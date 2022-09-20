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ЦВК РФ займеться організацією дільниць у Росії для "голосування" на псевдореферендумах на окупованих українських територіях
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ЦВК РФ займеться організацією виборчих дільниць у Росії для "голосування" на псевдореферендумах на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областях.
Про це заявив заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв, передає Цензор.НЕТ.
"На території Росії будуть десятки виборчих дільниць, в організації яких ми завжди і для інших країн, і в цьому випадку надаємо можливість", - сказав він.
Також він заявив, що ЦВК РФ надасть допомогу у проведені псевдореферендумів.
Крім того, Булаєв анонсував участь "спостерігачів" від ЦВК РФ та Росії у цих псевдореферендумах.
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