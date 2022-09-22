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Петиція щодо вегетаріанських сухпаїв для ЗСУ набрала 25 тисяч підписів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

сухпай,раціон

Петиція на сайті президента України "Про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для Збройних Сил України" набрала необхідні 25 тисяч голосів, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Петицію зареєстрували 27 червня 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Її автор Петро Павлов пояснює, що військовослужбовці в Україні мають деякі обмеження у виборі харчування, а введення до наявних сухих пайків додаткових, з врахуванням індивідуальних особливостей військовослужбовців, зможуть вирішити низку проблем.

"У якості прикладу візьмемо реалізацію цього в армії США: сухпай вегетаріанський американський військовий MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Їжа, готова до вживання") з компонуванням вмісту Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Дане різноманіття необхідне не для "об'їдання", а для адекватного харчування, від якого залежить виконання військовими їх посадових обов'язків", - йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Треба, щоб у всіх була тривожна сумка з їжею та водою, не зволікайте", - радник Єрмака Милованов

Також автор розповів, для кого призначені вегетаріанські та веганські сухі пайки.

- для людей, що не вживають м'ясних продуктів та продуктів тваринного походження з етичних міркувань;

- для людей з релігійними переконаннями, для яких веганські пости особливо поширені;

- для людей з обмеженою можливістю засвоєння лактози;

- для людей з періодичними проблемами із травленням.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію щодо порно: просить Шмигаля з’ясувати, чи не зловживають правоохоронці наявним законодавством

Автор додав, що реалізація цієї ініціативи наблизить ЗСУ до стандартів НАТО, не вимагатиме фінансових вкладень, збереже екосистему, а також допоможе зберегти здоров’я військовим.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+34
Тупорилі ідіоти... на фронті солдату потрібна Енергія і ситна їжа, після якої солдат не має довго відчувати голоду. В ОСОБЛИВОСТІ - м'ясні продукти.. той хто це гівно підписував якісь неадекватні.
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22.09.2022 17:07
+34
Цуко...
Гірше дебіла тільки дебіл з ініціативою.

Доречі, ЗЄ-влада це продемонструвала наочно.
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22.09.2022 17:09
+33
завтра буде пітіція щодо камуфляжа кольорів веселки ?!!!

кретіни!
ЗСУ на голодному пайку снарядів, а вони веганські пайки обговорюют !

це, мабуть для хлопців на передку важливіше !!!
ЗЄ-льоні довбойоби задрали !!!
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22.09.2022 17:09
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В Украине НАТО воюет,что ты приводишь их в пример ?
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22.09.2022 22:08 Відповісти
тоді ще раз по буквам,Я К Б У Д У Т Ь О Р Г А Н І З О В У В А Т И Л О Г І С Т И К У? навіть якщо та халява десь лежить,її о чудо якось доставити адресату,тому вертаємось до пункту один,як?
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23.09.2022 04:09 Відповісти
А у нас купа "диванних стратигів" будь-яку проблему вирішують, не відходячи від "компа" Саме про таких сказано :" Гладко было на бумаге - да забыли про овраги! А по ним ходить!" (вислів приписується Суворову)
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23.09.2022 09:23 Відповісти
Ніяк не угомонишся знавцю ? Я не знаю ким ти був - зрозумів сьогодні ким ти став (( Я ж тобі вже писав що не займатиму щоб не воняв ! Видно ти не зрозумів(( Спецура ! Думай про вічне , а не про постачання ЗСУ , це вже не твоє , диванний юрист ! Ось такі як ти , занадто просвітлені , до влади ******* чуди привели , а тепер серуть ріденько на що не попаде !
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23.09.2022 10:47 Відповісти
Прикинь ! Так як і решту спорядження доставляють , чи ти думаєш що 155 і 12.7 у одному ящику возять а бензин і дп у одній бочці ! У мене до тебе питання - тебе від логістики пучить чи відтого що у бійця буде можливість вибору що їсти на відміну від того як тебе свогочасу комбіжиром травили ?(( Адже ніхто у петиції не ратує за ПЕРЕХІД на таке харчування , пропонує його як альтернативне для тих кому це життєво необхідно ! Здоровій людині важко зрозуміти того хто має хронічні хвороби (( Ти діабетика засьпвляєш жерти разом з тобою все підряд і горілку відрами сьорбати?((
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23.09.2022 10:39 Відповісти
єдине, що б можна було зробити - зводити таких їдців в окремі військові одиниці. Це звичайно ж гемор - перетрусити весь особовий склад, але по-другому нічого не вийде.
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23.09.2022 15:26 Відповісти
не знаю, як воно зараз, але за совка наші мусульмани зі взводу українське сало у Грузії їли - "аж бігом".. казали, посміхаючись - "ВІН тут не бачить"...
якась зебільна ініціатива, явно не найперша проблема в Україні
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22.09.2022 18:45 Відповісти
Зрівняв хера з пальцем (( віру ( та і то ніхто не знає наскільки міцну ) і життєву необхідність (( Тут мова не про збереження фігури , а про ті випадки коли людині вживати тваринний білок не можна бо помре !
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22.09.2022 21:22 Відповісти
Можно статистику умерших от животной пиши без вегератиансокой, болобол !
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22.09.2022 22:06 Відповісти
венганство така сама "життєва необхдність"с як і вірунські звичаї
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23.09.2022 04:12 Відповісти
Я поважаю принципи окремих людей, особливо тiх що воюють зараз, але вiйна iде i нам тiлькi ще за вегетарiанськi сухпаi залишилось дбати.
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22.09.2022 18:54 Відповісти
Ти не тільки принципи поважай , а іще і з повагою стався до тих хто маючи проблеми із здоров"ям пішов воювати ! Не хочеш дбати за веганські пайки - іди за вегана воюй ! Ти коли у тебе геморой , виразка чи грибок їх намагаєшся лікувати чи робитимеш це після війни ? ((
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22.09.2022 21:28 Відповісти
ой ой які протипоказання є для курки? а ну давай бо щось ти таку ***** НЕСЕШ,що аж невдобно)))
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23.09.2022 04:13 Відповісти
Невдобно дзюрити проти вітру (( чи тебе привчили сидячи це робити ? ))
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23.09.2022 11:36 Відповісти
ясно ти не шустрий ти просто ******* худоба,яка хоче незначну особливість перетворити на привілей,ти часом не з "ущемльонних секс-меншин"?)))
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23.09.2022 21:51 Відповісти
Не було як відповісти , через таких як ти дегенератів заблокували ну нічого , переживем Що тобі відповісти тепер навздогін - смокчи мовчк:и , у тебе це гарно виходить , а рота роззявляєш щоб дзявкнути - смердить
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26.09.2022 23:40 Відповісти
сосати то твоя прерогатива,а ... ти ж такого слова не знаєш,не їж м'яса бо вмреш)))
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27.09.2022 14:32 Відповісти
Уяви , дибіл , я м'яса їм тобі не присниться але до тебе дурня ніяк не дійде що іноді люди можуть підтримувати думку інших , яка розбігається з їхніми поглядами на світ ! І навіть якщо один воїн ЗСУ просить вегетаріанський сухпай а не 25000 як у петиції- до думки потрібно прислухатися бо він у ЗСУ а не в кацапській армії ! Але ж тобі - какаяразніца ))
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27.09.2022 20:07 Відповісти
Більшість коментаторів розумом далеко від кацапів не втікли. А ще до ЄС зібрались. Людина, нехай і веган, воює за нашу свободу, а тут висміюють ії переконання.
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22.09.2022 19:55 Відповісти
Ты дебил ? Государсво принудительно посадит на эти сухпаи нормальный !!!! Потому,что это дешевле... Так почему нормальные должны страдать от предпочтений ненормальных ?
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22.09.2022 22:04 Відповісти
більшість коментаторів РЕАЛЬНО ДИВЛЯТЬСЯ НА СТАН РЕЧЕЙ,а не через зельоні-рожеві окуляри
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23.09.2022 04:24 Відповісти
До чого тут "висміювання переконань"? Більшість тут говорить про практичні речі, які важко реально, в бойовій обстановці, втілить в життя Пророк Мухаммед (хоч і був неграмотним - Коран писався з його слів його грамотними учнями) був розумнішим, ніж деякі тутешні коментатори Розроблені ним "послаблення" заборон, для деяких категорій мусульман, виглядять набагато розумніше: Наприклад, воїнам в поході (на війні) дозволяється не дотримуватись посту "рамадан" - тобто можна їсти вдень Хворим, дітям чи вагітним жінкам - теж У випадку, якщо відсутність "халяльної" їжі загрожує захворюванням, ослабленням організму, чи смертю - дозволяється вживать заборонені ісламом продукти
А тут "на голому місці" проблему створюють - бо одному з сотні військовослужбовців "віра" не дозволяє м"ясо їсти! Уяви: ти - старшина роти У тебе - під сотню людей Ти прибуваєш на склад для отримання "сухпаю" На руках - накладна, в якій вказана кількісь осіб, що знаходяться на довольстві І окремою графою вказана кількість "вегетаріанців" А тобі начальник складу чи кладовщик каже - "веганських" НЕМА! Розбомбили колону і машина з цими пайками згоріла!" Твої та кладовщика дії? Брать лише звичайні пайки? А що будуть їсти "вегетаріанці"? Отримувать на всіх звичайні? А в тебе в накладній вказана інша цифра на звичайні пайки! І як тоді буде облік вестися? Це тобі не комірчина в домі - на війні "перебирать харчами" не приходиться! В армії, в першу чергу, продслужба виконує головне завдання - наситить солдата калорійною їжею А вже потім (за можливості) - задовольнять його релігійні потреби!
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23.09.2022 06:15 Відповісти
Цікаво, що про це думають самі військові та люди які мають справжній військовий досвід, а не теоретикі кляті
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22.09.2022 20:13 Відповісти
є спосіб задовольнити твою цікавість - військомат
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22.09.2022 22:18 Відповісти
Я - військовий (26 років служби) Робота була зв"язана з матеріально-технічним забезпеченням військ Тобто я розумію реальну картину цього питання Але ж у нас тут купа "проавозахисників" набігла, які армію та війну лише по телевізору бачили! І не розуміють деяких речей, що завадять реальному втіленню їх "забаганок" Маленька неврахована нами деталь може привести до невирішуваної проблеми!
"Неучтённая нами мелочь, гвоздь в кузнице может привести к фатальному результату".- Дневник сумасшедшего (Анхель де Куатье)
У Самуїла Маршака є з цього приводу маленький віршик:
"Не было гвоздя - подкова пропала,
Не было подковы - лошадь захромала,
Лошадь захромала - командир убит,
Конница разбита, армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Оттого что в кузнице не было гвоздя!"
Пройдись по гілці - почитай мою переписку з "ДЛБЙБМи"
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23.09.2022 06:37 Відповісти
Предлагаю ВСЕХ проголосовавших ПРИЗВАТЬ в армию ! И посадить их на ЭТИ вегератианские сухпаи !!!
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22.09.2022 22:02 Відповісти
Ти собі смокчи мовчки у своїй херманії і тут не шурши ))
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22.09.2022 22:11 Відповісти
очкошнік, не вийобуйся
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22.09.2022 22:19 Відповісти
Мені на твоє засране очко дивитися гидко , так що не старайся даремно , я не тієї орієнтації
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22.09.2022 22:26 Відповісти
керуєш дронами, підар?
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22.09.2022 22:30 Відповісти
Ні , не керую , гроші на них збираю щоб коли такі як ти підари попадуть на фронт і плачуть що потрібен хоч хреновенький - було що дати (( а потім дивлюся як справжні підераси приїздять до дому і придбані волонтерами квадрокоптери своїм діткам як іграшки привозять (( Ось така херня , підарок очкувастий ))
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22.09.2022 22:36 Відповісти
Це питання Вибору і все. Самі військовослужбовці звернулися з проханням підписати петицію (подивіться на каналі Вишебаби)
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22.09.2022 23:33 Відповісти
Все те, кто тут пишут, что веганские пайки не нужны - вы, мягко говоря, недалёкие...
1. Петицию подписали более 25000чел - значит, что это актуально.
2.Сила от мяса - миф пузатых мясоедов. Мышечная сила и выносливость зависит от интенсивности и регулярности тренировок, а не количества съеденных пельменей. Большинство из вас и 10 раз не может подтянуть на перекладине свое жирное тело, с жопой шире плеч.
3. Если есть в американской армии такие пайки - значит, на таком пайке солдат тянет все нормативы.
4. Научитесь уважать чужие взгляды и религиозные убеждения.
5. Более 10лет не ем мяса по религиозным и этическим убеждениям. Каждый второй день у меня силовые тренировки. Рост 195см, вес 105кг. Для меня получать обычный сухпай - быть голодным.
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23.09.2022 00:03 Відповісти
недалекий тут тільки ти,бо уся та ***** що ти накрапав,розбивається об сувору реальність українського тилу,вегани по факту будуть ХЄР СОСАТИ,бо не буде тих пайків завжди вдосталь,або жертимуть мясце не вийобуючись,ті хто накрапали цю петицію ХАЛЯВЩИКИ,бо бачте на складах НАТО такі пайки є,а про те що зараз випуск навіть звичайних пайків у нас пробуксовує,значить тільки одне.або сосати,або їсти мясо.Бо поки приймуть такі меню на озброєння поки складуть вимоги,значить увесь цей час доведеться чекати халяви,яку ще якось треба буде доставляти кінцевим споживачам.Так що велкам ту реаліті)))
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23.09.2022 04:18 Відповісти
не звизди в тому сенсі, що не їси м'яса і маєш велике фізичне навантаження. Бо справа не в самому мясі чи рибі, справа в достатньому наборі амінокислот і мікроелементів. Білок поповнюєте продуктами сої, сухого молока. цукри, крохмали - теж часто для тренувань випускають окремо. Жири типу омега 3 споживаєш. Все це в комплексі значно дорожче ніж просто не вийопуваться і їсти все підряд як предки їли. Єдине що є ще групи крові різні. І от у мене друга і я не настільки поведений саме на мясних продуктах. Але їм і те, й кисломолочні і все, що дружина приготовить.
А приводити себе як приклад - це дуже зарозуміло. Бо всі не можуть тренуватися. Комусь і працювати треба. І воювати.
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23.09.2022 15:40 Відповісти
Это входит в ужасы войны.
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23.09.2022 03:40 Відповісти
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23.09.2022 06:17 Відповісти
Ни один мусульманин в ВСУ не требует исключить из пайков свинину. А в пайке уже есть веганское: каши, сухарики, галеты, мед, сахар. Мясо никто есть не заставляет.
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23.09.2022 09:13 Відповісти
Блін , скільки усього написали...
І аргументи ...
А чом би просто не подивитися (і не повчитися) , як це зроблено у нормальних країнах
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23.09.2022 09:46 Відповісти
Про что спор, придурки?
Это вам, срани, рассуждать как солдату в окопе сидеть?
Да если хоть одному проценту военнослужащих комфортнее сухпай не в квадратных, а в теругольний пакетах - нужно делать часть пакетов треугольными!
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23.09.2022 10:50 Відповісти
***** ще один,про "удобства",ну от йому "удобно",але начпостачання їх немає,то що буде з голоду пухнути чи зробить лице "попроще" і їстиме квадратне? Логістика то така зла ****,що навіть карма може поряд заздрити,бо те що карма може і не зробити то логістика легко доб'є
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23.09.2022 21:59 Відповісти
Ты - идиот, и оттого из ротика у тебя ничего, кроме бессмысленного дерьма, не истекает. Попробуй попросить свою маму- может она сможет осмысленно изложить твою "мысль"....
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24.09.2022 11:16 Відповісти
сказав ДОВБОЙОБ з логікою блондинки)))
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25.09.2022 12:38 Відповісти
Ой, ты уже научился писать слово "логика"? Молодец!
Осталось выучить - а что, собственно, это слово обозначает!
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26.09.2022 11:15 Відповісти
не тобі. тупа ******, за логіку розсусолювати)))
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26.09.2022 14:37 Відповісти
Извини...
Действительно, долбоё...у с тупой *******, и про логику - промашка вішла!
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26.09.2022 15:34 Відповісти
дотепна худоба ти,само среш.само стрілки метаєш,одразу видно дауна )))
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26.09.2022 20:47 Відповісти
Ой, а давай ещё! Блисни сваим интилектом, ну там про гавно, про свою острую ******...

просим, просим!
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27.09.2022 10:24 Відповісти
ти хто така **********,щоб перед тобою розпинатись,ти ж тупа ****** яка ні на одне питання не відповіла,тому ***** В СТІЙЛО худобо
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27.09.2022 14:30 Відповісти
Молодец! И *****, и ****** применил - почти весь свой интиликтуальный патенцыал!
Ждём новенького - ну там "жопа", "сосать" етс.
А вот про вопросы - не надо. Не твоё это!
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28.09.2022 11:55 Відповісти
"Амфашка"! Я "зарікався" не звертать на тебе увагу, як на придурка, що прийшов на "Цензор" для того, щоб розводить срач" (твої власні слова форумчанам на твоїй авторській темі), але ти прямо напрошуєшся на "запотиличник" Ти колись хвалився, що ти "ахрєнєнний науковець" Так скажи мені - тобі відоме поняття "стандартизація"? Та ж сама форма та розміри книжки, взуття та одягу, чи столової ложки та іншого знаряддя , яке використовують люди, передбачають "стандартизацію" Це треба для ув"язування різноманітних предметів ужитку між собою ("кишеньковий" формат і м"яка обкладинка книжки, наприклад, обумовлена саме умовами її використання - тому узгоджена зі стандартним розміром кишені, в якій передбачається її носіння)
Тепер переходжу безпосередньо до обговорюваного питання : калорійність рослинних продуктів нижча від продуктів тваринного походження - від третини до половини Це відомо всім людям, що займаються тією ж "дієтологією" Тобто на одиницю калорійності людина повинна спожить трохи не вдвічі більше за об"ємом рослинного продукту, щоб задовольнить організм Загальновійськовий пайок ЗСУ упакований у стандартизовану пластикову упаковку, яка має мінімум об"єму при максимальній вмістимості Цого вимагають стандартизація у транспортуванні та складуванні, а також обмеження розміру речового мішка, де він буде переноситься та фізичними даними солдата А тепер поясни нам, як ти вмістиш у півтора-два рази більший об"єм продуктів у стандартну упаковку? Одне з двох: або ти зменшуєш обсяг продуктів (штчно урізаючи обсяг калорій окремій категорії військовослужбовців) або тобі треба розвертать окрему технологічну лінію для випуску харчових продуктів відповідного об"єму та упаковок для них, щоб задовольнить забезпечення повноцінного харчування солдата-вегетаріанця Крім того - за рахунок збільшення об"єму та ваги пайка ти зменшуєш кількість ***********, які може переносить солдат А це впливає як на його власну боєздатність, так і на боєздатність підрозділу!
"если хоть одному проценту военнослужащих комфортнее сухпай не в квадратных, а в теругольний пакетах - нужно делать часть пакетов треугольными" - ТВОЇ СЛОВА? А як же принцип "стандартизації"? Ти вимагаєш помінять частину системи харчування ЦІЛОЇ АРМІЇ ДЕРЖАВИ заради "одного процента військовослужбовців"? Тобі не здається, що це - "занадто "жирно"? Це все одно, що вимагать розширення одного крісла в автобусі, тому що у одного пасажира може виявиться ширша, ніж у інших, жопа! А для виготовлення цього крісла треба ж підготувать прес-форму більшого розміру (якщо воно пластикове, а не виготовлене з інших матеріалів) і визначить місце його розташування (щоб воно не створювало незручностей у салоні) А у випадку з пайками проблеми в кілька разів багатоплановіші! От і поясни - чи готова держава в період війни на ускладнення технологічних процесів лише тому, що "ОДИН ПРОЦЕНТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ" бажає їсти сухпай із "трикутних пакетів"? Піди в понеділок на роботу і "постав ребром" питання перед своїм керівництвом, щоб у твоєму кабінеті зробили вікно не прямокутної форми, а трикутної - бо тобі так хочеться! Як ти думаєш - через скільки часу по тебе приїдуть "міцні хлопці в білих халатах"?
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24.09.2022 03:07 Відповісти
Забавно порой читать людей, которые считают, что они супер профи и знают больше всех.
Не Вы одни знаете про логистику и стандартизацию... Допустите, что кто-то из читающих Вас может знать и чуток больше Вашего...
Читаем про американские сухпаи:
For the current production year, menus 1 - 12 are designated case A, and menus 13 - 24 are designated case B. Each shipping pallet contains 24 A cases and 24 B cases. The net weight per case is approximately 22 lbs. and 1.02 cubic feet, while each pallet weights 1,098 lbs. and is approximately 56.1 cubic feet.
Each case has 12 hearty and delicious complete meals averaging 1200 calories per meal kit.
Среди этих меню есть и меню для вегетарианцев. Надеюсь, объяснения не требуются. Если что-то осталось не ясным и Вы связаны с логистикой - Вы работаете не на своем месте.

Пожалуйста, напишите Ваш источник данных о том, что среди военнослужащих только 1% вегетарианцев.

По странам (разрез не по военнослужащим, а по всему населению): в США на 2018г 5% населения вегетарианцы, в Украине на 2017- 5.2%. При этом у амеров есть меню для вегетарианцев. Так у них логистика проще или другое отношение к военнослужащим?

Каким образом размер кресла или форма окна может приводится как пример в вопросе религиозных убеждений?
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24.09.2022 09:08 Відповісти
Якби ти читав УСЮ переписку, а не вихоплював лише окремі коментарі, то не "намолов-би сім мішків гречаної вовни - і всі неповні..." (Тим більше, що тобою прочитаний мій коментар мав конкретного адресата, який (надіюсь) його зрозумів краще, ніж ти)
Тому не бачу сенсу в моїх доводах перед тобою - це все одно що приймать участь у суперечці сімох сліпців з індійської притчі, з приводу: "Що собою представляє слон?"
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24.09.2022 09:45 Відповісти
Можете не отвечать...
Мне не нужно читать всю переписку, чтобы сделать вывод, что в MRE Ваши знания крайне ограничены после рассказа о калорийности продуктов, диетологии, сухпае для вегетарианцев с размерами в 1.5-2 раза больше мясо содержащего и о нарушении стандартов вследствии этого.

Если бы Вы работали у меня логистом - уже б были бы уволены по причине не соответствия занимаемой должности, т.к. продемонстрировали, что не способны найти информацию необходимую для анализа и находящуюся в свободном доступе, но уверенно сделали неверный вывод.
И тут речь не о притче, а о непрофессионализме.
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24.09.2022 12:26 Відповісти
Вірю! До сліз вірю! Ти хоч один день в арміїбув? Якби був - то такого-б не городив!
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24.09.2022 12:37 Відповісти
Что не так мной написано? Конкретику, пожалуйста, в студию, а не болабольство и смайлики. Напишите не отходя от темы сухпая.
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24.09.2022 12:55 Відповісти
А де ТВОЯ "конкретика"? ""Ты дурак, потому что я так думаю!"? ОЦЕ ти "конкретикою" називаєш?!
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24.09.2022 13:01 Відповісти
Я Вас где-то назвал дураком? Нет.

Моя конкретика в том, что я пояснил Вам: Вы сделали неверный вывод из-за того, что не обладая нужной информацией не потрудились или не смогли найти таковую (а она в свободном доступе). Этим продемонстрировали непрофессионализм (если Вы связаны с логистикой).

Я бы уволил Вас так как при таком подходе к работе моих сотрудников терял бы в доходах. Если Вы логист имеющий отношение к армии в период войны - судите сами о каких потерях может быть речь при таком подходе к работе...

Поэтому, ничего я не "городил".
Возвращаясь к сухпайкам. Есть запрос - факт! Есть возможность реализации без нарушения стандартов - есть. Возможно, ли реализовать это без удорожания такого набора или с его минимальным удорожанием - нужно проверить. Сделать это так же не сложно.
Что может быть в итоге: +2 или 3 SKU и десятки тысяч солдат сытых и понимающих, что государство думает о них, а не игнорирует их духовные потребности.
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24.09.2022 13:22 Відповісти
Ти ж сам себе "по голові б"єш"! "Есть возможность реализации без нарушения стандартов - есть. Возможно, ли реализовать это без удорожания такого набора или с его минимальным удорожанием - нужно проверить. Сделать это так же не сложно. "
Ну, так спочатку перевір цю "возможность", а потім критикуй мою аргументацію!
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24.09.2022 13:27 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера в действии - Вы мните себя экспертом, но при этом настолько не понимаете сути, что даже не способны осознать своего заблуждения, даже, когда Вам четко обозначают Ваши ошибки...

...Вообще, есть ощущение, что какой-то подросток ведёт со мной диалог.

Не вижу смысла тратить время на эту беседу...
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24.09.2022 14:59 Відповісти
Я теж не бачу ніякого сенсу у полеміці коли людина голослівно балабанить про щось не доводячи сказане чіткими аргументами!
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24.09.2022 15:13 Відповісти
Дорогой Яр, при всём нашем уважении ты слишком многословен. Как науковец, скажу, что все твои 147 строк сводятся к двум тезисам:
1. веганский сухпаёк достаточной калорийности имеет непомерный объём.
2. слишком жирно удовлетворять "забаганки" 1% личного состава.

Краткость - сетра таланта!
А теперь по сути вопроса: "калорійність рослинних продуктів нижча від продуктів тваринного походження - від третини до половини" - ну как бы тебе сказать.... Ты у нас шибко ранимый, оттого просто цифры про калорийность:
http://vkysnoprosto.ru/********-kaloriynosti-produktov-i-gotovyih-blyud/

говядина - 191
каша гречневая - 160
изюм - 299
грецкий орех - 654
мёд - 329

Поскеоль мы с тобой не диетологи - профессиональный спор вести не будем, однако уверен, что сформировать веганский сухпай приемлемой калорийности вполне возможно.

Про "треугольное окно" - "вегетарианцы составили порядка 7% населения", а сколько ещё всяких мусульман, иудеев и просто людей, которые могут бегать и стрелять, но нуждаются в некоторой диете?

Нужно ли удовлетворять их забаганки - порождает вопрос - пойдут ли они добровольно на фронт, зная что их убеждения будут нарушены?
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24.09.2022 12:00 Відповісти
- Про 1% ти написав сам! Я тебе не тягнув за язик!
- Візьми ті "калорійні веганські" продукти і порахуй їх ціну! Ти-б ще шоколад включив - він "дуже калорійний"! А тут питання "упреться у "невирішуваність": масові рослинні продукти в Україні малокалорійні (порівняно з тваринними) А ті, що мають достатню кількість калорій - дорогі і їх мало!
- Основна маса юдеїв та мусульман в ЗСУ - виросли в СРСР, чи це - їх діти І для них не проблема їсти й ту ж саму свинину (В Ізраїлі існують спеціалізовані магазини де продають вироби з свинини І дуже часто покупцями в них виявляються не тільки місцеві християни, але і репатріанти з колишнього СРСР)
От тобі "краткость"! І спробуй цю аргументацію "розбить"!
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24.09.2022 12:21 Відповісти
Дорогой Яр!
Иногда ты говоришь на удивление разумные вещи, но иногда начинаешь нести такую пургу, что просто провоцируешь над тобой понасмехаться. Конкретный пример: " Про 1% ти написав сам!"
Млять. Уличи меня ещё в том, что я писал про треугольные пакеты, которые будут плохо паковаться в прямоугольные коробки!
Так что ты уж не обжайся, но как науковец я имею привычку отделять мух от котлет- пишешь разумное - я тебя поддерживаю, а начинаешь ерунду говорить - не обессудь.
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24.09.2022 14:00 Відповісти
Іди в сраку!
амфаш

Про что спор, придурки?
Это вам, срани, рассуждать как солдату в окопе сидеть?
Да если хоть одному проценту военнослужащих комфортнее сухпай не в квадратных, а в теругольний пакетах - нужно делать часть пакетов треугольными!

23.09.2022 10:50
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24.09.2022 14:14 Відповісти
Фу, какой ты грубый!
Ну и тупой местами. Сайрона, самца сайры, помнишь?
1% треугольных пакетов - из той же оперы.
Нихрена не понял?
Почитай википедии, что такое "образное выражение".
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25.09.2022 10:25 Відповісти
-------------------------------------------уй!!!
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25.09.2022 10:28 Відповісти
Нда...
Что и следовало ожидать.
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25.09.2022 11:14 Відповісти
Звичне місце для "любителя "разводить на форуме "хароший срач"
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25.09.2022 11:17 Відповісти
Ты таки дурак... Повторяю:
"Так что ты уж не обжайся, но как науковец я имею привычку отделять мух от котлет- пишешь разумное - я тебя поддерживаю, а начинаешь ерунду говорить - не обессудь."
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26.09.2022 11:11 Відповісти
З тебе такий "науковец" - як з мого члена - перфоратор! Від того, що ти будеш бездоказово називать своїх опонентів "дураками", у тебе не додасться ні авторитету, ні розуму І опоненти твої дурнішими від того не стануть! Так що продовжуй "метать лайно на вентилятор"! Це єдине, що ти вмієш!
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26.09.2022 11:26 Відповісти
Кто кого называет - на дату и время посмотри:
Яр Холодний

"Амфашка"! Я "зарікався" не звертать на тебе увагу, як на придурка,.....

24.09.2022 03:07

Аллах свидетель, я долго стралася быть вежливым!
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26.09.2022 11:51 Відповісти
-------------------------------------------уй!!!
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26.09.2022 15:31 Відповісти
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