У районі центрального ринку в окупованому Мелітополі пролунав вибух

Є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РІА Мелітополь"

"За попередніми даними, у місті підірвали магазин, де продавали військову форму за адресою вулиця Свердлова, 3", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, на місці події лежать двоє людей. При цьому одна людина серйозно травмована.

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