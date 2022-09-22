В районе центрального рынка в оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"По предварительным данным, в городе взорвали магазин, где продавали военную форму по адресу улица Свердлова, 3", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на месте происшествия лежат два человека. При этом один человек серьезно травмирован.

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