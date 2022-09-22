ДБР перевірить, чи законно перетнули кордон віпбіженці до Відня

Працівники ДБР перевірять інформацію журналістів, викладену у другій частині розслідування "Української правди" щодо виїзду за кордон під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження, порушеного після оприлюднення першої частини - "Батальйон Монако", будуть також досліджені і обставини перетину державного кордону України фігурантами нового розслідування - "Віденська тероборона", у тому числі роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Також у ДБР нагадали, що розпочали щодо одного з героїв розслідування - ексголови КС Олександра Тупицького - розслідування через незаконне переправлення через кордон.

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