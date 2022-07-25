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Новини Війна
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Навіть казки: російські окупанти вирішили утилізувати на Харківщині українські книжки

книги

На тимчасово захоплених військами РФ територіях Харківщини російські загарбники готуються нищити українські книжки, навіть казки і дитячі видання з мінімумом тексту.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Борівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", - йдеться у повідомленні.

Водночас додається, що з краснодарського краю РФ у школи Борівщини обіцяють завезти російські програми та підручники.

Новопризначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков розповідає людям, що цей регіон "опікуватиметься" громадою: за свій рахунок будуватиме дороги, ремонтуватиме школи тощо. Натомість окупанти лише все руйнують та грабують і жодної копійки на відновлення зруйнованого ними ж ще не виділили. Навіть працівники, яких вони набрали в штат, вже три місяці працюють без зарплат за продуктовий пайок, наголошують в громаді.

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Також інформують, що сьогодні відбулася чергова евакуація жителів Борівщини, Ізюмщини, Куп‘янщини, Шевченківщини та інших громад через смт Печеніги на підконтрольну Україні територію. Вона пройшла з деякими ускладненнями і ледь не була зірвана, але близько тисячі мирних жителів вдалося евакуювати. Проте є висока вірогідність, що цей шлях вже до наступного понеділка буде закритий.

Станом на 25 липня 2022 року Борівщина залишається під контролем армії РФ. За даними аеророзвідки, кількість російських окупаційних військ на території громади останнім часом значно зменшилася. Після прицільного ураження вогнем місць зосередження окупантів, останні вивели основну частину вцілілої техніки у Куп‘янському напрямку. Російські військові, які залишилися, проявляють більше агресії до місцевого населення і висловлюють невдоволення ситуацією.

Як повідомлялося, в Борівській громаді, що повністю захоплена з 14 квітня, російські війська знищили та пограбували школи, вивозять майно з приватних будинків. Розграбовано сільськогосподарські підприємства, від фермерів вимагають продовжувати роботу після перереєстрації, за відмову погрожують "націоналізацією" майна.

На території громади відсутні мобільний зв’язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди за рахунок городів, натурального обміну товарами виживають без пенсій і зарплат.

Автор: 

армія рф (17388) бібліотека (49) книги (446) росія (65191) Харківщина (6054) казки (7)


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Топ коментарі
+18
Дозволено тільки казку про Іванушку-дурачка. Рускава національного героя.
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25.07.2022 21:50
+18
Хотел было написать "Обыкновенный фашизм", но потом вспомнил, что в гитлеровской Германии сжигали труды оппонентов. То, что книга не на немецком, не было причиной для уничтожения.
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25.07.2022 21:51
+17
Уже было в истории. Финал известен.
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25.07.2022 21:54
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"Какая разница" (с)
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25.07.2022 21:49 Відповісти
Дозволено тільки казку про Іванушку-дурачка. Рускава національного героя.
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25.07.2022 21:50 Відповісти
Тепер пришлють казку "Круглобок" замість "Колобка"
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25.07.2022 22:11 Відповісти
Ага..Пакатігарошек.
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25.07.2022 22:22 Відповісти
Ці дебіли ввважають Колобок своєю " народной сказкой". А спитай в них -чому таке ім"я у вільної булки, що гуляє куди хоче ? Не, думати то не для мокшанців.
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25.07.2022 23:30 Відповісти
Нічого проти не маю, але вивчи звідки слово колобок. Воно не має відношення до слова коло, колобок це зменшувальне від слова "колоб", скачана з тіста куля, з яловичиною. Блюдо відомо з 16-го століття, є в царському меню.
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26.07.2022 02:36 Відповісти
Хотел было написать "Обыкновенный фашизм", но потом вспомнил, что в гитлеровской Германии сжигали труды оппонентов. То, что книга не на немецком, не было причиной для уничтожения.
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25.07.2022 21:51 Відповісти
Раніше, до 2014 року, можна було іноді навіть не повірити. що кацапи все це робили століттями тому, що десь щось перекручено, десь перебільшено, десь пропаганда... А Ні... вось ми всі бачимо що це таки правда, том ущо якщо вони роблять все зараз це, значить вони завжди робили все ЩЕ гірше... значить все що про них ми вчили в історії правда... а наші дебіли продовжують какаяразніцачать і ліберальнічати, ми ж Європа, ми рузкій язик нє запрєщаєм, ето нєправільно.є. тьху лять...
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25.07.2022 21:52 Відповісти
Говорят, "те, кто жжёт книги, будет жечь людей". Здесь идут в обратном порядке.
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25.07.2022 21:53 Відповісти
Та н1, 1 ран1ше, за радянсько1 влади, книги знищувались; були завжди перел1к1 заборонених книг, що були видан1 дещо ран1ше у тому ж СРСР. Вони вилучались з б1бл1отек та йшли у макулатуру. Вже не пам"ятаю автор1в. Здаеться, Бердник (чи Бедзик?), забула ; взагал1 списки я бачила у 70-80 роки з десятками 1мен автор1в.
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26.07.2022 00:29 Відповісти
А до 16 століття "колобків" не пекли? Тим більше - без м"яса? Це все одно що розказувать про "деруни чернігівські фаршировані" Звичайні деруни роблять з суміші натертої картоплі борошна і яєць а "фаршировані" - з додаванням усередину (між двома шарами тіста) якогось фаршу - м"ясного, рибного, яєчного, грибного і так далі)
І хто саме навчив угрофіннів, що жили збиранням дикоросів та полюванням, хліборобству? Якщо зернові культури ішли з півдня - район Малої Азії? Про вирощування зернових трипільцями (скіфами) писав ще Геродот А про жителів "Гіпербореї" писав що вони - "андрофаги" То про які "колобки" може іти мова?
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26.07.2022 05:52 Відповісти
Підтверджую! Моя мати кілька років працювала бібліотекарем Так застала якраз час, коли "спохватилися" і почали вилучать з бібліотек книги, в яких описувалися "подвиги" "радянських партизанів" - переодягання під бандерівців і розправи над селянами, стрільбу з-під білого прапора капітуляції і тому подібне Теж були списки Спочатку доручали це бібліотекам, а коли довідалися, що книги не знищують, а розбирають по домах - дали команду звозить у район (у нас колись вдома було кілька таких - не знаю вже - збереглися чи ні! (зокрема, мемуари Мєдвєдєва - командира розвідзагону НКВС, який був базою для Кузнєцова під Рівним)
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26.07.2022 06:01 Відповісти
Уже было в истории. Финал известен.
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25.07.2022 21:54 Відповісти
Лапатні дебіли-неможливо знищити українську ідентичність та прагнення до волі...
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25.07.2022 21:54 Відповісти
ху..ло на рефии уничтожил украинскую библиотеку, а всех кто там работал исчезли в неизвестном направлении.
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25.07.2022 21:59 Відповісти
ну хто на шо гаразд!
///
В Украине утилизируют зэков, завербованных в рашке "Вагнером" - СМИ

На Донбассе убили по меньшей мере троих заключенных, завербованных группой "Вагнера".
Их завербовали в колонии "Яблоновка" в Санкт-Петербурге. Еще двое тяжело ранены, они находятся в больнице Луганска. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на источники, общающиеся с родственниками этих осужденных.
В их медицинских документах указаны не имена, а то ли клички, то ли позывные.
"Этих людей полностью вывели из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, наверное, и погибших будут хоронить тоже под прозвищем. Спрашивается, как смогут получить деньги родственники погибшего? Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь"Одуванчиком"? Скорее всего, денег за его смерть родственники не увидят", - сказал адвокат правозащитной организацией "Русь сидящая".
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25.07.2022 21:59 Відповісти
Слезы мешают писать...
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25.07.2022 22:07 Відповісти
и название правозащитной организации Вас тоже не растрогало))) "Русь... сидящая" ))))))
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25.07.2022 22:45 Відповісти
Мене більше розчулило, що навіть "ліберасти" в них свято вірять, що "Русь" - це вони. Просто в 11 сторіччі якісь татаро-монголи вигнали "Русь" з Києва на береги ріки Москви. А "сідящая"... "Нєсідєл - нємужик".
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25.07.2022 23:19 Відповісти
Нічого нового за 300 років.
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25.07.2022 21:59 Відповісти
А " нашим" курвам не на часі !
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25.07.2022 22:01 Відповісти
ФАШИСТЫ!
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25.07.2022 22:02 Відповісти
Харьковщину вообще собираются освобождать?
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25.07.2022 22:03 Відповісти
У Єрмака питай, він в нас *правітєль*
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25.07.2022 22:11 Відповісти
Во всех постах Цензора грамматическая ошибка: нет такой страны россия - есть только Северная быдляндия!
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25.07.2022 22:09 Відповісти
Нифашисты и ниакупанты кококо
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25.07.2022 22:10 Відповісти
уривок з вистави...

дійова особа 1:

"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:

"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників чи навіть як макулатуру на смітники.";

дійова особа 1:

"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):

"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:

"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):

"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)

Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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25.07.2022 22:13 Відповісти
Книжки, звісно, шкода. Але тут вся Україна 30 років у смердючому підвалі "радіошансонов", "рускаворадіо", "вєроксєрдючєк", "сватов"... "Хам торжествующій"...
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25.07.2022 23:25 Відповісти
"Пан Коцький" - доречі, гарна казка.
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26.07.2022 07:08 Відповісти
Не "ведися" сильно - від цього "кота" "смердить щами" - хоч і став останнім часом прикидаться "патріотом"
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26.07.2022 08:20 Відповісти
Пусть хоть один ***** произнесет-'я-*****ниця...
Замочу при случае,за не правильный контент неспроможного орка...
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25.07.2022 22:14 Відповісти
Оркодранці це істоти які нищать,наче сарана,на полі .хотілось би нищити все мокшанське вУкраїні щоб не чути цієї мокшанської мови,ніде тошнить при тому коли стоїш в метро по 2 години,а рядом мокшани українські какая разніца.
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25.07.2022 22:18 Відповісти
Учіться, креоли від влади. Навіть після вторгнення 2014-го на домбасі залишилися московські школи.
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25.07.2022 22:24 Відповісти
У нас даже в тоталитарном СССР было много сказок на украинском в библиотеке, много прочитал в детстве, но это не фашизм...тут, к сожалению, Шольц правильно сказал, это неоколониализм, империя захватывает новые территории и навязывает свои порядки покоренным народам, но еще нацизм, ненависть ко всему украинскому. Дикий коктейль.... еще разбавленный российским шовинизмом. Если подумать, то какие-то сумасшедшие в наше время.
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25.07.2022 22:25 Відповісти
Це вже було в історії, хто палив книжки завжди пагано закінчували у небутті
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25.07.2022 22:26 Відповісти
Орки вважають,що вони у нас надовго чи що? Навіщо українцям їх "Иванушки-дурачки"?
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25.07.2022 22:28 Відповісти
Ось що таке рашиська чума ,тому позбуваймось всього що повязує нас з цими варварами насамперед в гуманітарній сфері.
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25.07.2022 22:39 Відповісти
Ось вам ,,якарізниця,, для цапів є різниця, але про що мова коли тут москвороте лайно продовжує й надалі зі своїми братушками на одній мові дзявкати.
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25.07.2022 22:47 Відповісти
"Какая разница на каком языке...." (с) Величайший
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25.07.2022 23:10 Відповісти
Казки про Довбуша московітів лякають.
Їм звично сидіти біля розбитого корита.
І вставать с колєн.
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25.07.2022 23:14 Відповісти
А казочки будуть такі: "Листья дубовые падают с ясеня... - Них.я себе, них.я себе...)))
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25.07.2022 23:14 Відповісти
Орки---то дичь необтесана. Їх до цивілізації в принципі не можна допускати, бо вони все там знищать.
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29.07.2022 14:44 Відповісти
 
 