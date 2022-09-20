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Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

никифоров,сергій

Заплановані росіянами псевдорефрендуми на тимчасово окупованих територіях не вплинуть на позицію президента Володимира Зеленського та Збройних Сил України.

Проте псведорефрендуми зведуть нанівець найменший шанс на дипломатію, заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистських росЗМІ, окупанти планують провести з 23 до 27 вересня псевдореферендуми про "приєднання до Росії" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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"Якою б казуїстикою Росія не намагалася прикрити свої воєнні поразки, і як би вона не натякала на тотальну війну, це не змінить позиції ЗСУ та президента як верховного головнокомандувача. Всі міжнародно визнані українські території будуть деокуповані. Але без "референдумів" ще залишається найменший шанс на дипломатичне рішення. Після "референдумів" – ні", – заявив Никифоров.

Також, за його словами, Україна розраховує, що країни, які досі відмовлялися визнавати, що Росія веде загарбницьку війну у XXI столітті, "нарешті перестануть прикриватися нейтралітетом і стануть на правильний бік історії".
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Топ коментарі
+30
паРаша не шукає дипломатичного рішення, якщо ви ще не помітили цього.
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20.09.2022 18:14
+27
Ще один клоун зеленого шапіто.
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20.09.2022 18:24
+22
Нічого, думаю ви з єрмаком та зеленським постараєтесь!
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20.09.2022 18:13
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Нічого, думаю ви з єрмаком та зеленським постараєтесь!
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20.09.2022 18:13 Відповісти
Та хіба вперше
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20.09.2022 20:55 Відповісти
паРаша не шукає дипломатичного рішення, якщо ви ще не помітили цього.
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20.09.2022 18:14 Відповісти
просто гнила стаття.не прораховуюча наслідки, а бадьоро засираюча мозг читачам цензора
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20.09.2022 18:23 Відповісти
Придурку, то заява речника президента Сергій Никифорова, а не стаття Цензора.
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20.09.2022 18:38 Відповісти
так ***** його цитувать,умний ти наш?
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20.09.2022 18:46 Відповісти
Но‼️РАШИСТСКИХ ОЛИГАРХОВ В Украине ,ИМЕЮЩИХ МИЛЛИАРДНЫЕ АКТИВЫ и продолжающих спонсировать ***** и его ЗВЕРСТВА НА 7-м месяце ВОЙНЫ -ОП в упор не замечает ‼️
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20.09.2022 18:41 Відповісти
И без референдума у раши не будет шансов !
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20.09.2022 18:15 Відповісти
ну все! сказал, как отрезал!
а плешивый глаз шоколадный покажет и побегут дружно в него заглядывать.....
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20.09.2022 18:17 Відповісти
Так хто ж все таки не впусти "зе лідора" на похорони англійської королеви,на якому зібралися президенти країн- друзів України?
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20.09.2022 18:17 Відповісти
Скумбрія вирішила їхати замість нього.
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20.09.2022 18:20 Відповісти
А вони і не збираються домовлятись. Тут мова йде про використання тактичної ЯЗ проти ЗСУ.
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20.09.2022 18:18 Відповісти
Ніякі псевдореферендуми не дадуть ***** жодних підстав на використання тактичної ядерної зброї.
Захід його вже давно попередив щодо хочаб спроби використання. Ніякий бункер ***** і його нікчемну армію не врятує.
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20.09.2022 18:29 Відповісти
Да, но проблема в том, что его уже вообще ничего не спасет. Он как гитлер в том самом бункере, выхода нет. Поэтому можно ожидать чего угодно.
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20.09.2022 18:31 Відповісти
Впевнений, що він так не вважає і до останнього буде думати, що всіх переграє. Але коли зрозуміє, що остаточно програв, буде вже запізно навіть для "чего угодно"
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20.09.2022 18:40 Відповісти
Вірно, Нуланд попередила, що якщо що, особисто в труси путіну ядерну бомбу скине, ніякий бункер не врятує
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20.09.2022 19:37 Відповісти
Не треба тиражувати цю кацапську дезу про "яо".
Посольство США працює в Києві. Якби розвідка доповіла про відповідні плани кацапів, працівники вже б виїхали.
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20.09.2022 18:39 Відповісти
А чого ви раптом вирішили, що Київ ціль номер 1??
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20.09.2022 18:47 Відповісти
Кремлёвская крыса очень дорожит своей жизнью и здоровьем: поэтому никакого применения ЯО не будет.
Крысе уже разъяснили, что специально для поражения крысиных бункеров в США разработаны и уже изготовлены противобункерные ядерные ракеты малой мощности в 1 килотонну. Ракета пробивает почву на глубину около 200 м и потом взрывается, раздавливая любой супербункер, как ореховую скорлупу.

При этом взрыв антибункерной ракеты не причиняет никакого вреда ни экологии, ни обычным населенным пунктам.

В общем, это персональные ракеты для Путина и Ким Чен Ыра.
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21.09.2022 00:05 Відповісти
яка різниця між срочниками і тими що там зараз ?
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20.09.2022 18:41 Відповісти
це все що в них лишилось ?
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20.09.2022 18:54 Відповісти
А де їх візьмуть? Дивлюся москальскі ютуби- у них там квн-и проходять, камеді-клаб знову, концерти, москва та пітер хіхікають. Хто там піде воювати? У всіх інтернет, розумні там бачать, як їх ї.ашити будуть, а тупі- підуть гарматним м'ясом, будуть їз "в штикові атаки" пускати
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20.09.2022 21:24 Відповісти
Не забувайте, що РФ- найбільша за теріторією країна світу, з найдовшими кордонами. І їй потрібно тримати гарнізони в регіонах.
Але навіть якщо вирішать посилати масово строковиків в окупованих районах України- їх треба якось довезти, постачати харчування, бк і все інше- в них з цим зараз проблеми.
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20.09.2022 22:11 Відповісти
Погано для солдатів-строковиків. Згоден
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20.09.2022 18:43 Відповісти
Дійсно, де ж їх усіх ховати
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20.09.2022 19:38 Відповісти
Мова не про використання, а погрозу використання. Різні речи, погодьтесь. Але, як вони самі говорять, "сабака лайет, вєтєр носіт".
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20.09.2022 19:11 Відповісти
99%
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20.09.2022 19:15 Відповісти
Тоді ЯЗ можна використовувати вже, бо вони хочуть проводити референдум в областях, котрі не контролюють повністю. Мабуть єдине, на що вони можуть розраховувати - це пришвидшення нашого контрнаступу, підготовку до якого доведеться скоротити і це може вплинути на перебіг.

До речі це вже другий чи третій референдум в ОРДЛО на цю тему?
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20.09.2022 20:20 Відповісти
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20.09.2022 18:20 Відповісти
Макрон срочно запросил телефонный разговор путиным.

В сети активно распространяется такая информация.
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20.09.2022 18:20 Відповісти
Интересно мир устроен. Макрон чистит башмаки недомерку, а тот, в свою очередь, шлифует Эрдогану.
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20.09.2022 19:12 Відповісти
Макрону отказано в разговоре с Путиным, - сообщают СМИ.
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20.09.2022 19:53 Відповісти
Здається мені що ОПа вже змирилася з "референдумами"...
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20.09.2022 18:23 Відповісти
Фиолетово на (ж)ОПу. Главное, шоб ЗСУ делали своё дело и Западные партнёры давали оружие
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20.09.2022 19:11 Відповісти
А зараз є?
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20.09.2022 18:24 Відповісти
що є?
в теперішній час війни між Україною і паРашей немає то і немає обстрілів москви, Воронежа, Курська.....
з проведенням референдумів і оголошенням москвою війни, підаРасія отримає удари по своїм містам
Вороніж напрягся
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20.09.2022 18:36 Відповісти
Ще один клоун зеленого шапіто.
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20.09.2022 18:24 Відповісти
Дебил подбирает себе в компанию дебилов. И в подчинённые дурак подбирает ещё больших дураков. Дурака мы видим. Кто его начальник знаем. Совпадение?
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20.09.2022 19:04 Відповісти
Не дуже зрозуміло, воно прессекретар ВАЗеленсього чи дерьмака.
Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП
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20.09.2022 19:12 Відповісти
Пробачте а як це стосується новини?
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20.09.2022 19:44 Відповісти
Так у раши и сейчас нет дип. решений.
ОП вы на что все время надеятесь? Что пуйло враз станет добрым и вы и дальше сможете заглядывать ему в очко?
Он что, у вас кормящая рука?
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20.09.2022 18:24 Відповісти
Звісно.

Бєня, наприклад, надіявся на 100 мільярдиків.
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20.09.2022 18:27 Відповісти
Використання ядерної тактичної зброї проти ЗСУ неможливо бо всі підрозділи розтягнуті і немає скупчення а ось по містам так . А стратегічна ядерна зброя не буде використана бо якщо постраждають країни НАТО Росія тоді перестане бути державою -відповідь буде швидкою.
Україна переживе і такий сценарій подій.
А ось те що ці референдуми ніхто не визнає і контрнаступ не зупинить це головне для України
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20.09.2022 18:30 Відповісти
Одне не зрозуміло якого х. взагалі реагувати на це гониво?
Таке враження що грають два шулери але за одну команду,- одні грозять "референдумом", а інші вдають що дуже злякались...
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20.09.2022 18:33 Відповісти
Хто злякався? Спєрмоусов развєшо
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20.09.2022 19:39 Відповісти
Цей чувак, Никифоров, працює шутом у клованів. Подвійна "відповідальнісь".

Після Бучі і Бородянки, після Маріуполя, азовців і Оленівки, після масових поховань Ізюма і Куп'янська, після зруйнованої харківської Салтівки та Нікополя, після того, що ми побачимо після звільнення Херсона і Мелітополя, цей шут гороховий знову заводить шарманку про якусь дипломатію!

Чувак, про що? Про що ти, шут, зібрався домовлятись з кацапами?
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20.09.2022 18:36 Відповісти
💯 значит зеДерьмачье имеют план , как втюхать украинцам "перемирие" и таки продавить - подарить КОРИДОР , который подготовили исдали
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20.09.2022 19:14 Відповісти
Не гарякуйте. Ця заява - для західного, цивілізованого читача.
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20.09.2022 19:18 Відповісти
Той, хто свідомо створює проблеми(агресор), точно не хоче їх вирішення, ніколи! Про яку дипломатію ви чешете???
Краще скажіть ОП, а ви віддасте наказ ЗСУ в дні референдумів провести контрнаступ і знищити як ворогів, так і зрадників? Чи буде 'ані же люді', 'ані нє хатят ваєвать', 'ані же гражданскіє'???
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20.09.2022 18:45 Відповісти
Подоляк : "мы же думали, что там люди, будут бережно относиться к дорогам и мостам"
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20.09.2022 19:17 Відповісти
Та Зе и Патрушев давно в Омане все паришалы... остальные детали второго сорта...
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20.09.2022 18:56 Відповісти
Звісно, вони порєшали, а ЗСУ та народ всі їхні плани зламали.
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20.09.2022 19:48 Відповісти
і де будуть кордони «приєднаних» земель?
х@йло собі маркером на мапі намалює, де заманеться?

це так любий може надрукувати «референдум» 90% «за» приєднання чого небудь до чого небудь
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20.09.2022 18:59 Відповісти
россия хочет признать эти территории российскими и угрожать применением ядерного оружия при нападении на россию.

если запад это схавает - то следующими будут захвачены Литва, Латвия и Эстония. Они будут быстро захвачены и россия будет угрожать яо, если запад захочет деоккупировать эти территории.
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20.09.2022 19:02 Відповісти
Шо! Опять?...
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20.09.2022 19:03 Відповісти
Референдуми, проведені на окупованих територіях окупантами, не мають ніякої юридичної сили.
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20.09.2022 19:22 Відповісти
Ну й шо?? Аналогично референдум в Криму. Має не має, орді пох, як бачимо. Вони плювали на юриспруденцію і на все, зайняли, сказали шо то орда. А навкруги тільки занепокоєння й обурення.
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20.09.2022 19:51 Відповісти
Этот политический онанизм путина обходится слева или справа путинским же способом. У ЗСУ же шевроны тоже на липучках? Дальше пойдут уже не ЗСУ, а силы самообороны Херсона, Крыма, Донбасса, Белгорода. Оружие, брошенное РФ, найдут в степи. Против кого тогда ЯО применять?
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20.09.2022 19:39 Відповісти
Отже, є хаймарси і ними по обладміністраціях влупити.
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20.09.2022 19:42 Відповісти
Я вибачаюсь, тобто зараз в них ще є дипломатичний варіант?
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20.09.2022 19:43 Відповісти
Скільки вже ОПа розказувала що не буде вести переговори з паРашею, скільки проводили червоних ліній, а в той же час ведуть тайні переговори.
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20.09.2022 19:45 Відповісти
До речі цікавий буде рехферендум коли хаймарси завітають до виборчих дільниць псевдореспублік☠️
Результати встановлюватимуть за ДНК виборців 😆
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20.09.2022 19:46 Відповісти
А що після Бучі, Ізюма, Маріуполя та іньшого що зробили мерзотні рашисти ЗЕкоМанда ще досі бачить шанси дипломатичного рішення з рашистами?!!! Зовсім страх втратили зрадники з ОПи.....
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20.09.2022 19:57 Відповісти
Типа, Буча,Изюм,Еленовка списаны?
Можно заглянуть?
Если без референдумов?
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20.09.2022 21:34 Відповісти
А кого-то были планы ?
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20.09.2022 21:47 Відповісти
Схоже Зе актор підігрує кацапам.
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20.09.2022 22:13 Відповісти
...сказанное,бред!!!; С террористом развязввшим 3 мировую в Ukraine нет о чем говорить Смерть выродкам кремлевских болот
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21.09.2022 00:17 Відповісти
 
 