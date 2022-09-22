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Новости Политика Украины
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Австрия (734) беженцы (1469) Вена (106) Тупицкий (232) ГБР (2550)

ГБР проверит, законно ли пересекли границу вип-беженцы в Вену

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

тупицький

Сотрудники ГБР проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" о выезде за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в рамках расследования уголовного производства, возбужденного после обнародования первой части - "Батальон Монако", будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования - "Венская терроборона", в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также в ГБР напомнили, что начали в отношении одного из героев расследования – экс-главы КС Александра Тупицкого - расследование из-за незаконной переправки через границу.

Читайте также: Украинские вип-беженцы прячутся от войны в Вене, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
Звісно законно. У Кошового і Пікалова ордени За Перетин Кордону ІІ ступеня
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22.09.2022 17:40
+12
Перевірить? То, типу, жарт такий?
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22.09.2022 17:42
+11
йшов 7-ий місяць війни..., у Відні, мабуть, просили, та ще трішечки нехай побудуть, вони стільки грошей у нас витрачають...
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22.09.2022 17:48
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Звісно законно. У Кошового і Пікалова ордени За Перетин Кордону ІІ ступеня
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22.09.2022 17:40 Ответить
Если и небьіли то станут законньіми)
Цензор наче патріотична спільнота але подібне лайно як собак на ЗЕ вішає... Людям ЩО незрозуміло як до такого дійшло за 30 років
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22.09.2022 21:47 Ответить
Перевірить? То, типу, жарт такий?
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22.09.2022 17:42 Ответить
И толку? Расскажите где сейчас, например, Трухин или Шефир?
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22.09.2022 17:43 Ответить
...у братців срукісів запланований вояж по містам України, звісно ж, співпав з початком війни
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22.09.2022 17:45 Ответить
если у них есть паспорт гражданина Украины, то дать срок для возвращения в ближайшие дни.
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22.09.2022 17:48 Ответить
йшов 7-ий місяць війни..., у Відні, мабуть, просили, та ще трішечки нехай побудуть, вони стільки грошей у нас витрачають...
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22.09.2022 17:48 Ответить
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22.09.2022 17:51 Ответить
Не понял, а шо тут не ясно? Если "беженец" из стада ЗЕбанутых - то законно, ну а если нет, то расстрел через повешание.
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22.09.2022 17:53 Ответить
Що ж вони будуть витрачати гроші лише в казино трохи треба і дбр.
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22.09.2022 18:11 Ответить
Можете і не перевіряти, вийде все законно і не витрачайте на ці піари народних грошей із бюджету. Невже таке можливо при нєвапуючему мальчіку, то при "баризі" могло бути. А може вони виїхали при "баризі"? Незаконно Таня Чорновіл взяла на складі "Стугни" і знищили кацапські танки, БТР і "Гради", то це ми точно вже знаємо, що незаконно і навіть справа є.
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22.09.2022 18:21 Ответить
Теперка візьмуть віпбіженців за маленьку боягузну віпку...
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22.09.2022 18:22 Ответить
а если не законно то что? отсосете у них?
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22.09.2022 18:30 Ответить
дбр терміново звіряє списки, бо може якась сволота чкурнула без іхнього квитка
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22.09.2022 18:53 Ответить
Працівники ДБР перевірять...
може буть..через пару років..
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22.09.2022 18:53 Ответить
Спостереження.
Людей, які переймаються де Трухін і Шефір, абсолютно не цікавить і визиває у них легенький "батхерт" питання, де перебувають обидва Петровичі.
Тому що "ета другоє".
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22.09.2022 18:58 Ответить
В розшук когось вже об'явили, чи Зе ДБР тільки заяви якісь може давати.
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22.09.2022 19:09 Ответить
Безстыдство, коррупция этой бездарной власти АБСОЛЮТНЫ. Как мы видим, расследования начаты исключительно "после публикаций расследований журналистов". А до этого никому не было дела, "ну ушли, значит ушли". Какая разница как. А достаточно было сделать запрос в ЕС, чтобы предоставили информацию из базы данных. И потом делать выводы. Хотя, и так всем очевидно: в Украине границы только для простых граждан.
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22.09.2022 19:36 Ответить
Нагадайте мені чим закінчилася перевірка батальона монако? А перевірка підстав на яких з країни втік фашист портнов із синком? Правильна відповідь - нічим. Zeвиродки знову імітують бурхливу діяльність.
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22.09.2022 20:20 Ответить
Таких по всій Європі повно на дуже дорогих авто з ВІП номерами.Вони тут ніби займаються благодійністю. Якось це лицемірно виглядає, коли людина на тачці вартістю поза 50k євро збирає на машини для ЗСУ і потім ті піар-акції"Ми купили для ЗСУ" (шрот 20-ти річний за 1k євро)і купа фоток,і всі такі їм пишуть:"Ви молодці"....А насправді це просто піар на війні,а в Європі вони ховаються зі всіма своїми мільярдами і просто насміхаються.
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22.09.2022 21:27 Ответить
А где результаты проверки таможни на вывоз миллионов наликом?
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23.09.2022 07:31 Ответить
Черговий випуск пару у свисток. ГБР попіариться і ....
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23.09.2022 08:11 Ответить
Как же заржали и с восторгом в Вене все, кто там с нового года и позже! Чуть завидно даже. А в Израиле, в Маями, Испании? И всем этим кодлом дирижирует Симоненко! Ну як народэ мий, вкусно это нам здесь??? А скольких уже мы потеряли--- а им как на том свете? Дорого платим, дороже не бывает...
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23.09.2022 08:28 Ответить
 
 