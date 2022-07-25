Навіть казки: російські окупанти вирішили утилізувати на Харківщині українські книжки
На тимчасово захоплених військами РФ територіях Харківщини російські загарбники готуються нищити українські книжки, навіть казки і дитячі видання з мінімумом тексту.
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Борівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.
"На окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", - йдеться у повідомленні.
Водночас додається, що з краснодарського краю РФ у школи Борівщини обіцяють завезти російські програми та підручники.
Новопризначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков розповідає людям, що цей регіон "опікуватиметься" громадою: за свій рахунок будуватиме дороги, ремонтуватиме школи тощо. Натомість окупанти лише все руйнують та грабують і жодної копійки на відновлення зруйнованого ними ж ще не виділили. Навіть працівники, яких вони набрали в штат, вже три місяці працюють без зарплат за продуктовий пайок, наголошують в громаді.
Також інформують, що сьогодні відбулася чергова евакуація жителів Борівщини, Ізюмщини, Куп‘янщини, Шевченківщини та інших громад через смт Печеніги на підконтрольну Україні територію. Вона пройшла з деякими ускладненнями і ледь не була зірвана, але близько тисячі мирних жителів вдалося евакуювати. Проте є висока вірогідність, що цей шлях вже до наступного понеділка буде закритий.
Станом на 25 липня 2022 року Борівщина залишається під контролем армії РФ. За даними аеророзвідки, кількість російських окупаційних військ на території громади останнім часом значно зменшилася. Після прицільного ураження вогнем місць зосередження окупантів, останні вивели основну частину вцілілої техніки у Куп‘янському напрямку. Російські військові, які залишилися, проявляють більше агресії до місцевого населення і висловлюють невдоволення ситуацією.
Як повідомлялося, в Борівській громаді, що повністю захоплена з 14 квітня, російські війська знищили та пограбували школи, вивозять майно з приватних будинків. Розграбовано сільськогосподарські підприємства, від фермерів вимагають продовжувати роботу після перереєстрації, за відмову погрожують "націоналізацією" майна.
На території громади відсутні мобільний зв’язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди за рахунок городів, натурального обміну товарами виживають без пенсій і зарплат.
Будь ласка, зачекайте...
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І хто саме навчив угрофіннів, що жили збиранням дикоросів та полюванням, хліборобству? Якщо зернові культури ішли з півдня - район Малої Азії? Про вирощування зернових трипільцями (скіфами) писав ще Геродот А про жителів "Гіпербореї" писав що вони - "андрофаги" То про які "колобки" може іти мова?
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В Украине утилизируют зэков, завербованных в рашке "Вагнером" - СМИ
На Донбассе убили по меньшей мере троих заключенных, завербованных группой "Вагнера".
Их завербовали в колонии "Яблоновка" в Санкт-Петербурге. Еще двое тяжело ранены, они находятся в больнице Луганска. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на источники, общающиеся с родственниками этих осужденных.
В их медицинских документах указаны не имена, а то ли клички, то ли позывные.
"Этих людей полностью вывели из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, наверное, и погибших будут хоронить тоже под прозвищем. Спрашивается, как смогут получить деньги родственники погибшего? Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь"Одуванчиком"? Скорее всего, денег за его смерть родственники не увидят", - сказал адвокат правозащитной организацией "Русь сидящая".
дійова особа 1:
"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";
дійова особа 2:
"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали запасників чи навіть як макулатуру на смітники.";
дійова особа 1:
"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";
дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):
"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді у раші прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";
дійова особа 1:
"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";
дійова особа 2 (продовжує про своє):
"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)
Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
Замочу при случае,за не правильный контент неспроможного орка...
Їм звично сидіти біля розбитого корита.
І вставать с колєн.