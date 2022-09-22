У районі центрального ринку в окупованому Мелітополі пролунав вибух
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Є постраждалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РІА Мелітополь"
"За попередніми даними, у місті підірвали магазин, де продавали військову форму за адресою вулиця Свердлова, 3", - йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, на місці події лежать двоє людей. При цьому одна людина серйозно травмована.
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vlasta
показати весь коментар22.09.2022 11:24 Відповісти Мені подобається 5
Vika Lysenko
показати весь коментар22.09.2022 12:02 Відповісти Мені подобається 0
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