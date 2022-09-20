Росіяни вилучили усі українські книжки з бібліотек окупованого Мелітополя
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Особливо тішаться росіяни вилученням україномовної дитячої літератури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного супротиву.
"Окупанти відрапортували про вилучення "нацистської" літератури з бібліотек мелітопольського району. В межах цієї "акції" поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті "спотворюють" історію України й нав’язують "нацистські цінності", - йдеться в повідомленні.
У Центрі національного супротиву вкотре закликали місцевих мешканців залишити регіон і не ставати живим щитом для окупанта.
Топ коментарі
+12 Dima30
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+12 Ksenia VB
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+7 IgorYakovlevich
показати весь коментар20.09.2022 14:12
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Будь ласка, зачекайте...
Якби Бог хотів щоб ви розмовляли російською, то ви би народились десь у Таганрозі.
Шануйтесь.
Давайте вже не будемо називати фашистів чи не найбільшим злом - ним завжди був наш сусідо.
Бо він каже #какаяразница