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Вночі росіяни вчергове обстріляли ЗАЕС, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Вночі 21 вересня росіяни вчергове обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв’язку одного з енергоблоків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Енергоатом.

"21 вересня 2022 року о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку.

Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", – повідомляє Енергоатом.

Також читайте: Для врегулювання кризи на Запорізькій АЕС можна застосувати той самий підхід, що й під час підписання "зернової угоди", - Ердоган

Автор: Наталя Джума
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Дикунське плем"я людожерів.
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21.09.2022 07:52 Відповісти
Варварство і тупість у кацапів-не набуте. Це генетика.
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21.09.2022 07:55 Відповісти
Кацапи то не люди, то якийсь непотріб.
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21.09.2022 08:08 Відповісти
ЗСУ мають повне право у відповідь обстрілювати російські атомні станції (Курську АЕС, наприклад). Та й інших варіантів, як ми бачимо, не існує.
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21.09.2022 09:12 Відповісти
Чого за це досі не знищена жодна АЕС рф?

Принаймні можна було б розбомбити ще не побудовану нову курську 2. Це б нанесло мільярдні збитки рф.
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21.09.2022 10:49 Відповісти
 
 