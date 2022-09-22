Мужчины в оккупированном Крыму получают повестки через сайт госуслуг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителям оккупированного Крыма поступают повестки в армию России через сайт государственных услуг.
Об этом сообщает организация КрымSOS, передает Цензор.НЕТ.
"Как стало известно КрымSOS, мужчины во временно оккупированном Крыму начали получать повестки в армию РФ через сайт госуслуг. Если человек несколько дней не будет посещать личный кабинет на сайте госуслуг, повестка будет автоматически считаться полученной", - рассказал председатель правления КрымSOS Алексей Тильненко.
Кроме того, есть информация, что представители силовых оккупационных структур могут патрулировать улицы городов и искать мужчин призывного возраста для дальнейшего вручения повесток, добавили в организации.
Решение о частичной мобилизации, которое 21 сентября приняли власти РФ, распространяется также на оккупированные территории, являющиеся военным преступлением. Принудительная мобилизация запрещена Женевской конвенцией. Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях, направленных против их собственного государства, запрещено Гаагским положением. Также это нарушение законов и обычаев войны, согласно Уголовному кодексу Украины.
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Еще даже не читая указа по высеру чмони было ясно, что мобилизация всеобщая. Он непрерывно и быстро заострил на этом внимание, используя императивы для придания убедительности лживым словам и лживой ботоксной хари, где по ботоксу и его движениям легко стало читать ложь, много нервов уже не работает. Всех загребут. А потом еще чеченцы и другие мусульмане все с вас сдерут, даже если вы купите шлем, даже строительную каску и велосипедный шлем отнимут. Удачи, терпилы.
Але в обох випадках є вихід - добровільно скласти зброю і здатися у полон
https://uk.wikipedia.org/wiki/Snipex_Alligator
так що так - здача або вже раненими після бою або цілими підрозділами, що є доволі винятковим випадком.