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Ночью россияне в очередной раз обстреляли ЗАЭС, - Энергоатом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Ночью 21 сентября россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Энергоатом.

"21 сентября 2022 в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.

Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим", – сообщает Энергоатом.

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Дикунське плем"я людожерів.
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21.09.2022 07:52 Ответить
Варварство і тупість у кацапів-не набуте. Це генетика.
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21.09.2022 07:55 Ответить
Кацапи то не люди, то якийсь непотріб.
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21.09.2022 08:08 Ответить
ЗСУ мають повне право у відповідь обстрілювати російські атомні станції (Курську АЕС, наприклад). Та й інших варіантів, як ми бачимо, не існує.
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21.09.2022 09:12 Ответить
Чого за це досі не знищена жодна АЕС рф?

Принаймні можна було б розбомбити ще не побудовану нову курську 2. Це б нанесло мільярдні збитки рф.
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21.09.2022 10:49 Ответить
 
 