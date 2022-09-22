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взрыв (6105) магазин (186) Мелитополь (596)

В районе центрального рынка в оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"По предварительным данным, в городе взорвали магазин, где продавали военную форму по адресу улица Свердлова, 3", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на месте происшествия лежат два человека. При этом один человек серьезно травмирован.

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Якщо торговцям досталося, то пох. На цьому ринку, на мою сестру, за її проукраїнську позицію, накинулися торгаші, мало не з'їли.
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22.09.2022 11:24 Ответить
Скорее -бы освободили наш ❤️💙💛Мелитополь‼️🙏
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22.09.2022 12:02 Ответить
 
 