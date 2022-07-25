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Новости Война
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Даже сказки: российские оккупанты решили утилизировать на Харьковщине украинские книги

книги

На временно захваченных войсками РФ территориях Харьковщины российские захватчики готовятся уничтожать украинские книги, даже сказки и детские издания с минимумом текста.

Об этом сообщает в телеграме пресс-служба Боровского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой. Известно, что школьные библиотеки соседнего Купянского района уже получили распоряжение от оккупационных властей составить реестр всех имеющихся у них книг, изданных начиная с 1991 года, и утилизировать их. Уничтожению подлежат даже сказки и детские иллюстрированные книги, где почти нет текста", - говорится в сообщении.

В то же время добавляют, что из Краснодарского края РФ в школы Боровщины обещают завезти российские программы и учебники.

Новоназначенный россиянами гауляйтер Сергей Агарков рассказывает людям, что этот регион будет "заботиться" о громаде: за свой счет будет строить дороги, ремонтировать школы и т.д. Вместо этого оккупанты только все разрушают и грабят и ни копейки на восстановление разрушенного ими же еще не выделили. Даже работники, которых они набрали в штат, уже три месяца работают без зарплаты за продуктовый паек, отмечают в громаде.

Читайте также: В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Также информируют, что сегодня произошла очередная эвакуация жителей Боровщины, Изюмщины, Купянщины, Шевченковщины и других громад через пгт Печенеги на подконтрольную Украине территорию. Она прошла с некоторыми осложнениями и чуть было не сорвалась, но около тысячи мирных жителей удалось эвакуировать. Однако высока вероятность, что этот путь уже до следующего понедельника будет закрыт.

По состоянию на 25 июля 2022 года Боровщина остается под контролем армии РФ. По данным аэроразведки, количество российских оккупационных войск на территории громады в последнее время значительно уменьшилось. После прицельного поражения огнем мест сосредоточения оккупантов, последние вывели основную часть уцелевшей техники в Купянском направлении. Оставшиеся российские военные проявляют больше агрессии к местному населению и выражают недовольство ситуацией.

Как сообщалось, в Боровской громаде, полностью захваченной с 14 апреля, российские войска уничтожили и ограбили школы, вывозят имущество из частных домов. Разграблены сельскохозяйственные предприятия, от фермеров требуют продолжать работу после перерегистрации, за отказ угрожают "национализацией" имущества.

На территории громады отсутствуют мобильная связь и интернет, нет возможности обналичить деньги или рассчитаться в магазине картой, люди за счет огородов, натурального обмена товарами выживают без пенсий и зарплат.

Автор: 

армия РФ (19238) библиотека (141) книги (630) россия (95546) Харьковщина (5577) сказки (12)


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Топ комментарии
+18
Дозволено тільки казку про Іванушку-дурачка. Рускава національного героя.
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25.07.2022 21:50
+18
Хотел было написать "Обыкновенный фашизм", но потом вспомнил, что в гитлеровской Германии сжигали труды оппонентов. То, что книга не на немецком, не было причиной для уничтожения.
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25.07.2022 21:51
+17
Уже было в истории. Финал известен.
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25.07.2022 21:54
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"Какая разница" (с)
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25.07.2022 21:49 Ответить
Дозволено тільки казку про Іванушку-дурачка. Рускава національного героя.
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25.07.2022 21:50 Ответить
Тепер пришлють казку "Круглобок" замість "Колобка"
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25.07.2022 22:11 Ответить
Ага..Пакатігарошек.
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25.07.2022 22:22 Ответить
Ці дебіли ввважають Колобок своєю " народной сказкой". А спитай в них -чому таке ім"я у вільної булки, що гуляє куди хоче ? Не, думати то не для мокшанців.
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25.07.2022 23:30 Ответить
Нічого проти не маю, але вивчи звідки слово колобок. Воно не має відношення до слова коло, колобок це зменшувальне від слова "колоб", скачана з тіста куля, з яловичиною. Блюдо відомо з 16-го століття, є в царському меню.
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26.07.2022 02:36 Ответить
Хотел было написать "Обыкновенный фашизм", но потом вспомнил, что в гитлеровской Германии сжигали труды оппонентов. То, что книга не на немецком, не было причиной для уничтожения.
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25.07.2022 21:51 Ответить
Раніше, до 2014 року, можна було іноді навіть не повірити. що кацапи все це робили століттями тому, що десь щось перекручено, десь перебільшено, десь пропаганда... А Ні... вось ми всі бачимо що це таки правда, том ущо якщо вони роблять все зараз це, значить вони завжди робили все ЩЕ гірше... значить все що про них ми вчили в історії правда... а наші дебіли продовжують какаяразніцачать і ліберальнічати, ми ж Європа, ми рузкій язик нє запрєщаєм, ето нєправільно.є. тьху лять...
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25.07.2022 21:52 Ответить
Говорят, "те, кто жжёт книги, будет жечь людей". Здесь идут в обратном порядке.
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25.07.2022 21:53 Ответить
Та н1, 1 ран1ше, за радянсько1 влади, книги знищувались; були завжди перел1к1 заборонених книг, що були видан1 дещо ран1ше у тому ж СРСР. Вони вилучались з б1бл1отек та йшли у макулатуру. Вже не пам"ятаю автор1в. Здаеться, Бердник (чи Бедзик?), забула ; взагал1 списки я бачила у 70-80 роки з десятками 1мен автор1в.
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26.07.2022 00:29 Ответить
А до 16 століття "колобків" не пекли? Тим більше - без м"яса? Це все одно що розказувать про "деруни чернігівські фаршировані" Звичайні деруни роблять з суміші натертої картоплі борошна і яєць а "фаршировані" - з додаванням усередину (між двома шарами тіста) якогось фаршу - м"ясного, рибного, яєчного, грибного і так далі)
І хто саме навчив угрофіннів, що жили збиранням дикоросів та полюванням, хліборобству? Якщо зернові культури ішли з півдня - район Малої Азії? Про вирощування зернових трипільцями (скіфами) писав ще Геродот А про жителів "Гіпербореї" писав що вони - "андрофаги" То про які "колобки" може іти мова?
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26.07.2022 05:52 Ответить
Підтверджую! Моя мати кілька років працювала бібліотекарем Так застала якраз час, коли "спохватилися" і почали вилучать з бібліотек книги, в яких описувалися "подвиги" "радянських партизанів" - переодягання під бандерівців і розправи над селянами, стрільбу з-під білого прапора капітуляції і тому подібне Теж були списки Спочатку доручали це бібліотекам, а коли довідалися, що книги не знищують, а розбирають по домах - дали команду звозить у район (у нас колись вдома було кілька таких - не знаю вже - збереглися чи ні! (зокрема, мемуари Мєдвєдєва - командира розвідзагону НКВС, який був базою для Кузнєцова під Рівним)
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26.07.2022 06:01 Ответить
Уже было в истории. Финал известен.
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25.07.2022 21:54 Ответить
Лапатні дебіли-неможливо знищити українську ідентичність та прагнення до волі...
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25.07.2022 21:54 Ответить
ху..ло на рефии уничтожил украинскую библиотеку, а всех кто там работал исчезли в неизвестном направлении.
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25.07.2022 21:59 Ответить
ну хто на шо гаразд!
///
В Украине утилизируют зэков, завербованных в рашке "Вагнером" - СМИ

На Донбассе убили по меньшей мере троих заключенных, завербованных группой "Вагнера".
Их завербовали в колонии "Яблоновка" в Санкт-Петербурге. Еще двое тяжело ранены, они находятся в больнице Луганска. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на источники, общающиеся с родственниками этих осужденных.
В их медицинских документах указаны не имена, а то ли клички, то ли позывные.
"Этих людей полностью вывели из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, наверное, и погибших будут хоронить тоже под прозвищем. Спрашивается, как смогут получить деньги родственники погибшего? Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь"Одуванчиком"? Скорее всего, денег за его смерть родственники не увидят", - сказал адвокат правозащитной организацией "Русь сидящая".
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25.07.2022 21:59 Ответить
Слезы мешают писать...
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25.07.2022 22:07 Ответить
и название правозащитной организации Вас тоже не растрогало))) "Русь... сидящая" ))))))
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25.07.2022 22:45 Ответить
Мене більше розчулило, що навіть "ліберасти" в них свято вірять, що "Русь" - це вони. Просто в 11 сторіччі якісь татаро-монголи вигнали "Русь" з Києва на береги ріки Москви. А "сідящая"... "Нєсідєл - нємужик".
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25.07.2022 23:19 Ответить
Нічого нового за 300 років.
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25.07.2022 21:59 Ответить
А " нашим" курвам не на часі !
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25.07.2022 22:01 Ответить
ФАШИСТЫ!
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25.07.2022 22:02 Ответить
Харьковщину вообще собираются освобождать?
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25.07.2022 22:03 Ответить
У Єрмака питай, він в нас *правітєль*
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25.07.2022 22:11 Ответить
Во всех постах Цензора грамматическая ошибка: нет такой страны россия - есть только Северная быдляндия!
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25.07.2022 22:09 Ответить
Нифашисты и ниакупанты кококо
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25.07.2022 22:10 Ответить
уривок з вистави...

дійова особа 1:

"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:

"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників чи навіть як макулатуру на смітники.";

дійова особа 1:

"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):

"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:

"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):

"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)

Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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25.07.2022 22:13 Ответить
Книжки, звісно, шкода. Але тут вся Україна 30 років у смердючому підвалі "радіошансонов", "рускаворадіо", "вєроксєрдючєк", "сватов"... "Хам торжествующій"...
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25.07.2022 23:25 Ответить
"Пан Коцький" - доречі, гарна казка.
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26.07.2022 07:08 Ответить
Не "ведися" сильно - від цього "кота" "смердить щами" - хоч і став останнім часом прикидаться "патріотом"
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26.07.2022 08:20 Ответить
Пусть хоть один ***** произнесет-'я-*****ниця...
Замочу при случае,за не правильный контент неспроможного орка...
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25.07.2022 22:14 Ответить
Оркодранці це істоти які нищать,наче сарана,на полі .хотілось би нищити все мокшанське вУкраїні щоб не чути цієї мокшанської мови,ніде тошнить при тому коли стоїш в метро по 2 години,а рядом мокшани українські какая разніца.
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25.07.2022 22:18 Ответить
Учіться, креоли від влади. Навіть після вторгнення 2014-го на домбасі залишилися московські школи.
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25.07.2022 22:24 Ответить
У нас даже в тоталитарном СССР было много сказок на украинском в библиотеке, много прочитал в детстве, но это не фашизм...тут, к сожалению, Шольц правильно сказал, это неоколониализм, империя захватывает новые территории и навязывает свои порядки покоренным народам, но еще нацизм, ненависть ко всему украинскому. Дикий коктейль.... еще разбавленный российским шовинизмом. Если подумать, то какие-то сумасшедшие в наше время.
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25.07.2022 22:25 Ответить
Це вже було в історії, хто палив книжки завжди пагано закінчували у небутті
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25.07.2022 22:26 Ответить
Орки вважають,що вони у нас надовго чи що? Навіщо українцям їх "Иванушки-дурачки"?
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25.07.2022 22:28 Ответить
Ось що таке рашиська чума ,тому позбуваймось всього що повязує нас з цими варварами насамперед в гуманітарній сфері.
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25.07.2022 22:39 Ответить
Ось вам ,,якарізниця,, для цапів є різниця, але про що мова коли тут москвороте лайно продовжує й надалі зі своїми братушками на одній мові дзявкати.
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25.07.2022 22:47 Ответить
"Какая разница на каком языке...." (с) Величайший
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25.07.2022 23:10 Ответить
Казки про Довбуша московітів лякають.
Їм звично сидіти біля розбитого корита.
І вставать с колєн.
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25.07.2022 23:14 Ответить
А казочки будуть такі: "Листья дубовые падают с ясеня... - Них.я себе, них.я себе...)))
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25.07.2022 23:14 Ответить
Орки---то дичь необтесана. Їх до цивілізації в принципі не можна допускати, бо вони все там знищать.
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29.07.2022 14:44 Ответить
 
 