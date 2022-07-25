Даже сказки: российские оккупанты решили утилизировать на Харьковщине украинские книги
На временно захваченных войсками РФ территориях Харьковщины российские захватчики готовятся уничтожать украинские книги, даже сказки и детские издания с минимумом текста.
Об этом сообщает в телеграме пресс-служба Боровского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.
"На оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой. Известно, что школьные библиотеки соседнего Купянского района уже получили распоряжение от оккупационных властей составить реестр всех имеющихся у них книг, изданных начиная с 1991 года, и утилизировать их. Уничтожению подлежат даже сказки и детские иллюстрированные книги, где почти нет текста", - говорится в сообщении.
В то же время добавляют, что из Краснодарского края РФ в школы Боровщины обещают завезти российские программы и учебники.
Новоназначенный россиянами гауляйтер Сергей Агарков рассказывает людям, что этот регион будет "заботиться" о громаде: за свой счет будет строить дороги, ремонтировать школы и т.д. Вместо этого оккупанты только все разрушают и грабят и ни копейки на восстановление разрушенного ими же еще не выделили. Даже работники, которых они набрали в штат, уже три месяца работают без зарплаты за продуктовый паек, отмечают в громаде.
Также информируют, что сегодня произошла очередная эвакуация жителей Боровщины, Изюмщины, Купянщины, Шевченковщины и других громад через пгт Печенеги на подконтрольную Украине территорию. Она прошла с некоторыми осложнениями и чуть было не сорвалась, но около тысячи мирных жителей удалось эвакуировать. Однако высока вероятность, что этот путь уже до следующего понедельника будет закрыт.
По состоянию на 25 июля 2022 года Боровщина остается под контролем армии РФ. По данным аэроразведки, количество российских оккупационных войск на территории громады в последнее время значительно уменьшилось. После прицельного поражения огнем мест сосредоточения оккупантов, последние вывели основную часть уцелевшей техники в Купянском направлении. Оставшиеся российские военные проявляют больше агрессии к местному населению и выражают недовольство ситуацией.
Как сообщалось, в Боровской громаде, полностью захваченной с 14 апреля, российские войска уничтожили и ограбили школы, вывозят имущество из частных домов. Разграблены сельскохозяйственные предприятия, от фермеров требуют продолжать работу после перерегистрации, за отказ угрожают "национализацией" имущества.
На территории громады отсутствуют мобильная связь и интернет, нет возможности обналичить деньги или рассчитаться в магазине картой, люди за счет огородов, натурального обмена товарами выживают без пенсий и зарплат.
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І хто саме навчив угрофіннів, що жили збиранням дикоросів та полюванням, хліборобству? Якщо зернові культури ішли з півдня - район Малої Азії? Про вирощування зернових трипільцями (скіфами) писав ще Геродот А про жителів "Гіпербореї" писав що вони - "андрофаги" То про які "колобки" може іти мова?
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В Украине утилизируют зэков, завербованных в рашке "Вагнером" - СМИ
На Донбассе убили по меньшей мере троих заключенных, завербованных группой "Вагнера".
Их завербовали в колонии "Яблоновка" в Санкт-Петербурге. Еще двое тяжело ранены, они находятся в больнице Луганска. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на источники, общающиеся с родственниками этих осужденных.
В их медицинских документах указаны не имена, а то ли клички, то ли позывные.
"Этих людей полностью вывели из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, наверное, и погибших будут хоронить тоже под прозвищем. Спрашивается, как смогут получить деньги родственники погибшего? Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь"Одуванчиком"? Скорее всего, денег за его смерть родственники не увидят", - сказал адвокат правозащитной организацией "Русь сидящая".
дійова особа 1:
"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";
дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників чи навіть як макулатуру на смітники.";
дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";
дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";
дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";
дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
Замочу при случае,за не правильный контент неспроможного орка...
Їм звично сидіти біля розбитого корита.
І вставать с колєн.