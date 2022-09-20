Россияне изъяли все украинские книги из библиотек оккупированного Мелитополя
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Особенно радуются россияне изъятием украиноязычной детской литературы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты отрапортовали об изъятии "нацистской" литературы из библиотек мелитопольского района. В рамках этой "акции" полицаи фактически изъяли всю украиноязычную литературу, и не только книги по АТО. В частности, оккупанты гордятся изъятием детских книг, ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности", - говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления еще раз призывали местных жителей покинуть регион и не становиться живым щитом для оккупанта.
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Якби Бог хотів щоб ви розмовляли російською, то ви би народились десь у Таганрозі.
Шануйтесь.
Давайте вже не будемо називати фашистів чи не найбільшим злом - ним завжди був наш сусідо.
Бо він каже #какаяразница