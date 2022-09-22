ССО оголосили про курс підготовки. Охочі обвалили сайт із записом

Сили Спеціальних операцій ЗСУ оголосили про відбір на свій кваліфікаційний курс. Охочих виявилося так багато, що вони обвалили сайт.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм ССО.

"Через величезну кількість заявок на участь у відборі до Кваліфікаційного курсу ССО України сталися технічні збої в роботі сайту sof.mil.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Зараз технічні проблеми вже вирішили. Але тих, хто заповнив анкету на сайті, просять зробити це ще раз.

Заявку можна заповнити за посиланням.

Строк подачі заявок - до 16 жовтня.

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В ССО зазначають, що до кінця курс спецпідготовки проходять лише 10% тих, хто почав навчання.