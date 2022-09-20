Россияне изъяли все украинские книги из библиотек оккупированного Мелитополя

Особенно радуются россияне изъятием украиноязычной детской литературы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты отрапортовали об изъятии "нацистской" литературы из библиотек мелитопольского района. В рамках этой "акции" полицаи фактически изъяли всю украиноязычную литературу, и не только книги по АТО. В частности, оккупанты гордятся изъятием детских книг, ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления еще раз призывали местных жителей покинуть регион и не становиться живым щитом для оккупанта.

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