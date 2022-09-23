Оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет, - ОВА

Россияне в четверг вечером, 22 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожье около 10 снарядов", - отметил он.

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