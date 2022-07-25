Даже сказки: российские оккупанты решили утилизировать на Харьковщине украинские книги

На временно захваченных войсками РФ территориях Харьковщины российские захватчики готовятся уничтожать украинские книги, даже сказки и детские издания с минимумом текста.

Об этом сообщает в телеграме пресс-служба Боровского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой. Известно, что школьные библиотеки соседнего Купянского района уже получили распоряжение от оккупационных властей составить реестр всех имеющихся у них книг, изданных начиная с 1991 года, и утилизировать их. Уничтожению подлежат даже сказки и детские иллюстрированные книги, где почти нет текста", - говорится в сообщении.

В то же время добавляют, что из Краснодарского края РФ в школы Боровщины обещают завезти российские программы и учебники.

Новоназначенный россиянами гауляйтер Сергей Агарков рассказывает людям, что этот регион будет "заботиться" о громаде: за свой счет будет строить дороги, ремонтировать школы и т.д. Вместо этого оккупанты только все разрушают и грабят и ни копейки на восстановление разрушенного ими же еще не выделили. Даже работники, которых они набрали в штат, уже три месяца работают без зарплаты за продуктовый паек, отмечают в громаде.

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Также информируют, что сегодня произошла очередная эвакуация жителей Боровщины, Изюмщины, Купянщины, Шевченковщины и других громад через пгт Печенеги на подконтрольную Украине территорию. Она прошла с некоторыми осложнениями и чуть было не сорвалась, но около тысячи мирных жителей удалось эвакуировать. Однако высока вероятность, что этот путь уже до следующего понедельника будет закрыт.

По состоянию на 25 июля 2022 года Боровщина остается под контролем армии РФ. По данным аэроразведки, количество российских оккупационных войск на территории громады в последнее время значительно уменьшилось. После прицельного поражения огнем мест сосредоточения оккупантов, последние вывели основную часть уцелевшей техники в Купянском направлении. Оставшиеся российские военные проявляют больше агрессии к местному населению и выражают недовольство ситуацией.

Как сообщалось, в Боровской громаде, полностью захваченной с 14 апреля, российские войска уничтожили и ограбили школы, вывозят имущество из частных домов. Разграблены сельскохозяйственные предприятия, от фермеров требуют продолжать работу после перерегистрации, за отказ угрожают "национализацией" имущества.

На территории громады отсутствуют мобильная связь и интернет, нет возможности обналичить деньги или рассчитаться в магазине картой, люди за счет огородов, натурального обмена товарами выживают без пенсий и зарплат.