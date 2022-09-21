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Шольц на Генассамблее ООН: Мы не примем мир, продиктованный Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении на Генассамблее ООН подчеркнул, что если стремиться к реальному окончанию войны, нельзя принимать мир на условиях Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Шольц начал речь с того, что отметил важность поддержания мирового порядка, основанного на правилах, а не "праве более сильного", и подчеркнул, что для этого страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

Подойдя к теме войны РФ против Украины, он назвал действия Путина "вопиющим империализмом", фактически повторив слова президента Франции Макрона.

Он назвал анонсированные псевдореферендумы РФ новым витком эскалации российской агрессии, поскольку дальше Россия может назвать украинское контрнаступление "нападением на себя".

"Если мы хотим, чтобы война Путина закончилась - мы не можем быть безразличны к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мир, продиктованный Россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения", – подчеркнул Шольц.

Канцлер не сказал, какую реакцию предлагает в ответ на проведение Россией фейковых референдумов.

Он также подчеркнул, что правила международного порядка нужно постоянно адаптировать к реальности и призвал к реформе институтов ООН.

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Топ комментарии
+5
О, так сейчас все же выступают и Лаврова пустили. Теперь понятно, почему на рынке Донецка объявили о дешевой выдаче нужных товаров, обстреляли его с мсты и тут же из воздуха появились с пятерку репортеров с профессиональными камерами, когда при реальном обстреле они бы 6 часов сидели под шконкой в подвале, боясь высунуться. Это все ради этого выступления, как узнали, что Лаврова пустят с его наркосамолетом, так и пошли устраивать жалкую показуху, лучше бы дома повзрывали уже, совсем разучились работать.
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21.09.2022 09:36
+3
Вы когда Терророzию с ООН выгоните? Или тгда уже и Игил, Талибан и Хамас принимайте туда
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21.09.2022 09:36
+2
Я вважаю,що якщо б захід хотів конкретно повного рогзгрому пуйла і расеї то він би уже давно надав стільки зброї,що за 1-2 місяця усі українські території були б звільнені включно з Кримом, але вони хочуть обезкровити пуйла, і щоб він потім 10-15 років не міг оговтатися від цього,а тим часом вони б нарощували свій військовий потенціал, просто заради інтересу можна глянути скільки американці залишили зброї в Афганістані талібам коли його покидали, там тільки реактивних систем близько 1200 штук, те що дають нам це просто капля в морі в порівнянні з цим, і вони якщо б хотіли могли надати Україні набагато більше,але не хочуть
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21.09.2022 09:41
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Вы когда Терророzию с ООН выгоните? Или тгда уже и Игил, Талибан и Хамас принимайте туда
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21.09.2022 09:36 Ответить
Та }{уйлоПутін Заходу і НАТО у свому зверненні дефакто обявив війну на тереторії України

А Захід ще досих пір стурбований
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21.09.2022 11:03 Ответить
О, так сейчас все же выступают и Лаврова пустили. Теперь понятно, почему на рынке Донецка объявили о дешевой выдаче нужных товаров, обстреляли его с мсты и тут же из воздуха появились с пятерку репортеров с профессиональными камерами, когда при реальном обстреле они бы 6 часов сидели под шконкой в подвале, боясь высунуться. Это все ради этого выступления, как узнали, что Лаврова пустят с его наркосамолетом, так и пошли устраивать жалкую показуху, лучше бы дома повзрывали уже, совсем разучились работать.
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21.09.2022 09:36 Ответить
Я вважаю,що якщо б захід хотів конкретно повного рогзгрому пуйла і расеї то він би уже давно надав стільки зброї,що за 1-2 місяця усі українські території були б звільнені включно з Кримом, але вони хочуть обезкровити пуйла, і щоб він потім 10-15 років не міг оговтатися від цього,а тим часом вони б нарощували свій військовий потенціал, просто заради інтересу можна глянути скільки американці залишили зброї в Афганістані талібам коли його покидали, там тільки реактивних систем близько 1200 штук, те що дають нам це просто капля в морі в порівнянні з цим, і вони якщо б хотіли могли надати Україні набагато більше,але не хочуть
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21.09.2022 09:41 Ответить
А вона у них є?
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21.09.2022 10:26 Ответить
Чи є зброя у заходу? Ви серйозно? Я ж вище говорив,що американці тільки одних залпових систем в Афганістані 1200 штук залишили, а крім цього ще купу різного. І це для них капля в морі.
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21.09.2022 10:31 Ответить
У Заходу це не США. Кожна країна на шляху заміни старої зброї на високотехнологічну і *******. Говорити про Європу за Європу не живучи в Європі
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21.09.2022 10:33 Ответить
"Говорити про Європу за Європу не живучи в Європі" --- так я за Європу і не говорив,а за Захід, а Захід крім Європи в моєму розумінні це ще й США,Канада,Австралія,Великобританія і Японія навіть, це все демократичні,цивілізовані країни у яких одні цінності і ідеологія
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21.09.2022 10:46 Ответить
До Европы наконец-то начинает доходить , что деньги , даже очень большие , на том свете не нужны .
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21.09.2022 09:51 Ответить
 
 