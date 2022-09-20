После "референдумов" у РФ не будет шансов на дипломатическое решение, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Планируемые россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины.
Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
"Какой бы казуистикой Россия не пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без "референдумов" еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После "референдумов" – нет", – заявил Никифоров.
Также, по его словам, Украина рассчитывает, что страны, которые до сих пор отказывались признавать, что Россия ведет захватническую войну в XXI веке, "наконец-то перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории".
Пожалуйста, подождите...
а плешивый глаз шоколадный покажет и побегут дружно в него заглядывать.....
Захід його вже давно попередив щодо хочаб спроби використання. Ніякий бункер ***** і його нікчемну армію не врятує.
Посольство США працює в Києві. Якби розвідка доповіла про відповідні плани кацапів, працівники вже б виїхали.
Крысе уже разъяснили, что специально для поражения крысиных бункеров в США разработаны и уже изготовлены противобункерные ядерные ракеты малой мощности в 1 килотонну. Ракета пробивает почву на глубину около 200 м и потом взрывается, раздавливая любой супербункер, как ореховую скорлупу.
При этом взрыв антибункерной ракеты не причиняет никакого вреда ни экологии, ни обычным населенным пунктам.
В общем, это персональные ракеты для Путина и Ким Чен Ыра.
Але навіть якщо вирішать посилати масово строковиків в окупованих районах України- їх треба якось довезти, постачати харчування, бк і все інше- в них з цим зараз проблеми.
До речі це вже другий чи третій референдум в ОРДЛО на цю тему?
В сети активно распространяется такая информация.
в теперішній час війни між Україною і паРашей немає то і немає обстрілів москви, Воронежа, Курська.....
з проведенням референдумів і оголошенням москвою війни, підаРасія отримає удари по своїм містам
Вороніж напрягся
Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП
ОП вы на что все время надеятесь? Что пуйло враз станет добрым и вы и дальше сможете заглядывать ему в очко?
Он что, у вас кормящая рука?
Бєня, наприклад, надіявся на 100 мільярдиків.
Україна переживе і такий сценарій подій.
А ось те що ці референдуми ніхто не визнає і контрнаступ не зупинить це головне для України
Таке враження що грають два шулери але за одну команду,- одні грозять "референдумом", а інші вдають що дуже злякались...
Після Бучі і Бородянки, після Маріуполя, азовців і Оленівки, після масових поховань Ізюма і Куп'янська, після зруйнованої харківської Салтівки та Нікополя, після того, що ми побачимо після звільнення Херсона і Мелітополя, цей шут гороховий знову заводить шарманку про якусь дипломатію!
Чувак, про що? Про що ти, шут, зібрався домовлятись з кацапами?
Краще скажіть ОП, а ви віддасте наказ ЗСУ в дні референдумів провести контрнаступ і знищити як ворогів, так і зрадників? Чи буде 'ані же люді', 'ані нє хатят ваєвать', 'ані же гражданскіє'???
х@йло собі маркером на мапі намалює, де заманеться?
це так любий може надрукувати «референдум» 90% «за» приєднання чого небудь до чого небудь
если запад это схавает - то следующими будут захвачены Литва, Латвия и Эстония. Они будут быстро захвачены и россия будет угрожать яо, если запад захочет деоккупировать эти территории.
Результати встановлюватимуть за ДНК виборців 😆
Можно заглянуть?
Если без референдумов?