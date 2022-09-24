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Чоловіки в окупованому Криму отримують повістки через сайт держпослуг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

интернет,компьютер,ноутбук

Жителям окупованого Криму надходять повістки до армії Росії через сайт державних послуг.

Про це повідомляє організація КримSOS, інформує Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо КримSOS, чоловіки у тимчасово окупованому Криму почали отримувати повістки до армії РФ через сайт держпослуг. Якщо людина кілька днів не відвідуватиме особистий кабінет на сайті держпослуг, повістка автоматично вважатиметься отриманою", - розповів голова правління КримSOS Олексій Тільненко.

Крім того, є інформація, що представники силових окупаційних структур можуть патрулювати вулиці міст та шукати чоловіків призовного віку для подальшого вручення повісток, - додали в організації.

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Рішення про часткову мобілізацію, яке 21 вересня ухвалила влада РФ, поширюється також на окуповані території, що є воєнним злочином. Примусова мобілізація заборонена Женевською конвенцією. Примус громадян супротивної сторони до участі у військових діях, спрямованих проти їхньої власної держави заборонений Гаазьким положенням. Також це є порушенням законів і звичаїв війни, згідно з Кримінальним кодексом України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
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22.09.2022 12:09
+12
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22.09.2022 12:20
+11
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22.09.2022 12:00
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22.09.2022 12:00 Відповісти
Удобно, чо...
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22.09.2022 12:04 Відповісти
Шаурмячні БТГ
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22.09.2022 12:07 Відповісти
Как отдых? Ждем туристов, оттуда как раз повезут в Херсон на лодке дырявой или понтоне рядом с битым мостом (или дамбой в НХ), куда прилетают бесшумные gmlrs и тоже сверхзвуковые эксалибуры, что вы сдохните еще до того, как услышите бавовну.

Еще даже не читая указа по высеру чмони было ясно, что мобилизация всеобщая. Он непрерывно и быстро заострил на этом внимание, используя императивы для придания убедительности лживым словам и лживой ботоксной хари, где по ботоксу и его движениям легко стало читать ложь, много нервов уже не работает. Всех загребут. А потом еще чеченцы и другие мусульмане все с вас сдерут, даже если вы купите шлем, даже строительную каску и велосипедный шлем отнимут. Удачи, терпилы.
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22.09.2022 12:07 Відповісти
Самое смешное, что ватный "родственник" который после отжима Крыма *********** приехал туда и обосновался, всё мне приговаривал при разговорах, что ты только оружие в руки не бери. Похоже ему ****** быстрее.
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22.09.2022 12:07 Відповісти
Якщо житель Криму є власником паспорта з двуголовую куркою, то все по закону, іди до війська. А ось призивати громадянин України дійсно злочин.

Але в обох випадках є вихід - добровільно скласти зброю і здатися у полон
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22.09.2022 12:08 Відповісти
Здатися в полон досить важко, треба здаватись всім підрозділом, інакше розстріляють здалека.
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22.09.2022 12:13 Відповісти
Як показує досвід, більшість втрат з відстані вище 3 км, не від стрілецької зброї.
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22.09.2022 12:17 Відповісти
даже хз что из стрелкового может запульнуть на 3 км прицельно-убойно-массово. это прям киллер должен стрелять из спецдевайса.
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22.09.2022 12:50 Відповісти
Ничего не пушечного калибра. Даже КПВ 14,5 не сможет.
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22.09.2022 13:05 Відповісти

https://uk.wikipedia.org/wiki/Snipex_Alligator
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22.09.2022 13:15 Відповісти
100%. Друзі які були на нулі (і навіть на мінусі), коли приїжджали на ротацію, то розповідали, що всьо то перебільшені казочки про можливість здатися. ніхто не дивитиметься чи білий прапор у нього, не слухатиме шо він кричить, вже тим паче ніякі одиночні дзвінки про здачу не працюють. наші стріляють на смерть за першої ліпшої можливості, а питають вже потім. бо інакше там неможливо. просто технічно неможливо інакше діяти.

так що так - здача або вже раненими після бою або цілими підрозділами, що є доволі винятковим випадком.
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22.09.2022 14:03 Відповісти
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22.09.2022 12:09 Відповісти
Вабще не хочеца ваевать за Крыма)
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22.09.2022 12:11 Відповісти
Прастриляй сябя нага..
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22.09.2022 12:23 Відповісти
Тепер вже не каміння з неба, а якщо куля в лоба, то куля в лоба...
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22.09.2022 12:14 Відповісти
Думали відсидітися? Війну по телевізору та в інтернеті спостерігати? А не вийде. Доведіть, що ви справжня вата на полі бою.
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22.09.2022 12:14 Відповісти
вот и сбылась мечта крысчан сдохнуть в россея........
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22.09.2022 12:15 Відповісти
Логично и справедливо.Ты плохо жил при биндерах,а при рассеюшке получается хорошо.Биндеры хотят отобрать свое,что бы ты плохо жил,соответственно ты должен защищать свою хорошую жизнь.Как то так.
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22.09.2022 12:16 Відповісти
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22.09.2022 12:20 Відповісти
Гарна новина. Крисчан не шкода!
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22.09.2022 12:27 Відповісти
А как всё харашо начиналась, скоро будем жить в адной стране, абидна....
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22.09.2022 12:33 Відповісти
..смерть ступившим на землю Великой Ukraine
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22.09.2022 12:41 Відповісти
Крысчане в первых рядах после анексии стали носить футболки ***** и вывешивать рос тряпки при этом многие в россии ни разу не бывши,подлизывали так кацапам шо кацапы меньше патриоты были чем новоиспеченные "русские" теперь время умирать,за все надо платить
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22.09.2022 13:15 Відповісти
 
 