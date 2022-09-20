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После "референдумов" у РФ не будет шансов на дипломатическое решение, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

никифоров,сергій

Планируемые россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины.

Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию, заявил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По данным пропагандистских росСМИ, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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"Какой бы казуистикой Россия не пыталась прикрыть свои военные поражения, и как бы она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без "референдумов" еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После "референдумов" – нет", – заявил Никифоров.

Также, по его словам, Украина рассчитывает, что страны, которые до сих пор отказывались признавать, что Россия ведет захватническую войну в XXI веке, "наконец-то перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории".
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Топ комментарии
+30
паРаша не шукає дипломатичного рішення, якщо ви ще не помітили цього.
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20.09.2022 18:14
+27
Ще один клоун зеленого шапіто.
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20.09.2022 18:24
+22
Нічого, думаю ви з єрмаком та зеленським постараєтесь!
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20.09.2022 18:13
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Нічого, думаю ви з єрмаком та зеленським постараєтесь!
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20.09.2022 18:13 Ответить
Та хіба вперше
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20.09.2022 20:55 Ответить
паРаша не шукає дипломатичного рішення, якщо ви ще не помітили цього.
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20.09.2022 18:14 Ответить
просто гнила стаття.не прораховуюча наслідки, а бадьоро засираюча мозг читачам цензора
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20.09.2022 18:23 Ответить
Придурку, то заява речника президента Сергій Никифорова, а не стаття Цензора.
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20.09.2022 18:38 Ответить
так ***** його цитувать,умний ти наш?
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20.09.2022 18:46 Ответить
Но‼️РАШИСТСКИХ ОЛИГАРХОВ В Украине ,ИМЕЮЩИХ МИЛЛИАРДНЫЕ АКТИВЫ и продолжающих спонсировать ***** и его ЗВЕРСТВА НА 7-м месяце ВОЙНЫ -ОП в упор не замечает ‼️
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20.09.2022 18:41 Ответить
И без референдума у раши не будет шансов !
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20.09.2022 18:15 Ответить
ну все! сказал, как отрезал!
а плешивый глаз шоколадный покажет и побегут дружно в него заглядывать.....
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20.09.2022 18:17 Ответить
Так хто ж все таки не впусти "зе лідора" на похорони англійської королеви,на якому зібралися президенти країн- друзів України?
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20.09.2022 18:17 Ответить
Скумбрія вирішила їхати замість нього.
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20.09.2022 18:20 Ответить
А вони і не збираються домовлятись. Тут мова йде про використання тактичної ЯЗ проти ЗСУ.
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20.09.2022 18:18 Ответить
Ніякі псевдореферендуми не дадуть ***** жодних підстав на використання тактичної ядерної зброї.
Захід його вже давно попередив щодо хочаб спроби використання. Ніякий бункер ***** і його нікчемну армію не врятує.
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20.09.2022 18:29 Ответить
Да, но проблема в том, что его уже вообще ничего не спасет. Он как гитлер в том самом бункере, выхода нет. Поэтому можно ожидать чего угодно.
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20.09.2022 18:31 Ответить
Впевнений, що він так не вважає і до останнього буде думати, що всіх переграє. Але коли зрозуміє, що остаточно програв, буде вже запізно навіть для "чего угодно"
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20.09.2022 18:40 Ответить
Вірно, Нуланд попередила, що якщо що, особисто в труси путіну ядерну бомбу скине, ніякий бункер не врятує
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20.09.2022 19:37 Ответить
Не треба тиражувати цю кацапську дезу про "яо".
Посольство США працює в Києві. Якби розвідка доповіла про відповідні плани кацапів, працівники вже б виїхали.
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20.09.2022 18:39 Ответить
А чого ви раптом вирішили, що Київ ціль номер 1??
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20.09.2022 18:47 Ответить
Кремлёвская крыса очень дорожит своей жизнью и здоровьем: поэтому никакого применения ЯО не будет.
Крысе уже разъяснили, что специально для поражения крысиных бункеров в США разработаны и уже изготовлены противобункерные ядерные ракеты малой мощности в 1 килотонну. Ракета пробивает почву на глубину около 200 м и потом взрывается, раздавливая любой супербункер, как ореховую скорлупу.

При этом взрыв антибункерной ракеты не причиняет никакого вреда ни экологии, ни обычным населенным пунктам.

В общем, это персональные ракеты для Путина и Ким Чен Ыра.
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21.09.2022 00:05 Ответить
яка різниця між срочниками і тими що там зараз ?
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20.09.2022 18:41 Ответить
це все що в них лишилось ?
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20.09.2022 18:54 Ответить
А де їх візьмуть? Дивлюся москальскі ютуби- у них там квн-и проходять, камеді-клаб знову, концерти, москва та пітер хіхікають. Хто там піде воювати? У всіх інтернет, розумні там бачать, як їх ї.ашити будуть, а тупі- підуть гарматним м'ясом, будуть їз "в штикові атаки" пускати
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20.09.2022 21:24 Ответить
Не забувайте, що РФ- найбільша за теріторією країна світу, з найдовшими кордонами. І їй потрібно тримати гарнізони в регіонах.
Але навіть якщо вирішать посилати масово строковиків в окупованих районах України- їх треба якось довезти, постачати харчування, бк і все інше- в них з цим зараз проблеми.
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20.09.2022 22:11 Ответить
Погано для солдатів-строковиків. Згоден
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20.09.2022 18:43 Ответить
Дійсно, де ж їх усіх ховати
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20.09.2022 19:38 Ответить
Мова не про використання, а погрозу використання. Різні речи, погодьтесь. Але, як вони самі говорять, "сабака лайет, вєтєр носіт".
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20.09.2022 19:11 Ответить
99%
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20.09.2022 19:15 Ответить
Тоді ЯЗ можна використовувати вже, бо вони хочуть проводити референдум в областях, котрі не контролюють повністю. Мабуть єдине, на що вони можуть розраховувати - це пришвидшення нашого контрнаступу, підготовку до якого доведеться скоротити і це може вплинути на перебіг.

До речі це вже другий чи третій референдум в ОРДЛО на цю тему?
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20.09.2022 20:20 Ответить
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20.09.2022 18:20 Ответить
Макрон срочно запросил телефонный разговор путиным.

В сети активно распространяется такая информация.
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20.09.2022 18:20 Ответить
Интересно мир устроен. Макрон чистит башмаки недомерку, а тот, в свою очередь, шлифует Эрдогану.
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20.09.2022 19:12 Ответить
Макрону отказано в разговоре с Путиным, - сообщают СМИ.
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20.09.2022 19:53 Ответить
Здається мені що ОПа вже змирилася з "референдумами"...
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20.09.2022 18:23 Ответить
Фиолетово на (ж)ОПу. Главное, шоб ЗСУ делали своё дело и Западные партнёры давали оружие
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20.09.2022 19:11 Ответить
А зараз є?
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20.09.2022 18:24 Ответить
що є?
в теперішній час війни між Україною і паРашей немає то і немає обстрілів москви, Воронежа, Курська.....
з проведенням референдумів і оголошенням москвою війни, підаРасія отримає удари по своїм містам
Вороніж напрягся
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20.09.2022 18:36 Ответить
Ще один клоун зеленого шапіто.
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20.09.2022 18:24 Ответить
Дебил подбирает себе в компанию дебилов. И в подчинённые дурак подбирает ещё больших дураков. Дурака мы видим. Кто его начальник знаем. Совпадение?
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20.09.2022 19:04 Ответить
Не дуже зрозуміло, воно прессекретар ВАЗеленсього чи дерьмака.
Після "референдумів" у РФ не буде шансів на дипломатичне рішення, - ОП
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20.09.2022 19:12 Ответить
Пробачте а як це стосується новини?
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20.09.2022 19:44 Ответить
Так у раши и сейчас нет дип. решений.
ОП вы на что все время надеятесь? Что пуйло враз станет добрым и вы и дальше сможете заглядывать ему в очко?
Он что, у вас кормящая рука?
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20.09.2022 18:24 Ответить
Звісно.

Бєня, наприклад, надіявся на 100 мільярдиків.
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20.09.2022 18:27 Ответить
Використання ядерної тактичної зброї проти ЗСУ неможливо бо всі підрозділи розтягнуті і немає скупчення а ось по містам так . А стратегічна ядерна зброя не буде використана бо якщо постраждають країни НАТО Росія тоді перестане бути державою -відповідь буде швидкою.
Україна переживе і такий сценарій подій.
А ось те що ці референдуми ніхто не визнає і контрнаступ не зупинить це головне для України
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20.09.2022 18:30 Ответить
Одне не зрозуміло якого х. взагалі реагувати на це гониво?
Таке враження що грають два шулери але за одну команду,- одні грозять "референдумом", а інші вдають що дуже злякались...
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20.09.2022 18:33 Ответить
Хто злякався? Спєрмоусов развєшо
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20.09.2022 19:39 Ответить
Цей чувак, Никифоров, працює шутом у клованів. Подвійна "відповідальнісь".

Після Бучі і Бородянки, після Маріуполя, азовців і Оленівки, після масових поховань Ізюма і Куп'янська, після зруйнованої харківської Салтівки та Нікополя, після того, що ми побачимо після звільнення Херсона і Мелітополя, цей шут гороховий знову заводить шарманку про якусь дипломатію!

Чувак, про що? Про що ти, шут, зібрався домовлятись з кацапами?
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20.09.2022 18:36 Ответить
💯 значит зеДерьмачье имеют план , как втюхать украинцам "перемирие" и таки продавить - подарить КОРИДОР , который подготовили исдали
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20.09.2022 19:14 Ответить
Не гарякуйте. Ця заява - для західного, цивілізованого читача.
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20.09.2022 19:18 Ответить
Той, хто свідомо створює проблеми(агресор), точно не хоче їх вирішення, ніколи! Про яку дипломатію ви чешете???
Краще скажіть ОП, а ви віддасте наказ ЗСУ в дні референдумів провести контрнаступ і знищити як ворогів, так і зрадників? Чи буде 'ані же люді', 'ані нє хатят ваєвать', 'ані же гражданскіє'???
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20.09.2022 18:45 Ответить
Подоляк : "мы же думали, что там люди, будут бережно относиться к дорогам и мостам"
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20.09.2022 19:17 Ответить
Та Зе и Патрушев давно в Омане все паришалы... остальные детали второго сорта...
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20.09.2022 18:56 Ответить
Звісно, вони порєшали, а ЗСУ та народ всі їхні плани зламали.
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20.09.2022 19:48 Ответить
і де будуть кордони «приєднаних» земель?
х@йло собі маркером на мапі намалює, де заманеться?

це так любий може надрукувати «референдум» 90% «за» приєднання чого небудь до чого небудь
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20.09.2022 18:59 Ответить
россия хочет признать эти территории российскими и угрожать применением ядерного оружия при нападении на россию.

если запад это схавает - то следующими будут захвачены Литва, Латвия и Эстония. Они будут быстро захвачены и россия будет угрожать яо, если запад захочет деоккупировать эти территории.
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20.09.2022 19:02 Ответить
Шо! Опять?...
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20.09.2022 19:03 Ответить
Референдуми, проведені на окупованих територіях окупантами, не мають ніякої юридичної сили.
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20.09.2022 19:22 Ответить
Ну й шо?? Аналогично референдум в Криму. Має не має, орді пох, як бачимо. Вони плювали на юриспруденцію і на все, зайняли, сказали шо то орда. А навкруги тільки занепокоєння й обурення.
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20.09.2022 19:51 Ответить
Этот политический онанизм путина обходится слева или справа путинским же способом. У ЗСУ же шевроны тоже на липучках? Дальше пойдут уже не ЗСУ, а силы самообороны Херсона, Крыма, Донбасса, Белгорода. Оружие, брошенное РФ, найдут в степи. Против кого тогда ЯО применять?
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20.09.2022 19:39 Ответить
Отже, є хаймарси і ними по обладміністраціях влупити.
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20.09.2022 19:42 Ответить
Я вибачаюсь, тобто зараз в них ще є дипломатичний варіант?
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20.09.2022 19:43 Ответить
Скільки вже ОПа розказувала що не буде вести переговори з паРашею, скільки проводили червоних ліній, а в той же час ведуть тайні переговори.
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20.09.2022 19:45 Ответить
До речі цікавий буде рехферендум коли хаймарси завітають до виборчих дільниць псевдореспублік☠️
Результати встановлюватимуть за ДНК виборців 😆
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20.09.2022 19:46 Ответить
А що після Бучі, Ізюма, Маріуполя та іньшого що зробили мерзотні рашисти ЗЕкоМанда ще досі бачить шанси дипломатичного рішення з рашистами?!!! Зовсім страх втратили зрадники з ОПи.....
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20.09.2022 19:57 Ответить
Типа, Буча,Изюм,Еленовка списаны?
Можно заглянуть?
Если без референдумов?
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20.09.2022 21:34 Ответить
А кого-то были планы ?
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20.09.2022 21:47 Ответить
Схоже Зе актор підігрує кацапам.
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20.09.2022 22:13 Ответить
...сказанное,бред!!!; С террористом развязввшим 3 мировую в Ukraine нет о чем говорить Смерть выродкам кремлевских болот
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21.09.2022 00:17 Ответить
 
 