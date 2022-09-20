Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприйнятними т.зв. референдуми про приєднання окупованих територій України до РФ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє німецьке видання Zeit Online.
"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні", - заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку.
Він наголосив, що "референдуми" не охоплюються "міжнародним правом і домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою".
Топ коментарі
+8 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар20.09.2022 19:25
+4 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар20.09.2022 19:25
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар20.09.2022 19:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ну вже в 2014 році провели "референдум" у Криму, і що далі, забули?