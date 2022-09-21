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Шольц на Генасамблеї ООН: Ми не приймемо миру, продиктованого Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що якщо прагнути реального закінчення війни, не можна приймати мир на умовах Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Шольц розпочав промову з того, що наголосив на важливості підтримання світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві сильнішого", та наголосив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці засади порушуються.

Підійшовши до теми війни РФ проти України, він назвав дії Путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.

Він назвав анонсовані псевдореферендуми РФ новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі Росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе".

"Якщо ми хочемо, щоб війна Путіна скінчилася - ми не можемо бути байдужими до того, як саме вона закінчиться. І тому ми не приймемо миру, продиктованого Росією, і не визнаватимемо ніяких псевдореферендумів. Тому Україна має бути спроможна захищатися від російського вторгнення", - наголосив Шольц.

Канцлер не сказав, яку реакцію пропонує у відповідь на проведення Росією фейкових референдумів.

Він також наголосив, що правила міжнародного порядку потрібно постійно адаптовувати до реальності, та закликав до реформи інституцій ООН.

Також читайте: Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
О, так сейчас все же выступают и Лаврова пустили. Теперь понятно, почему на рынке Донецка объявили о дешевой выдаче нужных товаров, обстреляли его с мсты и тут же из воздуха появились с пятерку репортеров с профессиональными камерами, когда при реальном обстреле они бы 6 часов сидели под шконкой в подвале, боясь высунуться. Это все ради этого выступления, как узнали, что Лаврова пустят с его наркосамолетом, так и пошли устраивать жалкую показуху, лучше бы дома повзрывали уже, совсем разучились работать.
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21.09.2022 09:36
+3
Вы когда Терророzию с ООН выгоните? Или тгда уже и Игил, Талибан и Хамас принимайте туда
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21.09.2022 09:36
+2
Я вважаю,що якщо б захід хотів конкретно повного рогзгрому пуйла і расеї то він би уже давно надав стільки зброї,що за 1-2 місяця усі українські території були б звільнені включно з Кримом, але вони хочуть обезкровити пуйла, і щоб він потім 10-15 років не міг оговтатися від цього,а тим часом вони б нарощували свій військовий потенціал, просто заради інтересу можна глянути скільки американці залишили зброї в Афганістані талібам коли його покидали, там тільки реактивних систем близько 1200 штук, те що дають нам це просто капля в морі в порівнянні з цим, і вони якщо б хотіли могли надати Україні набагато більше,але не хочуть
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21.09.2022 09:41
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Вы когда Терророzию с ООН выгоните? Или тгда уже и Игил, Талибан и Хамас принимайте туда
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21.09.2022 09:36 Відповісти
Та }{уйлоПутін Заходу і НАТО у свому зверненні дефакто обявив війну на тереторії України

А Захід ще досих пір стурбований
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21.09.2022 11:03 Відповісти
О, так сейчас все же выступают и Лаврова пустили. Теперь понятно, почему на рынке Донецка объявили о дешевой выдаче нужных товаров, обстреляли его с мсты и тут же из воздуха появились с пятерку репортеров с профессиональными камерами, когда при реальном обстреле они бы 6 часов сидели под шконкой в подвале, боясь высунуться. Это все ради этого выступления, как узнали, что Лаврова пустят с его наркосамолетом, так и пошли устраивать жалкую показуху, лучше бы дома повзрывали уже, совсем разучились работать.
показати весь коментар
21.09.2022 09:36 Відповісти
Я вважаю,що якщо б захід хотів конкретно повного рогзгрому пуйла і расеї то він би уже давно надав стільки зброї,що за 1-2 місяця усі українські території були б звільнені включно з Кримом, але вони хочуть обезкровити пуйла, і щоб він потім 10-15 років не міг оговтатися від цього,а тим часом вони б нарощували свій військовий потенціал, просто заради інтересу можна глянути скільки американці залишили зброї в Афганістані талібам коли його покидали, там тільки реактивних систем близько 1200 штук, те що дають нам це просто капля в морі в порівнянні з цим, і вони якщо б хотіли могли надати Україні набагато більше,але не хочуть
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21.09.2022 09:41 Відповісти
А вона у них є?
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21.09.2022 10:26 Відповісти
Чи є зброя у заходу? Ви серйозно? Я ж вище говорив,що американці тільки одних залпових систем в Афганістані 1200 штук залишили, а крім цього ще купу різного. І це для них капля в морі.
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21.09.2022 10:31 Відповісти
У Заходу це не США. Кожна країна на шляху заміни старої зброї на високотехнологічну і *******. Говорити про Європу за Європу не живучи в Європі
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21.09.2022 10:33 Відповісти
"Говорити про Європу за Європу не живучи в Європі" --- так я за Європу і не говорив,а за Захід, а Захід крім Європи в моєму розумінні це ще й США,Канада,Австралія,Великобританія і Японія навіть, це все демократичні,цивілізовані країни у яких одні цінності і ідеологія
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21.09.2022 10:46 Відповісти
До Европы наконец-то начинает доходить , что деньги , даже очень большие , на том свете не нужны .
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21.09.2022 09:51 Відповісти
 
 