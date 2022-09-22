Петиция по вегетарианским сухпаям для ВСУ набрала 25 тысяч подписей

Петиция на сайте президента Украины "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины" набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петицию зарегистрировали 27 июня 2022, сообщает Цензор.НЕТ.

Ее автор Петр Павлов объясняет, что военнослужащие в Украине имеют некоторые ограничения в выборе питания, а введение в существующие сухие дополнительные пайки, с учетом индивидуальных особенностей военнослужащих, смогут решить ряд проблем.

"В качестве примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетарианский американский военный MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Пища, готовая к употреблению") с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное разнообразие необходимо не для "объедания", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей", - говорится в документе.

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Также автор рассказал, для кого предназначены вегетарианские и веганские сухие пайки.

- для людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим соображениям;

- для людей с религиозными убеждениями, для которых веганские посты особенно распространены;

- для людей с ограниченной возможностью усвоения лактозы;

- для людей с периодическими проблемами с пищеварением.

Автор добавил, что реализация этой инициативы приблизит ВСУ к стандартам НАТО, не потребует финансовых вложений, сохранит экосистему, а также поможет сохранить здоровье военным.