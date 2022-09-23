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Запорожье (2340) Старух (145)

Оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя,запорізька

Россияне в четверг вечером, 22 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожье около 10 снарядов", - отметил он.

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Топ комментарии
+5
Скоро вони відчують це на собі , як бігти до підвалу . Бульбаші також
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23.09.2022 00:27
+5
Все пишите в твиттере Западным Лидерам и генералам и т.д. Чтобы дали Украине больше ПВО и ПРО. Ну сколько можно ждать и терпеть эти обстрелы бесконечные. Украина будет стражем Европы и НАТО на восточном фронте и у Украины должно быть максимально ПВО и ПРО. Потому что Украина будет сбивать любые ракеты врагов тогда и не долетит ни до одной страны НАТО ракет. Со всех стран скинуться надо ПВО и ПРО!!!
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23.09.2022 00:31
+4
В Запоріжжі стільки упоротого зебидла... Може трохи меньше буде на наступних виборах....
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23.09.2022 02:16
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Скоро вони відчують це на собі , як бігти до підвалу . Бульбаші також
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23.09.2022 00:27 Ответить
в Чечне мобилизации не будет!!! Ну че русня, ещё не поняли за кого вас держат? ))
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23.09.2022 00:29 Ответить
Так вони ж перевиконували плани Тік-Токатись аж в три рази
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23.09.2022 00:31 Ответить
Все пишите в твиттере Западным Лидерам и генералам и т.д. Чтобы дали Украине больше ПВО и ПРО. Ну сколько можно ждать и терпеть эти обстрелы бесконечные. Украина будет стражем Европы и НАТО на восточном фронте и у Украины должно быть максимально ПВО и ПРО. Потому что Украина будет сбивать любые ракеты врагов тогда и не долетит ни до одной страны НАТО ракет. Со всех стран скинуться надо ПВО и ПРО!!!
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23.09.2022 00:31 Ответить
Дадуть коли пізно буде …. Україні потрібно побільше визволень щоб партнери могли б довірити свій захист нам …. Парадокс
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23.09.2022 00:33 Ответить
Запоріжжю потрібно ПРО, прильоти зараз двічі на день.
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23.09.2022 00:54 Ответить
Цікаво, таке можливо, щоб американці відстежити з супутників звідки запуски і звідки підводять їм ракети і завдати удар по складу з ракетами?
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23.09.2022 01:06 Ответить
А чого американці? Он притула недавно стільки бабла наших людей відвалив на той супутник)) І щось не чути про його успішне використання))

Добре, що я йому не вірила ніколи)) Другий клоун виявився)))
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23.09.2022 02:14 Ответить
Цей супутник здатен виявляти передавати нам інформацію у будь-який час навіть у хмарність скупчення бронетехніки, в той час коли наші партнери по НАТО надають обмежену розвідінформацію тому що ми не є членами НАТО.
Роботу хаймарсів бачите?
В першу чергу щоб оцінювати поцікавитесь у наших артилеристів чи зенітно-ракетних військ чи дійсно це треба, тим паче запит поступив саме від Міноборони та Генштабу - тому ця вся інформація не для загалу.
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23.09.2022 02:55 Ответить
Чорновіл каже, що інформація з супутника військовим нашим надається з запізненням, коли вона стає вже не актуальною, навмисно. Відповідно користуються цією інформацією тільки офіс презе.
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23.09.2022 11:03 Ответить
В Запоріжжі стільки упоротого зебидла... Може трохи меньше буде на наступних виборах....
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23.09.2022 02:16 Ответить
нажаль ватного й досі вистачає
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23.09.2022 08:04 Ответить
Ті, хто був за Зе, 50% з них, ніколи не зміняться на краще, інших можна переконати.
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23.09.2022 11:05 Ответить
Так, мало хто розуміє, що сьогоднішня війна - наслідок роботи зелених.
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23.09.2022 13:42 Ответить
воно не перебираэ- зелений чи не зелений, дурепо
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24.09.2022 19:42 Ответить
ти падлюка тупа..
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24.09.2022 19:41 Ответить
Хворе на голову створіння, як і ті покидьки, яким подобається цей висер. Адміністрація сайта - ви сповна розуму, дозволяючи на сайті такі коментарі?
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23.09.2022 07:53 Ответить
Скільки крилатих ракет на основі Нептун ми випустили по московській області?
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23.09.2022 08:20 Ответить
С Токмака летят, сложно сбивать
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23.09.2022 09:09 Ответить
 
 