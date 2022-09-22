ГБР проверит, законно ли пересекли границу вип-беженцы в Вену

Сотрудники ГБР проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" о выезде за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в рамках расследования уголовного производства, возбужденного после обнародования первой части - "Батальон Монако", будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования - "Венская терроборона", в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также в ГБР напомнили, что начали в отношении одного из героев расследования – экс-главы КС Александра Тупицкого - расследование из-за незаконной переправки через границу.

Читайте также: Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ. ВИДЕО