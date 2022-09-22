Ко многим освобожденным военнопленным применяли очень жестокие пытки, – Буданов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ко многим из освобожденных вчера украинских пленных применялись очень жестокие виды пыток.
Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно высок", - сказал Буданов.
По словам главы ГУР, в этом вопросе нельзя сказать, что люди делились по определенным категориям.
"Это зависело приимущественно именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Оленовке – а может, и к счастью – а во многих разных учреждениях на временно оккупированной территории, а также и в РФ", – сказал он.
Часть освобожденных пленных находится в медицинских учреждениях Черниговщины.
Напомним, 21 сентября вследствие обмена удалось вернуть из российского плена 215 украинских защитников, а также 10 иностранцев. В то же время российской стороне вернули подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 военных РФ.
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Можна б було зараз організувати експидиційний корпус який на хвилях протестів в країні, повалить у них диктатуру і подарує цій країні демократію.. Це доля України розвалити росію і іран в їх тепериншньому вигляді!!!
Тримаймося!Бог і правда на боці України.
2 - 3 тис вийшло кого, мирного населення чи бійців.
У русні мирні мешканці теж за військовополонених рахуються.
Та, мабуть, усі... Віддали касапи лише тих, до кого застосовували менше... Щоб не було звинувачень.
І таких там станом на 01.09. 2022 залишилось 4243 (полонених) в/с лише з ЗСУ, лише офіційно верифікованих. Не враховуючи українських патріотів з числа цивільних...
мешканцями. Просто указано 2 500, так зрозумів що це разом всіх і мирних і бійців.
з Азовсталі вийшли 2500+ людей, невелику кількість із них вдалося обміняти (145+108+5).
близько 50 загинули в Оленівці.
Решта досі в полоні.
Крім того, за офіційними даними, у нас більше 7000 зниклих безвісти, із них більшість в полоні. ТГ канал, наведений вище, стверджує, що всього в полоні 4243 офіційно підтверджених лише військових. Що вкладається в цю картину.
Також рашисти захопили ще 500 жінок-медиків з Маріуполя.
Таким чином, в полоні ще залишаються тисячі наших людей, не тільки військових, не тільки азовців.
Тих мирних громадян, кого вивезли в парашу, тут не рахуємо.
лебобіки схавають), нагадив, а зараз збирає лайки від безмізких.