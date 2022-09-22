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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мужчины в оккупированном Крыму получают повестки через сайт госуслуг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

интернет,компьютер,ноутбук

Жителям оккупированного Крыма поступают повестки в армию России через сайт государственных услуг.

Об этом сообщает организация КрымSOS, передает Цензор.НЕТ.

"Как стало известно КрымSOS, мужчины во временно оккупированном Крыму начали получать повестки в армию РФ через сайт госуслуг. Если человек несколько дней не будет посещать личный кабинет на сайте госуслуг, повестка будет автоматически считаться полученной", - рассказал председатель правления КрымSOS Алексей Тильненко.

Кроме того, есть информация, что представители силовых оккупационных структур могут патрулировать улицы городов и искать мужчин призывного возраста для дальнейшего вручения повесток, добавили в организации.

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Решение о частичной мобилизации, которое 21 сентября приняли власти РФ, распространяется также на оккупированные территории, являющиеся военным преступлением. Принудительная мобилизация запрещена Женевской конвенцией. Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях, направленных против их собственного государства, запрещено Гаагским положением. Также это нарушение законов и обычаев войны, согласно Уголовному кодексу Украины.
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Топ комментарии
+13
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22.09.2022 12:09
+12
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22.09.2022 12:20
+11
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22.09.2022 12:00
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22.09.2022 12:00 Ответить
Удобно, чо...
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22.09.2022 12:04 Ответить
Шаурмячні БТГ
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22.09.2022 12:07 Ответить
Как отдых? Ждем туристов, оттуда как раз повезут в Херсон на лодке дырявой или понтоне рядом с битым мостом (или дамбой в НХ), куда прилетают бесшумные gmlrs и тоже сверхзвуковые эксалибуры, что вы сдохните еще до того, как услышите бавовну.

Еще даже не читая указа по высеру чмони было ясно, что мобилизация всеобщая. Он непрерывно и быстро заострил на этом внимание, используя императивы для придания убедительности лживым словам и лживой ботоксной хари, где по ботоксу и его движениям легко стало читать ложь, много нервов уже не работает. Всех загребут. А потом еще чеченцы и другие мусульмане все с вас сдерут, даже если вы купите шлем, даже строительную каску и велосипедный шлем отнимут. Удачи, терпилы.
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22.09.2022 12:07 Ответить
Самое смешное, что ватный "родственник" который после отжима Крыма *********** приехал туда и обосновался, всё мне приговаривал при разговорах, что ты только оружие в руки не бери. Похоже ему ****** быстрее.
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22.09.2022 12:07 Ответить
Якщо житель Криму є власником паспорта з двуголовую куркою, то все по закону, іди до війська. А ось призивати громадянин України дійсно злочин.

Але в обох випадках є вихід - добровільно скласти зброю і здатися у полон
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22.09.2022 12:08 Ответить
Здатися в полон досить важко, треба здаватись всім підрозділом, інакше розстріляють здалека.
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22.09.2022 12:13 Ответить
Як показує досвід, більшість втрат з відстані вище 3 км, не від стрілецької зброї.
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22.09.2022 12:17 Ответить
даже хз что из стрелкового может запульнуть на 3 км прицельно-убойно-массово. это прям киллер должен стрелять из спецдевайса.
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22.09.2022 12:50 Ответить
Ничего не пушечного калибра. Даже КПВ 14,5 не сможет.
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22.09.2022 13:05 Ответить

https://uk.wikipedia.org/wiki/Snipex_Alligator
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22.09.2022 13:15 Ответить
100%. Друзі які були на нулі (і навіть на мінусі), коли приїжджали на ротацію, то розповідали, що всьо то перебільшені казочки про можливість здатися. ніхто не дивитиметься чи білий прапор у нього, не слухатиме шо він кричить, вже тим паче ніякі одиночні дзвінки про здачу не працюють. наші стріляють на смерть за першої ліпшої можливості, а питають вже потім. бо інакше там неможливо. просто технічно неможливо інакше діяти.

так що так - здача або вже раненими після бою або цілими підрозділами, що є доволі винятковим випадком.
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22.09.2022 14:03 Ответить
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22.09.2022 12:09 Ответить
Вабще не хочеца ваевать за Крыма)
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22.09.2022 12:11 Ответить
Прастриляй сябя нага..
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22.09.2022 12:23 Ответить
Тепер вже не каміння з неба, а якщо куля в лоба, то куля в лоба...
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22.09.2022 12:14 Ответить
Думали відсидітися? Війну по телевізору та в інтернеті спостерігати? А не вийде. Доведіть, що ви справжня вата на полі бою.
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22.09.2022 12:14 Ответить
вот и сбылась мечта крысчан сдохнуть в россея........
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22.09.2022 12:15 Ответить
Логично и справедливо.Ты плохо жил при биндерах,а при рассеюшке получается хорошо.Биндеры хотят отобрать свое,что бы ты плохо жил,соответственно ты должен защищать свою хорошую жизнь.Как то так.
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22.09.2022 12:16 Ответить
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22.09.2022 12:20 Ответить
Гарна новина. Крисчан не шкода!
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22.09.2022 12:27 Ответить
А как всё харашо начиналась, скоро будем жить в адной стране, абидна....
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22.09.2022 12:33 Ответить
..смерть ступившим на землю Великой Ukraine
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22.09.2022 12:41 Ответить
Крысчане в первых рядах после анексии стали носить футболки ***** и вывешивать рос тряпки при этом многие в россии ни разу не бывши,подлизывали так кацапам шо кацапы меньше патриоты были чем новоиспеченные "русские" теперь время умирать,за все надо платить
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22.09.2022 13:15 Ответить
 
 