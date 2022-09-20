Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заплановані росіянами псевдорефрендуми на тимчасово окупованих територіях не вплинуть на позицію президента Володимира Зеленського та Збройних Сил України.
Проте псведорефрендуми зведуть нанівець найменший шанс на дипломатію, заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
За даними пропагандистських росЗМІ, окупанти планують провести з 23 до 27 вересня псевдореферендуми про "приєднання до Росії" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
"Якою б казуїстикою Росія не намагалася прикрити свої воєнні поразки, і як би вона не натякала на тотальну війну, це не змінить позиції ЗСУ та президента як верховного головнокомандувача. Всі міжнародно визнані українські території будуть деокуповані. Але без "референдумів" ще залишається найменший шанс на дипломатичне рішення. Після "референдумів" – ні", – заявив Никифоров.
Також, за його словами, Україна розраховує, що країни, які досі відмовлялися визнавати, що Росія веде загарбницьку війну у XXI столітті, "нарешті перестануть прикриватися нейтралітетом і стануть на правильний бік історії".
Будь ласка, зачекайте...
а плешивый глаз шоколадный покажет и побегут дружно в него заглядывать.....
Захід його вже давно попередив щодо хочаб спроби використання. Ніякий бункер ***** і його нікчемну армію не врятує.
Посольство США працює в Києві. Якби розвідка доповіла про відповідні плани кацапів, працівники вже б виїхали.
Крысе уже разъяснили, что специально для поражения крысиных бункеров в США разработаны и уже изготовлены противобункерные ядерные ракеты малой мощности в 1 килотонну. Ракета пробивает почву на глубину около 200 м и потом взрывается, раздавливая любой супербункер, как ореховую скорлупу.
При этом взрыв антибункерной ракеты не причиняет никакого вреда ни экологии, ни обычным населенным пунктам.
В общем, это персональные ракеты для Путина и Ким Чен Ыра.
Але навіть якщо вирішать посилати масово строковиків в окупованих районах України- їх треба якось довезти, постачати харчування, бк і все інше- в них з цим зараз проблеми.
До речі це вже другий чи третій референдум в ОРДЛО на цю тему?
В сети активно распространяется такая информация.
в теперішній час війни між Україною і паРашей немає то і немає обстрілів москви, Воронежа, Курська.....
з проведенням референдумів і оголошенням москвою війни, підаРасія отримає удари по своїм містам
Вороніж напрягся
Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП
ОП вы на что все время надеятесь? Что пуйло враз станет добрым и вы и дальше сможете заглядывать ему в очко?
Он что, у вас кормящая рука?
Бєня, наприклад, надіявся на 100 мільярдиків.
Україна переживе і такий сценарій подій.
А ось те що ці референдуми ніхто не визнає і контрнаступ не зупинить це головне для України
Таке враження що грають два шулери але за одну команду,- одні грозять "референдумом", а інші вдають що дуже злякались...
Після Бучі і Бородянки, після Маріуполя, азовців і Оленівки, після масових поховань Ізюма і Куп'янська, після зруйнованої харківської Салтівки та Нікополя, після того, що ми побачимо після звільнення Херсона і Мелітополя, цей шут гороховий знову заводить шарманку про якусь дипломатію!
Чувак, про що? Про що ти, шут, зібрався домовлятись з кацапами?
Краще скажіть ОП, а ви віддасте наказ ЗСУ в дні референдумів провести контрнаступ і знищити як ворогів, так і зрадників? Чи буде 'ані же люді', 'ані нє хатят ваєвать', 'ані же гражданскіє'???
х@йло собі маркером на мапі намалює, де заманеться?
це так любий може надрукувати «референдум» 90% «за» приєднання чого небудь до чого небудь
если запад это схавает - то следующими будут захвачены Литва, Латвия и Эстония. Они будут быстро захвачены и россия будет угрожать яо, если запад захочет деоккупировать эти территории.
Результати встановлюватимуть за ДНК виборців 😆
Можно заглянуть?
Если без референдумов?