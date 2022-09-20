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Россияне изъяли все украинские книги из библиотек оккупированного Мелитополя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

книги

Особенно радуются россияне изъятием украиноязычной детской литературы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты отрапортовали об изъятии "нацистской" литературы из библиотек мелитопольского района. В рамках этой "акции" полицаи фактически изъяли всю украиноязычную литературу, и не только книги по АТО. В частности, оккупанты гордятся изъятием детских книг, ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления еще раз призывали местных жителей покинуть регион и не становиться живым щитом для оккупанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже сказки: российские оккупанты решили утилизировать на Харьковщине украинские книги
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Топ комментарии
+12
Без української мови немає української нації ,тому вони знищують книги та носіїв української мови та культури і це відбувається останні 300 років, а не з 2014 року...
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20.09.2022 14:12
+12
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20.09.2022 14:12
+7
Обыкновенный фашизм.
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20.09.2022 14:12
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Правила форума Совет форумчан
цапів тільки лоботомія вилікує..
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20.09.2022 14:09 Ответить
Без української мови немає української нації ,тому вони знищують книги та носіїв української мови та культури і це відбувається останні 300 років, а не з 2014 року...
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20.09.2022 14:12 Ответить
Обыкновенный фашизм.
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20.09.2022 14:12 Ответить
10 мая 1933 г.
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20.09.2022 14:30 Ответить
Сожжение книг в нацистской Германии
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20.09.2022 15:14 Ответить
Етноцид
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20.09.2022 15:04 Ответить
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20.09.2022 14:12 Ответить
памятник ілічу чи сраліну ще не відновили?
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20.09.2022 14:13 Ответить
Члєнін та сралін зараз не дуже в моді у них. В них ***** і Бог і сцарь
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20.09.2022 14:18 Ответить
Для УКРАЇНЦІВ
Якби Бог хотів щоб ви розмовляли російською, то ви би народились десь у Таганрозі.
Шануйтесь.
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20.09.2022 14:13 Ответить
взагалі то таґанроґ то українські землі, які ми проє*али і не пам'ятаємо що то були українські землі.
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20.09.2022 14:19 Ответить
Ну в Тюмєні.
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20.09.2022 14:20 Ответить
При совке не уничтожали, ну чем не фашисты.
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20.09.2022 14:16 Ответить
Совок все знищував.
Давайте вже не будемо називати фашистів чи не найбільшим злом - ним завжди був наш сусідо.
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20.09.2022 14:19 Ответить
Совок знищував завуальовано, українська принаймні була, хоча і принижувалася у вивченні, але ********* перевершив все...
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20.09.2022 14:46 Ответить
Боневтіку покажіть
Бо він каже #какаяразница
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20.09.2022 14:22 Ответить
Що б вони не творили проти українського народу,не вдасться їм поставити нас на коліна.Кожна їхня дія має супротив у сотні раз сильніший.Я розмовляю з молоддю з Харківщини,Дніпра,Сумщини,які працюють в Києві,вони всі впевнені в нашій перемозі.
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20.09.2022 14:25 Ответить
якщо рашисти вилучають українську літературу на окупованій українській землі пора негайно вилучити з України рашистський сатанат .
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20.09.2022 14:29 Ответить
Це називаєтся етноцид такого жоден фашиськи й режим не робив ,ось чому треба позбуватись всього що повязує з цими варварами.
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20.09.2022 15:20 Ответить
Нам 30 років закидали, що ми забороняємо російську мову, а перше ж, що вони роблять на окупованих територіях - це забороняють українську мову.
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20.09.2022 15:24 Ответить
Ідіоти самі хочуть руснявою говорити. Принципово. На таких треба поліцію нравів. Щоб демократизаторами русняву з мордяк вишибати.
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20.09.2022 17:02 Ответить
ну й@бнуті на всю бошку, ущємльониє рашисти йпт
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20.09.2022 19:27 Ответить
 
 