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Заява Путіна - заява про слабкість, - Трасс і фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виступили із спільною заявою, в якій назвали недавню заяву президента Росії Володимира Путіна "заявою про слабкість" і запевнили у підтримці України в її боротьбі стільки, скільки потрібно.

Текст заяви, зробленої за підсумками зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, поширений пресслужбою Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Вони рішуче засудили дії Росії в Україні та погодилися з тим, що нещодавні заклики Путіна до мобілізації частини населення були ознакою того, що російське вторгнення зазнає невдачі. Ця заява про слабкість. Вони визнали мужність і відвагу українського народу і наголосили на своїй спільній прихильності до підтримки України в її боротьбі стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фон дер Ляєн і Трасс обговорили відносини між ЄС та Великою Британією, включаючи енергетику, продовольчу безпеку та Протокол Північної Ірландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що він зацікавлений в ескалації війни, - Стано

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
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21.09.2022 19:30
+10
спасибо объединеному западу за предыдущюю помощь НО сейчас необходимо в 5 раз больше
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21.09.2022 19:30
+6
Разом доб'ємо нацистстко-фашистсько-терористичну потвору Засрашку. Бо якщо її не знищити, то вона знищить світ.
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21.09.2022 19:31
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спасибо объединеному западу за предыдущюю помощь НО сейчас необходимо в 5 раз больше
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21.09.2022 19:30 Відповісти
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21.09.2022 19:30 Відповісти
...до лютого русняве МО замовило всього-то 45тис. мішків під своє дохле м'ясо, що тепер будуть робити?
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21.09.2022 19:33 Відповісти
Знову кацапи розраховують на нашу людяніть.
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21.09.2022 19:36 Відповісти
Эти мешки они заказывали для нас, украинцев. Не для себя.
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21.09.2022 19:51 Відповісти
Разом доб'ємо нацистстко-фашистсько-терористичну потвору Засрашку. Бо якщо її не знищити, то вона знищить світ.
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21.09.2022 19:31 Відповісти
Лизонька, а ****** по Питунчику ЯО, если Питунчик ***** по нам ?
Или просто озабоченно вскудахтнешь ?
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21.09.2022 19:31 Відповісти
Ця точно *****. Лаври Тетчер не дають спокою
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21.09.2022 19:33 Відповісти
Пані Ліз, як там наші навчаються?
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21.09.2022 19:31 Відповісти
раби не можуть бути вілними,
подивився на їхні протести, ну прямо як на їхньому гербі - куриці,
як в птичнику коли забираєш курей на убой, береш одну а інша дивиться і підходить
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Всі якось однаково коментують нинішню витівку неофюрера: "слабкість", "паніка", "агонія" і т. д.
Нехай так, але водночас це і серйозний ва-банк від Пуйла, який точно нам життя не полегшить. Не дуже вірю у 300 тисяч мобілізованих "ваньок", але ще 120-150 тисяч їм під силу набрати, а це якраз стільки ж, скільки їх нам протистоїть прямо зараз.
Це додаткові жертви не лише для них, але й для нашої армії, це ризик окупації нових наших територій, і нам потрібно до цього серйозно відноситись. Якось забагато сьогодні недоречних жартів на цю тему... Головна панацея від цієї нової хвилі рашистів - більше далекобійної зброї (в рази) і додаткова авіація, яку наші партнери чомусь не поспішають нам давати. Бо саме в живій силі я вже не бачу, звідки нам ресурси черпати, прикривати потрібно ще і білоруський напрямок і придністровський.
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21.09.2022 19:34 Відповісти
Заява Путіна - бажання z-народу, тому це zло треба знищити
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21.09.2022 19:35 Відповісти
ржач: чуваки ******** Песковского мобилизацией тролят....
https://twitter.com/i/status/1572616647076200455
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21.09.2022 19:40 Відповісти
***** на это и расчитывало что его будут обсуждать убаюкивать что так нельзя и в конечном итоге все разбегуися от страха...а у нас задача прежняя #башить орков беспощадно.Слава ЗСУ!
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21.09.2022 19:42 Відповісти
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21.09.2022 19:44 Відповісти
У русни уже и лайфхаки пошли, как откосить от армии)



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21.09.2022 19:45 Відповісти
 
 