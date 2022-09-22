ГБР проверит, законно ли пересекли границу вип-беженцы в Вену
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сотрудники ГБР проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" о выезде за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в рамках расследования уголовного производства, возбужденного после обнародования первой части - "Батальон Монако", будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования - "Венская терроборона", в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Также в ГБР напомнили, что начали в отношении одного из героев расследования – экс-главы КС Александра Тупицкого - расследование из-за незаконной переправки через границу.
Пожалуйста, подождите...
Цензор наче патріотична спільнота але подібне лайно як собак на ЗЕ вішає... Людям ЩО незрозуміло як до такого дійшло за 30 років
може буть..через пару років..
Людей, які переймаються де Трухін і Шефір, абсолютно не цікавить і визиває у них легенький "батхерт" питання, де перебувають обидва Петровичі.
Тому що "ета другоє".