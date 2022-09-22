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У районі центрального ринку в окупованому Мелітополі пролунав вибух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Є постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РІА Мелітополь" 

"За попередніми даними, у місті підірвали магазин, де продавали військову форму за адресою вулиця Свердлова, 3", - йдеться в повідомленні. 

За словами очевидців, на місці події лежать двоє людей. При цьому одна людина серйозно травмована.

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Автор: Марина Макєєва
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Якщо торговцям досталося, то пох. На цьому ринку, на мою сестру, за її проукраїнську позицію, накинулися торгаші, мало не з'їли.
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22.09.2022 11:24 Відповісти
Скорее -бы освободили наш ❤️💙💛Мелитополь‼️🙏
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22.09.2022 12:02 Відповісти
 
 