В районе центрального рынка в оккупированном Мелитополе раздался взрыв
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".
"По предварительным данным, в городе взорвали магазин, где продавали военную форму по адресу улица Свердлова, 3", – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, на месте происшествия лежат два человека. При этом один человек серьезно травмирован.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
vlasta
показать весь комментарий22.09.2022 11:24 Ответить Мне нравится 5
Vika Lysenko
показать весь комментарий22.09.2022 12:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...