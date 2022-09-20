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Новини За кордономВійна в Україні
2 091 11
Шольц Олаф (718) псевдореферендум (181)

Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприйнятними т.зв. референдуми про приєднання окупованих територій України до РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє німецьке видання Zeit Online.

"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні", - заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку.

Він наголосив, що "референдуми" не охоплюються "міжнародним правом і домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Макрону отказали в разговоре с путиным, - росСМИ.
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20.09.2022 19:25
+4
одночасно з рашистськими референдумами,,,Україні варто було провести свій, про вступ України до НАТО
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20.09.2022 19:25
+4
ломка конкретная)))))
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20.09.2022 19:27
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одночасно з рашистськими референдумами,,,Україні варто було провести свій, про вступ України до НАТО
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20.09.2022 19:25 Відповісти
Макрону отказали в разговоре с путиным, - росСМИ.
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20.09.2022 19:25 Відповісти
ломка конкретная)))))
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20.09.2022 19:27 Відповісти
Ми, стурбовані, що Шольц стурбований. Навіть більше, стурбовані, що здивовані.
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20.09.2022 19:26 Відповісти
Чого, не зрозумію вони (русіше швайні) вчепилися у проведення "референдумів" в ОРДЛО?
Ну вже в 2014 році провели "референдум" у Криму, і що далі, забули?
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20.09.2022 19:31 Відповісти
Смело, смело...
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20.09.2022 19:35 Відповісти
кремлевский товарисч "засудив" рф ...отчитался
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20.09.2022 19:36 Відповісти
а що промандить стара шльонда чмеркель?? яа яа натюрліхен
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20.09.2022 19:37 Відповісти
Стурбований-хай вже не ******* цей шльоц.Всі ми знаемо що це за чудо.
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20.09.2022 19:40 Відповісти
Раніше ми думали що повільні ПРИБАЛТИ-але вони показали що в порівнянні з німцями і французами вони гіпершвидкі-тому шльоц і мікрон це такі ручніки що чекати нема чого від низ-наш народ вже добре знає що від них чекати нема чого
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20.09.2022 19:47 Відповісти
дай танки. 100 леопардов. двинем на оккупированную территорию. и уже никакие референдумы не успеют провести.
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20.09.2022 19:55 Відповісти
 
 