Заява Путіна - заява про слабкість, - Трасс і фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс виступили із спільною заявою, в якій назвали недавню заяву президента Росії Володимира Путіна "заявою про слабкість" і запевнили у підтримці України в її боротьбі стільки, скільки потрібно.
Текст заяви, зробленої за підсумками зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, поширений пресслужбою Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Вони рішуче засудили дії Росії в Україні та погодилися з тим, що нещодавні заклики Путіна до мобілізації частини населення були ознакою того, що російське вторгнення зазнає невдачі. Ця заява про слабкість. Вони визнали мужність і відвагу українського народу і наголосили на своїй спільній прихильності до підтримки України в її боротьбі стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, фон дер Ляєн і Трасс обговорили відносини між ЄС та Великою Британією, включаючи енергетику, продовольчу безпеку та Протокол Північної Ірландії.
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Или просто озабоченно вскудахтнешь ?
подивився на їхні протести, ну прямо як на їхньому гербі - куриці,
як в птичнику коли забираєш курей на убой, береш одну а інша дивиться і підходить
Нехай так, але водночас це і серйозний ва-банк від Пуйла, який точно нам життя не полегшить. Не дуже вірю у 300 тисяч мобілізованих "ваньок", але ще 120-150 тисяч їм під силу набрати, а це якраз стільки ж, скільки їх нам протистоїть прямо зараз.
Це додаткові жертви не лише для них, але й для нашої армії, це ризик окупації нових наших територій, і нам потрібно до цього серйозно відноситись. Якось забагато сьогодні недоречних жартів на цю тему... Головна панацея від цієї нової хвилі рашистів - більше далекобійної зброї (в рази) і додаткова авіація, яку наші партнери чомусь не поспішають нам давати. Бо саме в живій силі я вже не бачу, звідки нам ресурси черпати, прикривати потрібно ще і білоруський напрямок і придністровський.
https://twitter.com/i/status/1572616647076200455