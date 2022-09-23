Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет, - ОВА
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Росіяни у четвер увечері, 22 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів", - зазначив він.
Топ коментарі
+5 Ірландія
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показати весь коментар23.09.2022 02:16
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Добре, що я йому не вірила ніколи)) Другий клоун виявився)))
Роботу хаймарсів бачите?
В першу чергу щоб оцінювати поцікавитесь у наших артилеристів чи зенітно-ракетних військ чи дійсно це треба, тим паче запит поступив саме від Міноборони та Генштабу - тому ця вся інформація не для загалу.