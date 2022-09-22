До багатьох з обміняних військовополонених застосовували дуже жорстокі тортури, – Буданов
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До багатьох із обміняних вчора українських полонених застосовувалися дуже жорстокі види тортур.
Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим", - сказав Буданов.
За словами очільника ГУР, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.
"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ", – сказав він.
Частина звільнених полонених наразі перебуває у медичних закладах Чернігівщини.
Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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Можна б було зараз організувати експидиційний корпус який на хвилях протестів в країні, повалить у них диктатуру і подарує цій країні демократію.. Це доля України розвалити росію і іран в їх тепериншньому вигляді!!!
Тримаймося!Бог і правда на боці України.
2 - 3 тис вийшло кого, мирного населення чи бійців.
У русні мирні мешканці теж за військовополонених рахуються.
Та, мабуть, усі... Віддали касапи лише тих, до кого застосовували менше... Щоб не було звинувачень.
І таких там станом на 01.09. 2022 залишилось 4243 (полонених) в/с лише з ЗСУ, лише офіційно верифікованих. Не враховуючи українських патріотів з числа цивільних...
мешканцями. Просто указано 2 500, так зрозумів що це разом всіх і мирних і бійців.
з Азовсталі вийшли 2500+ людей, невелику кількість із них вдалося обміняти (145+108+5).
близько 50 загинули в Оленівці.
Решта досі в полоні.
Крім того, за офіційними даними, у нас більше 7000 зниклих безвісти, із них більшість в полоні. ТГ канал, наведений вище, стверджує, що всього в полоні 4243 офіційно підтверджених лише військових. Що вкладається в цю картину.
Також рашисти захопили ще 500 жінок-медиків з Маріуполя.
Таким чином, в полоні ще залишаються тисячі наших людей, не тільки військових, не тільки азовців.
Тих мирних громадян, кого вивезли в парашу, тут не рахуємо.
лебобіки схавають), нагадив, а зараз збирає лайки від безмізких.