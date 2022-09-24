Чоловіки в окупованому Криму отримують повістки через сайт держпослуг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителям окупованого Криму надходять повістки до армії Росії через сайт державних послуг.
Про це повідомляє організація КримSOS, інформує Цензор.НЕТ.
"Як стало відомо КримSOS, чоловіки у тимчасово окупованому Криму почали отримувати повістки до армії РФ через сайт держпослуг. Якщо людина кілька днів не відвідуватиме особистий кабінет на сайті держпослуг, повістка автоматично вважатиметься отриманою", - розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко.
Крім того, є інформація, що представники силових окупаційних структур можуть патрулювати вулиці міст та шукати чоловіків призовного віку для подальшого вручення повісток, - додали в організації.
Рішення про часткову мобілізацію, яке 21 вересня ухвалила влада РФ, поширюється також на окуповані території, що є воєнним злочином. Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією. Примус громадян супротивної сторони до участі у військових діях, спрямованих проти їхньої власної держави заборонений Гаазьким положенням. Також це є порушенням законів і звичаїв війни, згідно з Кримінальним кодексом України.
Будь ласка, зачекайте...
Еще даже не читая указа по высеру чмони было ясно, что мобилизация всеобщая. Он непрерывно и быстро заострил на этом внимание, используя императивы для придания убедительности лживым словам и лживой ботоксной хари, где по ботоксу и его движениям легко стало читать ложь, много нервов уже не работает. Всех загребут. А потом еще чеченцы и другие мусульмане все с вас сдерут, даже если вы купите шлем, даже строительную каску и велосипедный шлем отнимут. Удачи, терпилы.
Але в обох випадках є вихід - добровільно скласти зброю і здатися у полон
https://uk.wikipedia.org/wiki/Snipex_Alligator
так що так - здача або вже раненими після бою або цілими підрозділами, що є доволі винятковим випадком.