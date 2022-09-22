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До багатьох з обміняних військовополонених застосовували дуже жорстокі тортури, – Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

До багатьох із обміняних вчора українських полонених застосовувалися дуже жорстокі види тортур.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим", - сказав Буданов.

За словами очільника ГУР, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.

"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ показала кадри з обміну українських військовополонених у Чернігівській області. ВIДЕО

Частина звільнених полонених наразі перебуває у медичних закладах Чернігівщини.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
Дуже вчасно!
Ізраїль дозволив передати Україні передове обладнання для боротьби з безпілотниками які можуть використовуватися проти безпілотних літальних апаратів, поставлених Іраном.
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22.09.2022 21:33
+18
Против Буданова тоже, видимо, жестокие пытки применяли - вон как рожа опухла, в 2 раза увеличилась с начала вторжения.
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22.09.2022 21:37
+17
На Азовсталі було близько 3000 чол. Обміняли 215 медійних, решта лишились в полоні. Не дивіться бєнямарафон і не слухайте зелену мерзоту, він вміє піаритись на крові!!!
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22.09.2022 22:10
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Дуже вчасно!
Ізраїль дозволив передати Україні передове обладнання для боротьби з безпілотниками які можуть використовуватися проти безпілотних літальних апаратів, поставлених Іраном.
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22.09.2022 21:33 Відповісти
Иранские спецы походу ими еще и управляют. Потому как эти беспилотники после поступления на рашку сразу же начали применяться даже без паузы на обучение
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22.09.2022 21:57 Відповісти
Да ***. Зато как у нас смеялись над иранскими беспилотниками. Сами же и такого сделать не можем. Иран еще те мрази. Зато мы им еще и зерно поставляем чтобы они не подохли от голода. С кем там иран воюет? Нужно его противникам тоже современное оружие поставить
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22.09.2022 22:00 Відповісти
C курдами воюет - вот кому надо оружие поставлять они устроят всем соседям праздник
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22.09.2022 22:16 Відповісти
Как раз можно курдам поставить трофейные рашистское оружие, мины в том числе запрещенные, Птуры и ПЗРК. Пускай Иран с рашкой разбирается как росийское вооружение попало к курдам.
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23.09.2022 02:26 Відповісти
Mika Pat, тiльки не треба пiарити цього тупорилого гундосого ЧМО, який незграбно робить цi недолугi "вiдео".. Цей недоумок де тiльки iх не пхаЭ...
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22.09.2022 22:41 Відповісти
Молодцы , что вытащили ребят . А теперь бомбаните по керченскому мосту
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22.09.2022 21:34 Відповісти
Якби не знімали міни цього не було. Ще й піаряться гади.
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23.09.2022 07:18 Відповісти
Вони вашій зеленій банді вже «подякували? Ні? Добре.. ще трохи почекаємо...
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22.09.2022 21:35 Відповісти
В мене завжди 1 питання коли бачу Буданова - чому як публічна особа він не зробить пластику поламаного носу? Я розумію що може йому нічого не заважає, але це дуже ріже погляд
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22.09.2022 21:37 Відповісти
Думаю причина така сама як і у хокеїстів NHL, що не вставляють собі вибиті зуби до закінчення кар'єри
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22.09.2022 21:53 Відповісти
У мене інше питання - чому начальник Головного управління розвідки Міноборони, цей "інфантильний кіндерсюрприз", виконує роботу свого прессекретаря. Своїм ********* бажанням популярності він дискредитує саме поняття "розвідка".
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22.09.2022 22:17 Відповісти
Против Буданова тоже, видимо, жестокие пытки применяли - вон как рожа опухла, в 2 раза увеличилась с начала вторжения.
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22.09.2022 21:37 Відповісти
ось свіжомобілізовані,41рік нах..на Берлін,можем павтаріть
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22.09.2022 21:38 Відповісти
Ну так хотели же как диды ваивать. Мечты сбываются
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22.09.2022 21:43 Відповісти
Надеюсь им еще и как дидам выдали одному трехлинейку, другому три патрона. А третий просто рядом бежать будет ждать кого из етих двоих грохнут подберет ихнее оружие
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22.09.2022 21:46 Відповісти
Третий со штыком будет
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22.09.2022 21:47 Відповісти
перша хвиля така і буде,це 100% вони не зможуть їх так швидко гарно озброїти,перша хвиля цих мобіків чісто для затягування часу кинуть просто як м'ясо
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22.09.2022 21:49 Відповісти
Як казала одна розумна людина, якщо на вашому будівницьтві замість 10 п,яних ваньок ,будут "працювати" 100 п,яних ваньок ,це не змінить якість будівницьтва. Так буде тяжко,але перемога все рівно буде за нами, ЗСУ- мотивовані ,ванькі вже бояться мобілізаціі, який результат коли замість десяти жертовних баранів буде 100?-буде більше м,яса ,та обміного фонду.
Тримаймося!Бог і правда на боці України.
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22.09.2022 22:13 Відповісти
Кацапи кажуть що Азовців які здалися було 2500 чоловік, звісно брешуть, нащі кажуть 260 чоловік, але хочеться по цьому питанню послухати Генштаб і офіційне звернення щоб б не було в нікого питань.
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22.09.2022 21:38 Відповісти
не азовців, а захисників Азовсталі. там і справді вийшло від 2 до 3 тисяч
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22.09.2022 21:46 Відповісти
То претензії до кацапів щодо Азовців.
2 - 3 тис вийшло кого, мирного населення чи бійців.
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22.09.2022 21:50 Відповісти
Усіх.
У русні мирні мешканці теж за військовополонених рахуються.
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22.09.2022 22:22 Відповісти
Бо кацапи кончені.
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23.09.2022 01:10 Відповісти
Они и ментов которые в первые дни в плен здались в азовцы записали
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22.09.2022 21:50 Відповісти
Може і так. Але Генштаб мовчить, говорить дЄрмак.
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22.09.2022 21:53 Відповісти
На Азовсталі було близько 3000 чол. Обміняли 215 медійних, решта лишились в полоні. Не дивіться бєнямарафон і не слухайте зелену мерзоту, він вміє піаритись на крові!!!
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22.09.2022 22:10 Відповісти
Це не тема очільника ГУРу. Він чим там займається і чи займається взагалі? Бардак розвели.
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22.09.2022 21:39 Відповісти
скільки таких наших воїнів, до яких застосовували тортури, залишились ще в полоні?
Та, мабуть, усі... Віддали касапи лише тих, до кого застосовували менше... Щоб не було звинувачень.

І таких там станом на 01.09. 2022 залишилось 4243 (полонених) в/с лише з ЗСУ, лише офіційно верифікованих. Не враховуючи українських патріотів з числа цивільних...
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22.09.2022 21:42 Відповісти
Та тиж...***** писав вчора що дві тисячі з чимось .. Ну ти зовсім ї@анувся вже?
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22.09.2022 22:16 Відповісти
в мене є ссилі на тому, що я писав. А дві тисячі, які я згадував... та навіть, пригадую, я написав так: "2500+" - це уцілілі воїни маріупольського гарнізону, які здались в полон за наказом Зе.
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22.09.2022 23:46 Відповісти
Чомусь немає інфи скільки Азовців, скільки морпіхів і погрнаців з поліцейськими і мирними
мешканцями. Просто указано 2 500, так зрозумів що це разом всіх і мирних і бійців.
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23.09.2022 01:12 Відповісти
крім захисників Азовсталі, є ще й інші полонені, а також зниклі безвісти.
з Азовсталі вийшли 2500+ людей, невелику кількість із них вдалося обміняти (145+108+5).
близько 50 загинули в Оленівці.
Решта досі в полоні.
Крім того, за офіційними даними, у нас більше 7000 зниклих безвісти, із них більшість в полоні. ТГ канал, наведений вище, стверджує, що всього в полоні 4243 офіційно підтверджених лише військових. Що вкладається в цю картину.
Також рашисти захопили ще 500 жінок-медиків з Маріуполя.
Таким чином, в полоні ще залишаються тисячі наших людей, не тільки військових, не тільки азовців.
Тих мирних громадян, кого вивезли в парашу, тут не рахуємо.
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23.09.2022 09:20 Відповісти
Кацапи ****** потвори.. (я здогадуюсь, про шо йдеться, в тому числі…), ****!, здохніть всів один день.
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22.09.2022 21:47 Відповісти
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22.09.2022 22:01 Відповісти
А їм здорових кабанів віддали, як після курорту!
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22.09.2022 22:03 Відповісти
Не здались, а найЗеленіший здав своїм наказом, і назвав це -евакуацією, (зе
лебобіки схавають), нагадив, а зараз збирає лайки від безмізких.
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22.09.2022 22:11 Відповісти
Буданов, а що там по вагнерівцям? Брехня заради посади від найЗеленішого БоНеВтіка7
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22.09.2022 22:14 Відповісти
Їх треба всіх швидко у Львів або у Чернівці перевезти, бо у Чернігові можуть *********** розбомбити лікарню де вони перебувають.
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22.09.2022 22:48 Відповісти
необходимо не забывать о тех тысячах которые продолжают оставаться в плену А для того чтобы их вернуть нужно арестовать главного крота -Ермака и тогда можно не сотни а тысячи вернуть
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23.09.2022 00:18 Відповісти
Так там дерьмака зразу ж і повісять за Балаклею
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23.09.2022 03:55 Відповісти
про-бал
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23.09.2022 13:04 Відповісти
215 лише початок, не забуваймо про решту 2500 у полоні захисників Маріуполя!!!
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23.09.2022 00:52 Відповісти
у полоні не тільки захисники Маріуполя, там є й інші
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23.09.2022 09:22 Відповісти
Надеюсь, все выздоровеют и обойдётся без последствий для организма
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23.09.2022 01:56 Відповісти
 
 