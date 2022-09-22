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Велика Британія збереже чи збільшить підтримку Києва, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трасс

"Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу".

Про це заявила на Генасамблеї ООН прем'єр-міністерка Британії Ліз Трасс, інформує Цензор.НЕТ

"У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми збережемо або збільшимо нашу військову підтримку Україні на стільки, скільки потрібно. Поки я кажу, в Україну прибуває нова британська зброя, включно з новими ракетами для MLRS. Ми не заспокоїмося, доки Україна не здобуде перемогу", – йдеться в заяві.

Трасс наголосила, що Росії ніхто не погрожував, а у світі триває боротьба між автократіями та демократіями.

"Це вирішальний момент у нашій історії, в історії цієї організації та в історії свободи. Історія 2022 року могла б стати історією авторитарної держави, яка перекинула танки через кордон мирного сусіда і поневолила його народ. Натомість це історія про те, як свобода дала відсіч. Перед лицем агресії, яка зростає, ми показали, що у нас є сили діяти й рішучість довести справу до кінця", – заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява Путіна - заява про слабкість., - Трасс і фон дер Ляєн

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
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22.09.2022 09:58
+4
Бриты себя показали и сделали это более чем достойно. А что же скажут остальные жирные европейские коты, герр Шольц и месье Макрон, как вы там?...
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22.09.2022 09:58
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Бриты себя показали и сделали это более чем достойно. А что же скажут остальные жирные европейские коты, герр Шольц и месье Макрон, как вы там?...
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22.09.2022 09:58 Відповісти
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22.09.2022 09:58 Відповісти
кузю сплалили кацапи піроку тому! ви шо, випали з трендів?
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22.09.2022 10:02 Відповісти
чомусь мені здається, що Захід не хоче давати московії надію, що вони будуть переможені цівілізованним світом!!! хочуть, щоб кацапи доперли, що їх роз'їпали саме українці!
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22.09.2022 10:43 Відповісти
Великобритания - Родина Леди и Джентльменов.
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22.09.2022 10:04 Відповісти
Все послідовно, спочатку зберегли, а тепер збільшують підтримку України.
God save our gracious King
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22.09.2022 10:06 Відповісти
Щира подяка, повага і шана брітам!
🇺🇦🇬🇧🔱💪
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22.09.2022 10:08 Відповісти
Теперь всего нужно больше...и дальнобойные ракеты в том числе.
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22.09.2022 10:12 Відповісти
 
 