ДБР перевірить, чи законно перетнули кордон віпбіженці до Відня
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Працівники ДБР перевірять інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування "Української правди" щодо виїзду за кордон під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного після оприлюднення першої частини - "Батальйон Монако", будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування - "Віденська тероборона", у тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Також у ДБР нагадали, що розпочали щодо одного з героїв розслідування - ексголови КС Олександра Тупицького - розслідування через незаконне переправлення через кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Цензор наче патріотична спільнота але подібне лайно як собак на ЗЕ вішає... Людям ЩО незрозуміло як до такого дійшло за 30 років
може буть..через пару років..
Людей, які переймаються де Трухін і Шефір, абсолютно не цікавить і визиває у них легенький "батхерт" питання, де перебувають обидва Петровичі.
Тому що "ета другоє".