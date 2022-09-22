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Новости Война в Украине Обмен пленными
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Ко многим освобожденным военнопленным применяли очень жестокие пытки, – Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Ко многим из освобожденных вчера украинских пленных применялись очень жестокие виды пыток.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно высок", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР, в этом вопросе нельзя сказать, что люди делились по определенным категориям.

"Это зависело приимущественно именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Оленовке – а может, и к счастью – а во многих разных учреждениях на временно оккупированной территории, а также и в РФ", – сказал он.

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Часть освобожденных пленных находится в медицинских учреждениях Черниговщины.

Напомним, 21 сентября вследствие обмена удалось вернуть из российского плена 215 украинских защитников, а также 10 иностранцев. В то же время российской стороне вернули подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука и еще 55 военных РФ.
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Топ комментарии
+30
Дуже вчасно!
Ізраїль дозволив передати Україні передове обладнання для боротьби з безпілотниками які можуть використовуватися проти безпілотних літальних апаратів, поставлених Іраном.
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22.09.2022 21:33
+18
Против Буданова тоже, видимо, жестокие пытки применяли - вон как рожа опухла, в 2 раза увеличилась с начала вторжения.
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22.09.2022 21:37
+17
На Азовсталі було близько 3000 чол. Обміняли 215 медійних, решта лишились в полоні. Не дивіться бєнямарафон і не слухайте зелену мерзоту, він вміє піаритись на крові!!!
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22.09.2022 22:10
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Дуже вчасно!
Ізраїль дозволив передати Україні передове обладнання для боротьби з безпілотниками які можуть використовуватися проти безпілотних літальних апаратів, поставлених Іраном.
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22.09.2022 21:33 Ответить
Иранские спецы походу ими еще и управляют. Потому как эти беспилотники после поступления на рашку сразу же начали применяться даже без паузы на обучение
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22.09.2022 21:57 Ответить
Да ***. Зато как у нас смеялись над иранскими беспилотниками. Сами же и такого сделать не можем. Иран еще те мрази. Зато мы им еще и зерно поставляем чтобы они не подохли от голода. С кем там иран воюет? Нужно его противникам тоже современное оружие поставить
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22.09.2022 22:00 Ответить
C курдами воюет - вот кому надо оружие поставлять они устроят всем соседям праздник
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22.09.2022 22:16 Ответить
Как раз можно курдам поставить трофейные рашистское оружие, мины в том числе запрещенные, Птуры и ПЗРК. Пускай Иран с рашкой разбирается как росийское вооружение попало к курдам.
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23.09.2022 02:26 Ответить
Mika Pat, тiльки не треба пiарити цього тупорилого гундосого ЧМО, який незграбно робить цi недолугi "вiдео".. Цей недоумок де тiльки iх не пхаЭ...
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22.09.2022 22:41 Ответить
Молодцы , что вытащили ребят . А теперь бомбаните по керченскому мосту
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22.09.2022 21:34 Ответить
Якби не знімали міни цього не було. Ще й піаряться гади.
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23.09.2022 07:18 Ответить
Вони вашій зеленій банді вже «подякували? Ні? Добре.. ще трохи почекаємо...
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22.09.2022 21:35 Ответить
В мене завжди 1 питання коли бачу Буданова - чому як публічна особа він не зробить пластику поламаного носу? Я розумію що може йому нічого не заважає, але це дуже ріже погляд
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22.09.2022 21:37 Ответить
Думаю причина така сама як і у хокеїстів NHL, що не вставляють собі вибиті зуби до закінчення кар'єри
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22.09.2022 21:53 Ответить
У мене інше питання - чому начальник Головного управління розвідки Міноборони, цей "інфантильний кіндерсюрприз", виконує роботу свого прессекретаря. Своїм ********* бажанням популярності він дискредитує саме поняття "розвідка".
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22.09.2022 22:17 Ответить
Против Буданова тоже, видимо, жестокие пытки применяли - вон как рожа опухла, в 2 раза увеличилась с начала вторжения.
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22.09.2022 21:37 Ответить
ось свіжомобілізовані,41рік нах..на Берлін,можем павтаріть
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22.09.2022 21:38 Ответить
Ну так хотели же как диды ваивать. Мечты сбываются
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22.09.2022 21:43 Ответить
Надеюсь им еще и как дидам выдали одному трехлинейку, другому три патрона. А третий просто рядом бежать будет ждать кого из етих двоих грохнут подберет ихнее оружие
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22.09.2022 21:46 Ответить
Третий со штыком будет
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22.09.2022 21:47 Ответить
перша хвиля така і буде,це 100% вони не зможуть їх так швидко гарно озброїти,перша хвиля цих мобіків чісто для затягування часу кинуть просто як м'ясо
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22.09.2022 21:49 Ответить
Як казала одна розумна людина, якщо на вашому будівницьтві замість 10 п,яних ваньок ,будут "працювати" 100 п,яних ваньок ,це не змінить якість будівницьтва. Так буде тяжко,але перемога все рівно буде за нами, ЗСУ- мотивовані ,ванькі вже бояться мобілізаціі, який результат коли замість десяти жертовних баранів буде 100?-буде більше м,яса ,та обміного фонду.
Тримаймося!Бог і правда на боці України.
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22.09.2022 22:13 Ответить
Кацапи кажуть що Азовців які здалися було 2500 чоловік, звісно брешуть, нащі кажуть 260 чоловік, але хочеться по цьому питанню послухати Генштаб і офіційне звернення щоб б не було в нікого питань.
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22.09.2022 21:38 Ответить
не азовців, а захисників Азовсталі. там і справді вийшло від 2 до 3 тисяч
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22.09.2022 21:46 Ответить
То претензії до кацапів щодо Азовців.
2 - 3 тис вийшло кого, мирного населення чи бійців.
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22.09.2022 21:50 Ответить
Усіх.
У русні мирні мешканці теж за військовополонених рахуються.
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22.09.2022 22:22 Ответить
Бо кацапи кончені.
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23.09.2022 01:10 Ответить
Они и ментов которые в первые дни в плен здались в азовцы записали
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22.09.2022 21:50 Ответить
Може і так. Але Генштаб мовчить, говорить дЄрмак.
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22.09.2022 21:53 Ответить
На Азовсталі було близько 3000 чол. Обміняли 215 медійних, решта лишились в полоні. Не дивіться бєнямарафон і не слухайте зелену мерзоту, він вміє піаритись на крові!!!
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22.09.2022 22:10 Ответить
Це не тема очільника ГУРу. Він чим там займається і чи займається взагалі? Бардак розвели.
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22.09.2022 21:39 Ответить
скільки таких наших воїнів, до яких застосовували тортури, залишились ще в полоні?
Та, мабуть, усі... Віддали касапи лише тих, до кого застосовували менше... Щоб не було звинувачень.

І таких там станом на 01.09. 2022 залишилось 4243 (полонених) в/с лише з ЗСУ, лише офіційно верифікованих. Не враховуючи українських патріотів з числа цивільних...
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22.09.2022 21:42 Ответить
Та тиж...***** писав вчора що дві тисячі з чимось .. Ну ти зовсім ї@анувся вже?
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22.09.2022 22:16 Ответить
в мене є ссилі на тому, що я писав. А дві тисячі, які я згадував... та навіть, пригадую, я написав так: "2500+" - це уцілілі воїни маріупольського гарнізону, які здались в полон за наказом Зе.
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22.09.2022 23:46 Ответить
Чомусь немає інфи скільки Азовців, скільки морпіхів і погрнаців з поліцейськими і мирними
мешканцями. Просто указано 2 500, так зрозумів що це разом всіх і мирних і бійців.
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23.09.2022 01:12 Ответить
крім захисників Азовсталі, є ще й інші полонені, а також зниклі безвісти.
з Азовсталі вийшли 2500+ людей, невелику кількість із них вдалося обміняти (145+108+5).
близько 50 загинули в Оленівці.
Решта досі в полоні.
Крім того, за офіційними даними, у нас більше 7000 зниклих безвісти, із них більшість в полоні. ТГ канал, наведений вище, стверджує, що всього в полоні 4243 офіційно підтверджених лише військових. Що вкладається в цю картину.
Також рашисти захопили ще 500 жінок-медиків з Маріуполя.
Таким чином, в полоні ще залишаються тисячі наших людей, не тільки військових, не тільки азовців.
Тих мирних громадян, кого вивезли в парашу, тут не рахуємо.
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23.09.2022 09:20 Ответить
Кацапи ****** потвори.. (я здогадуюсь, про шо йдеться, в тому числі…), ****!, здохніть всів один день.
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22.09.2022 21:47 Ответить
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22.09.2022 22:01 Ответить
А їм здорових кабанів віддали, як після курорту!
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22.09.2022 22:03 Ответить
Не здались, а найЗеленіший здав своїм наказом, і назвав це -евакуацією, (зе
лебобіки схавають), нагадив, а зараз збирає лайки від безмізких.
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22.09.2022 22:11 Ответить
Буданов, а що там по вагнерівцям? Брехня заради посади від найЗеленішого БоНеВтіка7
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22.09.2022 22:14 Ответить
Їх треба всіх швидко у Львів або у Чернівці перевезти, бо у Чернігові можуть *********** розбомбити лікарню де вони перебувають.
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22.09.2022 22:48 Ответить
необходимо не забывать о тех тысячах которые продолжают оставаться в плену А для того чтобы их вернуть нужно арестовать главного крота -Ермака и тогда можно не сотни а тысячи вернуть
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23.09.2022 00:18 Ответить
Так там дерьмака зразу ж і повісять за Балаклею
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23.09.2022 03:55 Ответить
про-бал
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23.09.2022 13:04 Ответить
215 лише початок, не забуваймо про решту 2500 у полоні захисників Маріуполя!!!
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23.09.2022 00:52 Ответить
у полоні не тільки захисники Маріуполя, там є й інші
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23.09.2022 09:22 Ответить
Надеюсь, все выздоровеют и обойдётся без последствий для организма
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23.09.2022 01:56 Ответить
 
 