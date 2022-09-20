После "референдумов" у РФ не будет шансов на дипломатическое решение, - ОП

Планируемые россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины.

Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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"Какой бы казуистикой Россия не пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без "референдумов" еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После "референдумов" – нет", – заявил Никифоров.

Также, по его словам, Украина рассчитывает, что страны, которые до сих пор отказывались признавать, что Россия ведет захватническую войну в XXI веке, "наконец-то перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории".