УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 375 22
книги (358) Мелітополь (737) окупація (5829)

Росіяни вилучили усі українські книжки з бібліотек окупованого Мелітополя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

книги

Особливо тішаться росіяни вилученням україномовної дитячої літератури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного супротиву

"Окупанти відрапортували про вилучення "нацистської" літератури з бібліотек мелітопольського району. В межах цієї "акції" поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті "спотворюють" історію України й нав’язують "нацистські цінності", - йдеться в повідомленні. 

У Центрі національного супротиву вкотре закликали місцевих мешканців залишити регіон і не ставати живим щитом для окупанта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кияни здали на макулатуру 25 тонн російських книг. За ці гроші куплять машину для військових

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Без української мови немає української нації ,тому вони знищують книги та носіїв української мови та культури і це відбувається останні 300 років, а не з 2014 року...
показати весь коментар
20.09.2022 14:12
+12
показати весь коментар
20.09.2022 14:12
+7
Обыкновенный фашизм.
показати весь коментар
20.09.2022 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цапів тільки лоботомія вилікує..
показати весь коментар
20.09.2022 14:09 Відповісти
Без української мови немає української нації ,тому вони знищують книги та носіїв української мови та культури і це відбувається останні 300 років, а не з 2014 року...
показати весь коментар
20.09.2022 14:12 Відповісти
Обыкновенный фашизм.
показати весь коментар
20.09.2022 14:12 Відповісти
10 мая 1933 г.
показати весь коментар
20.09.2022 14:30 Відповісти
Сожжение книг в нацистской Германии
показати весь коментар
20.09.2022 15:14 Відповісти
Етноцид
показати весь коментар
20.09.2022 15:04 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 14:12 Відповісти
памятник ілічу чи сраліну ще не відновили?
показати весь коментар
20.09.2022 14:13 Відповісти
Члєнін та сралін зараз не дуже в моді у них. В них ***** і Бог і сцарь
показати весь коментар
20.09.2022 14:18 Відповісти
Для УКРАЇНЦІВ
Якби Бог хотів щоб ви розмовляли російською, то ви би народились десь у Таганрозі.
Шануйтесь.
показати весь коментар
20.09.2022 14:13 Відповісти
взагалі то таґанроґ то українські землі, які ми проє*али і не пам'ятаємо що то були українські землі.
показати весь коментар
20.09.2022 14:19 Відповісти
Ну в Тюмєні.
показати весь коментар
20.09.2022 14:20 Відповісти
При совке не уничтожали, ну чем не фашисты.
показати весь коментар
20.09.2022 14:16 Відповісти
Совок все знищував.
Давайте вже не будемо називати фашистів чи не найбільшим злом - ним завжди був наш сусідо.
показати весь коментар
20.09.2022 14:19 Відповісти
Совок знищував завуальовано, українська принаймні була, хоча і принижувалася у вивченні, але ********* перевершив все...
показати весь коментар
20.09.2022 14:46 Відповісти
Боневтіку покажіть
Бо він каже #какаяразница
показати весь коментар
20.09.2022 14:22 Відповісти
Що б вони не творили проти українського народу,не вдасться їм поставити нас на коліна.Кожна їхня дія має супротив у сотні раз сильніший.Я розмовляю з молоддю з Харківщини,Дніпра,Сумщини,які працюють в Києві,вони всі впевнені в нашій перемозі.
показати весь коментар
20.09.2022 14:25 Відповісти
якщо рашисти вилучають українську літературу на окупованій українській землі пора негайно вилучити з України рашистський сатанат .
показати весь коментар
20.09.2022 14:29 Відповісти
Це називаєтся етноцид такого жоден фашиськи й режим не робив ,ось чому треба позбуватись всього що повязує з цими варварами.
показати весь коментар
20.09.2022 15:20 Відповісти
Нам 30 років закидали, що ми забороняємо російську мову, а перше ж, що вони роблять на окупованих територіях - це забороняють українську мову.
показати весь коментар
20.09.2022 15:24 Відповісти
Ідіоти самі хочуть руснявою говорити. Принципово. На таких треба поліцію нравів. Щоб демократизаторами русняву з мордяк вишибати.
показати весь коментар
20.09.2022 17:02 Відповісти
ну й@бнуті на всю бошку, ущємльониє рашисти йпт
показати весь коментар
20.09.2022 19:27 Відповісти
 
 