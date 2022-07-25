Навіть казки: російські окупанти вирішили утилізувати на Харківщині українські книжки

На тимчасово захоплених військами РФ територіях Харківщини російські загарбники готуються нищити українські книжки, навіть казки і дитячі видання з мінімумом тексту.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Борівської селищної ради, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", - йдеться у повідомленні.

Водночас додається, що з краснодарського краю РФ у школи Борівщини обіцяють завезти російські програми та підручники.

Новопризначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков розповідає людям, що цей регіон "опікуватиметься" громадою: за свій рахунок будуватиме дороги, ремонтуватиме школи тощо. Натомість окупанти лише все руйнують та грабують і жодної копійки на відновлення зруйнованого ними ж ще не виділили. Навіть працівники, яких вони набрали в штат, вже три місяці працюють без зарплат за продуктовий пайок, наголошують в громаді.

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Також інформують, що сьогодні відбулася чергова евакуація жителів Борівщини, Ізюмщини, Куп‘янщини, Шевченківщини та інших громад через смт Печеніги на підконтрольну Україні територію. Вона пройшла з деякими ускладненнями і ледь не була зірвана, але близько тисячі мирних жителів вдалося евакуювати. Проте є висока вірогідність, що цей шлях вже до наступного понеділка буде закритий.

Станом на 25 липня 2022 року Борівщина залишається під контролем армії РФ. За даними аеророзвідки, кількість російських окупаційних військ на території громади останнім часом значно зменшилася. Після прицільного ураження вогнем місць зосередження окупантів, останні вивели основну частину вцілілої техніки у Куп‘янському напрямку. Російські військові, які залишилися, проявляють більше агресії до місцевого населення і висловлюють невдоволення ситуацією.

Як повідомлялося, в Борівській громаді, що повністю захоплена з 14 квітня, російські війська знищили та пограбували школи, вивозять майно з приватних будинків. Розграбовано сільськогосподарські підприємства, від фермерів вимагають продовжувати роботу після перереєстрації, за відмову погрожують "націоналізацією" майна.

На території громади відсутні мобільний зв’язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди за рахунок городів, натурального обміну товарами виживають без пенсій і зарплат.