Путін погрожує світові ядерною зброєю: "Це не блеф". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Володимир Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Путіна.
На його думку, нібито "у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі підштовхують Київ до перенесення військових дій на територію РФ".
"Вже не таючись кажуть, що РФ має бути всіма силами розгромлена на полі бою, з подальшим позбавленням політичного, економічного, культурного суверенітету. У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочені обстріли ЗАЕС, що загрожує атомною катастрофою. Але й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних країн про можливість і допустимість застосування проти РФ зброї масової поразки - ядерної зброї", - сказав він.
Путін наголосив, що при загрозі Росія використає ядерну зброю.
"Тим хто дозволяє собі такі висловлювання, хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні системи поразки і за окремими компонентами більш сучасними, ніж у країн НАТО. При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
І будапешський меморандум був би прописаний з санкціями на гарантів безпеки і відповідальністю.
Кучма багато зробив, щоб те, що є - було.
Там руки і ноги викручували, обіцяли ізоляцію, санкції і т.п. Просили зрозуміти, треба зкорочувати кількість ЯЗ.
Миру мир ... Дали грошей і дешевший газ.
А що потім? кучма став володарем країни через своїх наближених людей. І ніхто з олігархів не несе відповідальності. Вони контролюють систему управління і не несуть відповідальності взагалі... Це справедливо?
Застосувати стратегічну ядерну зброю в Україні путін не зможе, бо тоді наші території стануть непридатні для освоєння русскімі. Хоч русскіє і не зовсім ще люди, але радіація їм теж шкодить.
Застосування тактичної ядерної зброї в Україні ніяк не зашкодить природі чи здоров'ю людей на Заході. Тактичною ядерною зброєю до США не дістанеш.
Все це звичайно не спрощує нашу задачу, але по факту шаріков забрехався. Проте на росії нема людей, які здатні його повернути в первісний стан. Ех, а був же ж професор прєображєнскій...
От не люблю булгакова, але приходиться користати його сюжети.
Це один.
але він не долетить до США.
путін же ж зібрався з американцями воювати ? принаймі так він каже в своїх публічних виступах.
якщо ж він видав якісь таємні прикази стосовно стратегічної ядерної зброї, то це хана всьому світові, і тут вже йому впіндюрять не чекаючи часу Ч.
думаю, зараз перевіряють чи були такі таємні прикази видані.
треба вимагати від союзників тактичну ядерну зброю або закрити їхніми ППО небо не тільки над Україною але й над чорноземною зоною росії аж до волги.
А якщо три ? Чи шість тактичною ? Чи 20 ??
Чи будуть чекати стратегічною ??
Так стратегічною по Україні рф не може бити - нема цілей і не ті відстані.
Можливо, путін робить такі заяви тільки на публіку, бо всі подвіжки пересунути таку зброю відстежуються. Он генерал Ходжес натякнув, що можуть застосувати її з Криму.
Але відповідати "не віримо!" це дуже стримана реакція Заходу, ми таке вже чули перед 24 лютого, хоч таємно експерти переконували Зєлєнського в іншому. Може й зараз йому виклали факти, а він їх замовчує?
Бо якщо путін не враховує якою може бути відповідь на застосування тактичної ядерної зброї, то він з переляку після відповіді може застосувати і іншу ядерну зброю. Він має знати або масштабні параметри такої відповіді, або рівень рішучості та швидкості такої відповіді. Нічого цього не проглядається. На жаль.
НЕ розважливо відмовився /.а сьогодні вже шкодую.../ Світловодські агентяри .п*ятиколонники.знають все і наперед ...
https://www.youtube.com/watch?v=h2JVWPekAYk
Крысы путлера...вы. ..Шизоиды...
▪️26 февраля. Армия Украины, её флот, авиация, ПВО уничтожены полностью. Киев окружён и будет взят в течение двух дней.
▪️21 сентября. Украина не сумеет поставить россию на колени (мы сейчас здесь).
▪️Спойлер. У россии огромная территория, поэтому её значительная часть ещё не на коленях - есть надежда, что теплолюбивые украинцы остановятся на подступах к Воркуте и Ханты-Мансийску, а китайцы ограничатся Дальним Востоком и Сибирью. Русские не сдаются!
https://t.me/Sharpreview/17138
Ви, мабуть, хотіли сказати ЗАСОБИ (руzz. средства)?
Редактори, ну ж вичитуйте текст після Гугль-перекладача і перед публікацією українського тексту.