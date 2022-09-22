До багатьох з обміняних військовополонених застосовували дуже жорстокі тортури, – Буданов

До багатьох із обміняних вчора українських полонених застосовувалися дуже жорстокі види тортур.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим", - сказав Буданов.

За словами очільника ГУР, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.

"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ", – сказав він.

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Частина звільнених полонених наразі перебуває у медичних закладах Чернігівщини.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.