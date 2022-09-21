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Путін погрожує світові ядерною зброєю: "Це не блеф". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Володимир Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Путіна.

На його думку,  нібито "у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі підштовхують Київ до перенесення військових дій на територію РФ".

"Вже не таючись кажуть, що РФ має бути всіма силами розгромлена на полі бою, з подальшим позбавленням політичного, економічного, культурного суверенітету. У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочені обстріли ЗАЕС, що загрожує атомною катастрофою. Але й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних країн про можливість і допустимість застосування проти РФ зброї масової поразки - ядерної зброї", - сказав він.

Путін наголосив, що при загрозі Росія використає ядерну зброю.

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"Тим хто дозволяє собі такі висловлювання, хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні системи поразки і за окремими компонентами більш сучасними, ніж у країн НАТО. При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти, це не блеф", - заявив він.
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Топ коментарі
+96
Именно, что блеф. Но даже если и нет, то для украинцев это ничего не меняет, поскольку оккупация рашкой намного хуже любого, ядерного удара.
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21.09.2022 09:54
+67
ху..ла надо читать наоброт - значит БЛЕФ
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21.09.2022 09:49
+65
Да нам уже похеру что там вы используете животные. Будем вас рвать после этого с ещё большим удовольствием.
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21.09.2022 09:51
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Так,***** ************,а зброї не дають. Йдіть у наступ з пістолями.
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21.09.2022 15:24 Відповісти
это ты плять кацапская - а Украина освобождает свою территорию
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21.09.2022 15:47 Відповісти
Впевнен що з нуля крапаєш херой.
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21.09.2022 18:02 Відповісти
Уйло тягне за собою в могилу весь світ
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21.09.2022 15:21 Відповісти
Это не блеф, это бред.....
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21.09.2022 15:22 Відповісти
Ядерну зброю здали,проміняли на якусь не потрібну дрібну ***** то зара всяке ***** може безкарно погрожувати та нападати.
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21.09.2022 15:27 Відповісти
Не несіть повну муйню - дістали вже подібні "розумники". Якби вперлись рогом і лишили могло б бути декілька варіантів розвитку подій: повна ізоляція з боку Заходу (на зразок Пн. Кореї - ті також з ракетою і голою сракою), банкрутство - утримання ЯЗ недешева справа, напад Кацаплянду не зараз, а відразу, банальна аварія - якісне обслуговування ядерного арсеналу це величезні кощти, а їх тоді тупо не було (не знаю, скільки Вам років, а я тоді вже був юнаком і міг аналізувати економічну ситуацію). Єдиний розумний варіант був - домовитись на те, щоб лишити не весь арсенал, а 10-15 ракет середньої дальності, цього було б достатньо.
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21.09.2022 15:38 Відповісти
Кучма хотів залишити 365 "Скадів" з звичайними зарядами. Не вийшло - дотиснули.
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21.09.2022 19:10 Відповісти
Хотів би - залишив.

І будапешський меморандум був би прописаний з санкціями на гарантів безпеки і відповідальністю.

Кучма багато зробив, щоб те, що є - було.
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21.09.2022 20:47 Відповісти
Угу ... Це типу я приходжу у банк, ноги на стіл, мені кредит на моїх умовах ...

Там руки і ноги викручували, обіцяли ізоляцію, санкції і т.п. Просили зрозуміти, треба зкорочувати кількість ЯЗ.

Миру мир ... Дали грошей і дешевший газ.
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21.09.2022 22:02 Відповісти
Зрозуміло, що твої вимоги ніхто не захоче виконувати. Але ти теж не сімками на базарі торгуєш. Нема чітких гарантій безпеки - залишим ЯЗ у себе. Підтримувати дешевше ніж розробляти з нуля.

А що потім? кучма став володарем країни через своїх наближених людей. І ніхто з олігархів не несе відповідальності. Вони контролюють систему управління і не несуть відповідальності взагалі... Це справедливо?
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23.09.2022 00:23 Відповісти
Це Ви якусь муйню несете.Північна Корея,Пакистан -співвідносні з Україною країни змогли з нуля створити ЯЗ.А Україна при готових зарядах,наукових інститутах,атомних електростанціях не могла???Навіть при зеку янику залишок збройового плутонія з Харківського інститута вивезли.Просто дурні хохли ніколи не хотіли безпекою країни займатись.Всім же ш пенсії,стипендії,дешевий газ і т.д....
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21.09.2022 23:27 Відповісти
Кондратюк,вилізь зі своєї затишної шуриної нори і піди розкажи це тисячам наших громадян вбитих і замучених в Бучі,Ізюмі.Маріуполі і т.д. Чесно,просто бісять такі геніальні щурі!
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22.09.2022 03:04 Відповісти
даже 10 - 15 ракет мы не могли обслужить потому что боеголовки производились в рф и регламентные работы на них мог проводить только завод изготовитель и через назначенный срок яд. боеголовка снимается с боевого дежурства и ракета снаряжается новой ябч . а еще ежегодно надо проводить контрольно серийные пуски где вместо ябч стоит телеметрия . а у нас даже полигона такого нет . За время независимости с 91года на южмаше мы могли создать ракетный щит для УКРАИНЫ с фугасными боеголовками до 5000 км и ******* по маскве и питеру как они по киеву и харькову . но был такой гандон кучма который южмаш ***** розвалил
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22.09.2022 07:22 Відповісти
Подихає вже мабуть... Дуже схоже. Решта там не краще, але під час гризні за престол "царя" багато чого може статись.
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21.09.2022 15:32 Відповісти
нам краще - быстрее Крым освободим чем через зеленомордные переговоры
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21.09.2022 15:51 Відповісти
***** всегда врет, как и все русские. Про Крым они тоже втирали, что армагеддон будет, если Крым тронут, потом посты про это удаляли.
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21.09.2022 15:50 Відповісти
росіяни, розвертайтесь зі зброєю в руках на москву і змітайте кремлівську банду, яка посилає вас на смерть
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21.09.2022 16:11 Відповісти
Как думаете, нам дадут першинги?
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21.09.2022 16:11 Відповісти
putin dickmen🤡
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21.09.2022 16:24 Відповісти
Кончене ху..о! Падло ти!
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21.09.2022 16:40 Відповісти
Ну це таке.

Застосувати стратегічну ядерну зброю в Україні путін не зможе, бо тоді наші території стануть непридатні для освоєння русскімі. Хоч русскіє і не зовсім ще люди, але радіація їм теж шкодить.

Застосування тактичної ядерної зброї в Україні ніяк не зашкодить природі чи здоров'ю людей на Заході. Тактичною ядерною зброєю до США не дістанеш.

Все це звичайно не спрощує нашу задачу, але по факту шаріков забрехався. Проте на росії нема людей, які здатні його повернути в первісний стан. Ех, а був же ж професор прєображєнскій...

От не люблю булгакова, але приходиться користати його сюжети.
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21.09.2022 16:56 Відповісти
Зона враження 3-5 км у діаметрі, це найслабший заряд -- 30 кв. км. А вони є різні, хоч і тактичні.

Це один.
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21.09.2022 18:57 Відповісти
так, тактичний ядерний заряд нанесе непоправну шкоду Україні.
але він не долетить до США.
путін же ж зібрався з американцями воювати ? принаймі так він каже в своїх публічних виступах.

якщо ж він видав якісь таємні прикази стосовно стратегічної ядерної зброї, то це хана всьому світові, і тут вже йому впіндюрять не чекаючи часу Ч.

думаю, зараз перевіряють чи були такі таємні прикази видані.
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21.09.2022 19:14 Відповісти
але чим Україна зможе відповісти на можливий тактичний ядерний удар росії ?

треба вимагати від союзників тактичну ядерну зброю або закрити їхніми ППО небо не тільки над Україною але й над чорноземною зоною росії аж до волги.
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21.09.2022 19:17 Відповісти
Про це ж і мова. Чи будуть амери і брити за нас вступатися, якщо буде 1 демостративний удар тактичною ЯЗ ??

А якщо три ? Чи шість тактичною ? Чи 20 ??

Чи будуть чекати стратегічною ??

Так стратегічною по Україні рф не може бити - нема цілей і не ті відстані.
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21.09.2022 22:07 Відповісти
Можливо, йдуть якісь контакти між США та росією, суть яких не озвучується, де ця тема конкретно проговорюється.

Можливо, путін робить такі заяви тільки на публіку, бо всі подвіжки пересунути таку зброю відстежуються. Он генерал Ходжес натякнув, що можуть застосувати її з Криму.

Але відповідати "не віримо!" це дуже стримана реакція Заходу, ми таке вже чули перед 24 лютого, хоч таємно експерти переконували Зєлєнського в іншому. Може й зараз йому виклали факти, а він їх замовчує?

Бо якщо путін не враховує якою може бути відповідь на застосування тактичної ядерної зброї, то він з переляку після відповіді може застосувати і іншу ядерну зброю. Він має знати або масштабні параметри такої відповіді, або рівень рішучості та швидкості такої відповіді. Нічого цього не проглядається. На жаль.
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22.09.2022 00:27 Відповісти
Закон війни. Одна відповідь може потягнути за собою вал інших.
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22.09.2022 19:40 Відповісти
--- У місті " Чорних полковників" -- Світловодську. де НЕ змінно правлять виповзні КДБ-шників ---це передбачали завчасно... /що завариться крута каша із ядерним бомбометанням.../ У середній школі ./що біля головпошти.../видали дивний наказ: зібрати всі.дитячі. протигази /цивільної оборони / і закопати у таємному місці. якнайглибше--2.0м. Зустрів їхнього завхоза .а він пропонує мені протигази і каже:--- Ти ж риболов...Візьми...ось побачеш. знадобиться...завтра буде пізно.бо закопаємо...
НЕ розважливо відмовився /.а сьогодні вже шкодую.../ Світловодські агентяри .п*ятиколонники.знають все і наперед ...
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21.09.2022 17:46 Відповісти
Не переживайте Противогаз от радиации не спасает
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21.09.2022 19:02 Відповісти
Від проникаючой - ні.
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21.09.2022 19:11 Відповісти
Надеюсь мировые лидеры, наконец, начнут его воспринимать серьезно и действовать адекватно. Мир, в конце концов, должен осознать с кем имеем дело.
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21.09.2022 19:01 Відповісти
ясно одне, росії пізда, ******** макакам з ядерною зброєю ніхто не дозволить погрожувати світу, ********* пізда
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21.09.2022 19:40 Відповісти
На концерте кабздона ему ЯО не поможет
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21.09.2022 19:46 Відповісти
Український переможний бардак
https://www.youtube.com/watch?v=h2JVWPekAYk
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21.09.2022 19:48 Відповісти
Странно другое...почему США не угрожают Миру ядерным оружием после бомбардировок Хирошима и Насасаки 6 и 9 августа 1945 года...
Крысы путлера...вы. ..Шизоиды...
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21.09.2022 19:58 Відповісти
Разница в том, что США не нападали на Японию, а наоборот.
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21.09.2022 21:56 Відповісти
РИА Новости:

▪️26 февраля. Армия Украины, её флот, авиация, ПВО уничтожены полностью. Киев окружён и будет взят в течение двух дней.

▪️21 сентября. Украина не сумеет поставить россию на колени (мы сейчас здесь).

▪️Спойлер. У россии огромная территория, поэтому её значительная часть ещё не на коленях - есть надежда, что теплолюбивые украинцы остановятся на подступах к Воркуте и Ханты-Мансийску, а китайцы ограничатся Дальним Востоком и Сибирью. Русские не сдаются!
https://t.me/Sharpreview/17138
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21.09.2022 20:16 Відповісти
Треба сзивати ООН...
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21.09.2022 20:48 Відповісти
Я надеюсь наши уже запросили вернуть нам ЯО?
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21.09.2022 22:49 Відповісти
Звідкиля ? З росії ??
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22.09.2022 19:42 Відповісти
c CША
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22.09.2022 21:51 Відповісти
вернуть нам ЯО - можна тільки з рф. З США - це дати нову, чи з запасів.
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23.09.2022 14:22 Відповісти
я не против)
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24.09.2022 01:01 Відповісти
> При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні кошти

Ви, мабуть, хотіли сказати ЗАСОБИ (руzz. средства)?

Редактори, ну ж вичитуйте текст після Гугль-перекладача і перед публікацією українського тексту.
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21.09.2022 22:58 Відповісти
Руки у него неживые какие-то. Только палец дергается. Паралич?
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21.09.2022 23:42 Відповісти
Любий лікар Паркінсон
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22.09.2022 08:27 Відповісти
ОН ПЗДУН !!!
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13.10.2022 14:19 Відповісти
ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ !)
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13.10.2022 14:20 Відповісти
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