Петиция по вегетарианским сухпаям для ВСУ набрала 25 тысяч подписей
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Петиция на сайте президента Украины "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины" набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Петицию зарегистрировали 27 июня 2022, сообщает Цензор.НЕТ.
Ее автор Петр Павлов объясняет, что военнослужащие в Украине имеют некоторые ограничения в выборе питания, а введение в существующие сухие дополнительные пайки, с учетом индивидуальных особенностей военнослужащих, смогут решить ряд проблем.
"В качестве примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетарианский американский военный MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Пища, готовая к употреблению") с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное разнообразие необходимо не для "объедания", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей", - говорится в документе.
Также автор рассказал, для кого предназначены вегетарианские и веганские сухие пайки.
- для людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим соображениям;
- для людей с религиозными убеждениями, для которых веганские посты особенно распространены;
- для людей с ограниченной возможностью усвоения лактозы;
- для людей с периодическими проблемами с пищеварением.
Автор добавил, что реализация этой инициативы приблизит ВСУ к стандартам НАТО, не потребует финансовых вложений, сохранит экосистему, а также поможет сохранить здоровье военным.
Пожалуйста, подождите...
якась зебільна ініціатива, явно не найперша проблема в Україні
А тут "на голому місці" проблему створюють - бо одному з сотні військовослужбовців "віра" не дозволяє м"ясо їсти! Уяви: ти - старшина роти У тебе - під сотню людей Ти прибуваєш на склад для отримання "сухпаю" На руках - накладна, в якій вказана кількісь осіб, що знаходяться на довольстві І окремою графою вказана кількість "вегетаріанців" А тобі начальник складу чи кладовщик каже - "веганських" НЕМА! Розбомбили колону і машина з цими пайками згоріла!" Твої та кладовщика дії? Брать лише звичайні пайки? А що будуть їсти "вегетаріанці"? Отримувать на всіх звичайні? А в тебе в накладній вказана інша цифра на звичайні пайки! І як тоді буде облік вестися? Це тобі не комірчина в домі - на війні "перебирать харчами" не приходиться! В армії, в першу чергу, продслужба виконує головне завдання - наситить солдата калорійною їжею А вже потім (за можливості) - задовольнять його релігійні потреби!
"Неучтённая нами мелочь, гвоздь в кузнице может привести к фатальному результату".- Дневник сумасшедшего (Анхель де Куатье)
У Самуїла Маршака є з цього приводу маленький віршик:
"Не было гвоздя - подкова пропала,
Не было подковы - лошадь захромала,
Лошадь захромала - командир убит,
Конница разбита, армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого что в кузнице не было гвоздя!"
Пройдись по гілці - почитай мою переписку з "ДЛБЙБМи"
1. Петицию подписали более 25000чел - значит, что это актуально.
2.Сила от мяса - миф пузатых мясоедов. Мышечная сила и выносливость зависит от интенсивности и регулярности тренировок, а не количества съеденных пельменей. Большинство из вас и 10 раз не может подтянуть на перекладине свое жирное тело, с жопой шире плеч.
3. Если есть в американской армии такие пайки - значит, на таком пайке солдат тянет все нормативы.
4. Научитесь уважать чужие взгляды и религиозные убеждения.
5. Более 10лет не ем мяса по религиозным и этическим убеждениям. Каждый второй день у меня силовые тренировки. Рост 195см, вес 105кг. Для меня получать обычный сухпай - быть голодным.
А приводити себе як приклад - це дуже зарозуміло. Бо всі не можуть тренуватися. Комусь і працювати треба. І воювати.
І аргументи ...
А чом би просто не подивитися (і не повчитися) , як це зроблено у нормальних країнах
Это вам, срани, рассуждать как солдату в окопе сидеть?
Да если хоть одному проценту военнослужащих комфортнее сухпай не в квадратных, а в теругольний пакетах - нужно делать часть пакетов треугольными!
Осталось выучить - а что, собственно, это слово обозначает!
Действительно, долбоё...у с тупой *******, и про логику - промашка вішла!
просим, просим!
Ждём новенького - ну там "жопа", "сосать" етс.
А вот про вопросы - не надо. Не твоё это!
Тепер переходжу безпосередньо до обговорюваного питання : калорійність рослинних продуктів нижча від продуктів тваринного походження - від третини до половини Це відомо всім людям, що займаються тією ж "дієтологією" Тобто на одиницю калорійності людина повинна спожить трохи не вдвічі більше за об"ємом рослинного продукту, щоб задовольнить організм Загальновійськовий пайок ЗСУ упакований у стандартизовану пластикову упаковку, яка має мінімум об"єму при максимальній вмістимості Цого вимагають стандартизація у транспортуванні та складуванні, а також обмеження розміру речового мішка, де він буде переноситься та фізичними даними солдата А тепер поясни нам, як ти вмістиш у півтора-два рази більший об"єм продуктів у стандартну упаковку? Одне з двох: або ти зменшуєш обсяг продуктів (штчно урізаючи обсяг калорій окремій категорії військовослужбовців) або тобі треба розвертать окрему технологічну лінію для випуску харчових продуктів відповідного об"єму та упаковок для них, щоб задовольнить забезпечення повноцінного харчування солдата-вегетаріанця Крім того - за рахунок збільшення об"єму та ваги пайка ти зменшуєш кількість ***********, які може переносить солдат А це впливає як на його власну боєздатність, так і на боєздатність підрозділу!
"если хоть одному проценту военнослужащих комфортнее сухпай не в квадратных, а в теругольний пакетах - нужно делать часть пакетов треугольными" - ТВОЇ СЛОВА? А як же принцип "стандартизації"? Ти вимагаєш помінять частину системи харчування ЦІЛОЇ АРМІЇ ДЕРЖАВИ заради "одного процента військовослужбовців"? Тобі не здається, що це - "занадто "жирно"? Це все одно, що вимагать розширення одного крісла в автобусі, тому що у одного пасажира може виявиться ширша, ніж у інших, жопа! А для виготовлення цього крісла треба ж підготувать прес-форму більшого розміру (якщо воно пластикове, а не виготовлене з інших матеріалів) і визначить місце його розташування (щоб воно не створювало незручностей у салоні) А у випадку з пайками проблеми в кілька разів багатоплановіші! От і поясни - чи готова держава в період війни на ускладнення технологічних процесів лише тому, що "ОДИН ПРОЦЕНТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ" бажає їсти сухпай із "трикутних пакетів"? Піди в понеділок на роботу і "постав ребром" питання перед своїм керівництвом, щоб у твоєму кабінеті зробили вікно не прямокутної форми, а трикутної - бо тобі так хочеться! Як ти думаєш - через скільки часу по тебе приїдуть "міцні хлопці в білих халатах"?
Не Вы одни знаете про логистику и стандартизацию... Допустите, что кто-то из читающих Вас может знать и чуток больше Вашего...
Читаем про американские сухпаи:
For the current production year, menus 1 - 12 are designated case A, and menus 13 - 24 are designated case B. Each shipping pallet contains 24 A cases and 24 B cases. The net weight per case is approximately 22 lbs. and 1.02 cubic feet, while each pallet weights 1,098 lbs. and is approximately 56.1 cubic feet.
Each case has 12 hearty and delicious complete meals averaging 1200 calories per meal kit.
Среди этих меню есть и меню для вегетарианцев. Надеюсь, объяснения не требуются. Если что-то осталось не ясным и Вы связаны с логистикой - Вы работаете не на своем месте.
Пожалуйста, напишите Ваш источник данных о том, что среди военнослужащих только 1% вегетарианцев.
По странам (разрез не по военнослужащим, а по всему населению): в США на 2018г 5% населения вегетарианцы, в Украине на 2017- 5.2%. При этом у амеров есть меню для вегетарианцев. Так у них логистика проще или другое отношение к военнослужащим?
Каким образом размер кресла или форма окна может приводится как пример в вопросе религиозных убеждений?
Тому не бачу сенсу в моїх доводах перед тобою - це все одно що приймать участь у суперечці сімох сліпців з індійської притчі, з приводу: "Що собою представляє слон?"
Мне не нужно читать всю переписку, чтобы сделать вывод, что в MRE Ваши знания крайне ограничены после рассказа о калорийности продуктов, диетологии, сухпае для вегетарианцев с размерами в 1.5-2 раза больше мясо содержащего и о нарушении стандартов вследствии этого.
Если бы Вы работали у меня логистом - уже б были бы уволены по причине не соответствия занимаемой должности, т.к. продемонстрировали, что не способны найти информацию необходимую для анализа и находящуюся в свободном доступе, но уверенно сделали неверный вывод.
И тут речь не о притче, а о непрофессионализме.
Моя конкретика в том, что я пояснил Вам: Вы сделали неверный вывод из-за того, что не обладая нужной информацией не потрудились или не смогли найти таковую (а она в свободном доступе). Этим продемонстрировали непрофессионализм (если Вы связаны с логистикой).
Я бы уволил Вас так как при таком подходе к работе моих сотрудников терял бы в доходах. Если Вы логист имеющий отношение к армии в период войны - судите сами о каких потерях может быть речь при таком подходе к работе...
Поэтому, ничего я не "городил".
Возвращаясь к сухпайкам. Есть запрос - факт! Есть возможность реализации без нарушения стандартов - есть. Возможно, ли реализовать это без удорожания такого набора или с его минимальным удорожанием - нужно проверить. Сделать это так же не сложно.
Что может быть в итоге: +2 или 3 SKU и десятки тысяч солдат сытых и понимающих, что государство думает о них, а не игнорирует их духовные потребности.
Ну, так спочатку перевір цю "возможность", а потім критикуй мою аргументацію!
...Вообще, есть ощущение, что какой-то подросток ведёт со мной диалог.
Не вижу смысла тратить время на эту беседу...
1. веганский сухпаёк достаточной калорийности имеет непомерный объём.
2. слишком жирно удовлетворять "забаганки" 1% личного состава.
Краткость - сетра таланта!
А теперь по сути вопроса: "калорійність рослинних продуктів нижча від продуктів тваринного походження - від третини до половини" - ну как бы тебе сказать.... Ты у нас шибко ранимый, оттого просто цифры про калорийность:
http://vkysnoprosto.ru/********-kaloriynosti-produktov-i-gotovyih-blyud/
говядина - 191
каша гречневая - 160
изюм - 299
грецкий орех - 654
мёд - 329
Поскеоль мы с тобой не диетологи - профессиональный спор вести не будем, однако уверен, что сформировать веганский сухпай приемлемой калорийности вполне возможно.
Про "треугольное окно" - "вегетарианцы составили порядка 7% населения", а сколько ещё всяких мусульман, иудеев и просто людей, которые могут бегать и стрелять, но нуждаются в некоторой диете?
Нужно ли удовлетворять их забаганки - порождает вопрос - пойдут ли они добровольно на фронт, зная что их убеждения будут нарушены?
- Візьми ті "калорійні веганські" продукти і порахуй їх ціну! Ти-б ще шоколад включив - він "дуже калорійний"! А тут питання "упреться у "невирішуваність": масові рослинні продукти в Україні малокалорійні (порівняно з тваринними) А ті, що мають достатню кількість калорій - дорогі і їх мало!
- Основна маса юдеїв та мусульман в ЗСУ - виросли в СРСР, чи це - їх діти І для них не проблема їсти й ту ж саму свинину (В Ізраїлі існують спеціалізовані магазини де продають вироби з свинини І дуже часто покупцями в них виявляються не тільки місцеві християни, але і репатріанти з колишнього СРСР)
От тобі "краткость"! І спробуй цю аргументацію "розбить"!
Иногда ты говоришь на удивление разумные вещи, но иногда начинаешь нести такую пургу, что просто провоцируешь над тобой понасмехаться. Конкретный пример: " Про 1% ти написав сам!"
Млять. Уличи меня ещё в том, что я писал про треугольные пакеты, которые будут плохо паковаться в прямоугольные коробки!
Так что ты уж не обжайся, но как науковец я имею привычку отделять мух от котлет- пишешь разумное - я тебя поддерживаю, а начинаешь ерунду говорить - не обессудь.
амфаш
Про что спор, придурки?
Это вам, срани, рассуждать как солдату в окопе сидеть?
Да если хоть одному проценту военнослужащих комфортнее сухпай не в квадратных, а в теругольний пакетах - нужно делать часть пакетов треугольными!
23.09.2022 10:50
Ну и тупой местами. Сайрона, самца сайры, помнишь?
1% треугольных пакетов - из той же оперы.
Нихрена не понял?
Почитай википедии, что такое "образное выражение".
Что и следовало ожидать.
"Так что ты уж не обжайся, но как науковец я имею привычку отделять мух от котлет- пишешь разумное - я тебя поддерживаю, а начинаешь ерунду говорить - не обессудь."
Яр Холодний
"Амфашка"! Я "зарікався" не звертать на тебе увагу, як на придурка,.....
24.09.2022 03:07
Аллах свидетель, я долго стралася быть вежливым!