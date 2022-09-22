ССО объявили о курсе подготовки. Желающие обвалили сайт с записью

Силы Специальных операций ВСУ объявили об отборе на свой квалификационный курс. Желающих оказалось так много, что они обвалили сайт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал ССО.

"Из-за огромного количества заявок на участие в отборе в Квалификационный курс ССО Украины произошли технические сбои в работе сайта sof.mil.gov.ua", - говорится в сообщении.

В настоящее время технические проблемы уже решили. Но заполнивших анкету на сайте просят сделать это еще раз.

Заявку можно заполнить по ссылке.

Срок подачи заявок – до 16 октября.

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В ССО отмечают, что до конца курс спецподготовки проходят только 10% начавших обучение.