЕ розважливо відмовився /.а сьогодні вже шкодую.../ Світловодські агентяри .п*ятиколонники.знають все і наперед ...
https://www.youtube.com/watch?v=h2JVWPekAYk
Крысы путлера...вы. ..Шизоиды...
▪️26 февраля. Армия Украины, её флот, авиация, ПВО уничтожены полностью. Киев окружён и будет взят в течение двух дней.
▪️21 сентября. Украина не сумеет поставить россию на колени (мы сейчас здесь).
▪️Спойлер. У россии огромная территория, поэтому её значительная часть ещё не на коленях - есть надежда, что теплолюбивые украинцы остановятся на подступах к Воркуте и Ханты-Мансийску, а китайцы ограничатся Дальним Востоком и Сибирью. Русские не сдаются!
https://t.me/Sharpreview/17138
Ви, мабуть, хотіли сказати ЗАСОБИ (руzz. средства)?
Редактори, ну ж вичитуйте текст після Гугль-перекладача і перед публікацією українського тексту.