Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП

Заплановані росіянами псевдорефрендуми на тимчасово окупованих територіях не вплинуть на позицію президента Володимира Зеленського та Збройних Сил України.

Проте псведорефрендуми зведуть нанівець найменший шанс на дипломатію, заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За даними пропагандистських росЗМІ, окупанти планують провести з 23 до 27 вересня псевдореферендуми про "приєднання до Росії" тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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"Якою б казуїстикою Росія не намагалася прикрити свої воєнні поразки, і як би вона не натякала на тотальну війну, це не змінить позиції ЗСУ та президента як верховного головнокомандувача. Всі міжнародно визнані українські території будуть деокуповані. Але без "референдумів" ще залишається найменший шанс на дипломатичне рішення. Після "референдумів" – ні", – заявив Никифоров.

Також, за його словами, Україна розраховує, що країни, які досі відмовлялися визнавати, що Росія веде загарбницьку війну у XXI столітті, "нарешті перестануть прикриватися нейтралітетом і стануть на правильний бік історії".