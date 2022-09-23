Оккупанты выпустили по Запорожью около 10 ракет, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне в четверг вечером, 22 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram
"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожье около 10 снарядов", - отметил он.
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Добре, що я йому не вірила ніколи)) Другий клоун виявився)))
Роботу хаймарсів бачите?
В першу чергу щоб оцінювати поцікавитесь у наших артилеристів чи зенітно-ракетних військ чи дійсно це треба, тим паче запит поступив саме від Міноборони та Генштабу - тому ця вся інформація не для загалу.