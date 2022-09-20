УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12596 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 935 18
війна (56365) Росія (47196) псевдореферендум (181)

ЦВК РФ займеться організацією дільниць у Росії для "голосування" на псевдореферендумах на окупованих українських територіях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант

ЦВК РФ займеться організацією виборчих дільниць у Росії для "голосування" на псевдореферендумах на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областях.

Про це заявив заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв, передає Цензор.НЕТ.

"На території Росії будуть десятки виборчих дільниць, в організації яких ми завжди і для інших країн, і в цьому випадку надаємо можливість", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти планують провести "референдум" на окупованому Запоріжжі та перейменувати область у "Запорожский край"

Також він заявив, що ЦВК РФ надасть допомогу у проведені псевдореферендумів.

Крім того, Булаєв анонсував участь "спостерігачів" від ЦВК РФ та Росії у цих псевдореферендумах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
20.09.2022 17:34
+10
а коли по такій "дільниці" з Хаймарса прилетить, вибори там рахуватимуть як проведені?
показати весь коментар
20.09.2022 17:37
+8
безудержное веселье и радость

показати весь коментар
20.09.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.09.2022 17:34 Відповісти
а коли по такій "дільниці" з Хаймарса прилетить, вибори там рахуватимуть як проведені?
показати весь коментар
20.09.2022 17:37 Відповісти
Само-собою! Запишуть що проголосували одноголосно за Росію Посмертно
показати весь коментар
20.09.2022 17:49 Відповісти
безудержное веселье и радость

показати весь коментар
20.09.2022 17:39 Відповісти
не бачу перешкод організувати референдум на території України по приєднанню бєлгородської і курської області до складу України з відповідними хімарсними наслідками.
показати весь коментар
20.09.2022 17:44 Відповісти
зачем, сами попросятся после развала параши и вступления Украины в ЕС.
показати весь коментар
21.09.2022 01:17 Відповісти
Тупые кацапы не вкуривают, шо ихние потуги - тщетны, бо в Украине местечковые референдумы не предусмотрены законом.
показати весь коментар
20.09.2022 17:46 Відповісти
Ну тоді наша ЦВК організує референдум за приєднання Кубані до України, десь в Полтавській області, думаю, норм буде.
Маразм рашистів немає меж.
показати весь коментар
20.09.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 17:54 Відповісти
Мы тут с котами провели референдум про независимость кухни(для котов) и майстерни(для меня) от хозяики дома. Теперь вот разбежались по углам, ждем звиздюлей....
показати весь коментар
20.09.2022 17:56 Відповісти
У відповідь на анонсовані "референдуми" Мін'юст США попросив Конгрес узаконити передачу російських активів Україні. До речі, у США заблоковано щонайменше 300 млрд доларів таких активів.
показати весь коментар
20.09.2022 18:01 Відповісти
Какой смысл этих референдумов вообще? Что они меняют? Про 146 процентов мы в курсе, сколько "за" уже давно известно. Ну крым провел "референдум" дальше чо, это как тот мешает бавовне?
показати весь коментар
20.09.2022 18:03 Відповісти
Весь цивілізований світ плюватиме на ці псевдореферендуми з високої дзвінниці.
показати весь коментар
20.09.2022 18:07 Відповісти
Уже б давно наши провели референдум считать незаконным рососиськие референдумы всегда и везде и сколько б они не проводили у нас более главный. И все тютю. А ещё можно Россию признать на референдуме нелегитимной.
показати весь коментар
20.09.2022 18:10 Відповісти
Надо отстреливать участников изберкомов.Остальные сами смоются.
показати весь коментар
20.09.2022 18:29 Відповісти
Хаймарс, прійді, порядок навєді!
показати весь коментар
20.09.2022 18:32 Відповісти
можемо і собі зробити контр референдум, до неокупованої території виїхало більше людей,
буде більший % голосів
показати весь коментар
20.09.2022 19:03 Відповісти
 
 