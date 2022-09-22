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Трасс про ядерний шантаж Путіна: "Це не спрацює"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Прем’єрка Британії Елізабет Трасс назвала "бряцанням зброєю" ядерні погрози Путіна та заявила, що цей шантаж "не спрацює".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, наразі геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН.

"Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює", - наголосила Трасс.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні погрожував Заходу ядерною зброєю, додавши, що в РФ вона перевершує озброєння країн НАТО.

Також читайте: Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва, - Трасс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Просто пусть подтвердит слова Бориса Джонсона , что в случае применения ****** ЯО , Великобритания ответит ядерным ударом по рашке. без дополнительных консультаций с союзниками. Когда Джонсонюк сказал об этом, ***** на несколько месяцев умолк со своей ядерной ялдой.
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22.09.2022 10:29
+8
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.09.2022 10:17
+5
Недавно известная пропагандонша РабZeи Евгения Альбац...сказала...на рабZee нет бронежилетов надёжных...для 300 000 наших Zolldattenn
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22.09.2022 10:25
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.09.2022 10:17 Відповісти
У Питерского гоп-стопника нет других аргументов,кроме шантажа, блефа и повальной брехни пропагандонов ********** в перемешку с туфтой о вяличии рабZeи...Уже весь Мир знает...что РАБzeянская ядреная бонба не выстрелит...потому что объявлена МогилиZaцыя...
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22.09.2022 10:21 Відповісти
Недавно известная пропагандонша РабZeи Евгения Альбац...сказала...на рабZee нет бронежилетов надёжных...для 300 000 наших Zolldattenn
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22.09.2022 10:25 Відповісти
Просто пусть подтвердит слова Бориса Джонсона , что в случае применения ****** ЯО , Великобритания ответит ядерным ударом по рашке. без дополнительных консультаций с союзниками. Когда Джонсонюк сказал об этом, ***** на несколько месяцев умолк со своей ядерной ялдой.
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22.09.2022 10:29 Відповісти
Чем отличается кремлевский ПОНТЫгон от реального Пентагона?наличием самолетов-невидимок F-35...и бомбардировщиков В-52 ...очень круто модернизированных за последние 10,...нет даже 5 лет...,за что спасибо Тайваню...💪Их технологии SUPER👍💯
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22.09.2022 10:40 Відповісти
А ось спрацює чи ні ми побачимо по інтенсивності надання озброєнь для України.Якщо буде гальмування це буде відповідь і путін продовжить страшати Захід своїм фетишем..
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22.09.2022 11:01 Відповісти
Пентагон держит под непрерывным контролем ядерные запасы РФэрастии, при идентификации запуска руZZкими любого компонента ЯО, Пентагон нанесёт мгновенный массированный удар по бункерам кремлёвского ПОНТЫгона и других главарей кремлевской банд группировки. Аналогичный сценарий согласован и отрабатывается ВС Великобритании.
РФаген будет разрушен !
Слава Украине !
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22.09.2022 11:44 Відповісти
Было бы спокойнее услышать, что не сработают его ракеты. Или хотя бы, что они все будут сбиты. А не что не сработает шантаж.
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22.09.2022 12:31 Відповісти
"вторая армия" обосралась с обычным вооружением, обосрется и с ядерным.
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22.09.2022 13:05 Відповісти
 
 