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Запоріжжя (1441) Старух (198)

Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,запорізька

Росіяни у четвер увечері, 22 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Скоро вони відчують це на собі , як бігти до підвалу . Бульбаші також
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23.09.2022 00:27
+5
Все пишите в твиттере Западным Лидерам и генералам и т.д. Чтобы дали Украине больше ПВО и ПРО. Ну сколько можно ждать и терпеть эти обстрелы бесконечные. Украина будет стражем Европы и НАТО на восточном фронте и у Украины должно быть максимально ПВО и ПРО. Потому что Украина будет сбивать любые ракеты врагов тогда и не долетит ни до одной страны НАТО ракет. Со всех стран скинуться надо ПВО и ПРО!!!
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23.09.2022 00:31
+4
В Запоріжжі стільки упоротого зебидла... Може трохи меньше буде на наступних виборах....
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23.09.2022 02:16
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Скоро вони відчують це на собі , як бігти до підвалу . Бульбаші також
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23.09.2022 00:27 Відповісти
в Чечне мобилизации не будет!!! Ну че русня, ещё не поняли за кого вас держат? ))
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23.09.2022 00:29 Відповісти
Так вони ж перевиконували плани Тік-Токатись аж в три рази
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23.09.2022 00:31 Відповісти
Все пишите в твиттере Западным Лидерам и генералам и т.д. Чтобы дали Украине больше ПВО и ПРО. Ну сколько можно ждать и терпеть эти обстрелы бесконечные. Украина будет стражем Европы и НАТО на восточном фронте и у Украины должно быть максимально ПВО и ПРО. Потому что Украина будет сбивать любые ракеты врагов тогда и не долетит ни до одной страны НАТО ракет. Со всех стран скинуться надо ПВО и ПРО!!!
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23.09.2022 00:31 Відповісти
Дадуть коли пізно буде …. Україні потрібно побільше визволень щоб партнери могли б довірити свій захист нам …. Парадокс
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23.09.2022 00:33 Відповісти
Запоріжжю потрібно ПРО, прильоти зараз двічі на день.
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23.09.2022 00:54 Відповісти
Цікаво, таке можливо, щоб американці відстежити з супутників звідки запуски і звідки підводять їм ракети і завдати удар по складу з ракетами?
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23.09.2022 01:06 Відповісти
А чого американці? Он притула недавно стільки бабла наших людей відвалив на той супутник)) І щось не чути про його успішне використання))

Добре, що я йому не вірила ніколи)) Другий клоун виявився)))
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23.09.2022 02:14 Відповісти
Цей супутник здатен виявляти передавати нам інформацію у будь-який час навіть у хмарність скупчення бронетехніки, в той час коли наші партнери по НАТО надають обмежену розвідінформацію тому що ми не є членами НАТО.
Роботу хаймарсів бачите?
В першу чергу щоб оцінювати поцікавитесь у наших артилеристів чи зенітно-ракетних військ чи дійсно це треба, тим паче запит поступив саме від Міноборони та Генштабу - тому ця вся інформація не для загалу.
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23.09.2022 02:55 Відповісти
Чорновіл каже, що інформація з супутника військовим нашим надається з запізненням, коли вона стає вже не актуальною, навмисно. Відповідно користуються цією інформацією тільки офіс презе.
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23.09.2022 11:03 Відповісти
В Запоріжжі стільки упоротого зебидла... Може трохи меньше буде на наступних виборах....
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23.09.2022 02:16 Відповісти
нажаль ватного й досі вистачає
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23.09.2022 08:04 Відповісти
Ті, хто був за Зе, 50% з них, ніколи не зміняться на краще, інших можна переконати.
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23.09.2022 11:05 Відповісти
Так, мало хто розуміє, що сьогоднішня війна - наслідок роботи зелених.
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23.09.2022 13:42 Відповісти
воно не перебираэ- зелений чи не зелений, дурепо
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24.09.2022 19:42 Відповісти
ти падлюка тупа..
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24.09.2022 19:41 Відповісти
Хворе на голову створіння, як і ті покидьки, яким подобається цей висер. Адміністрація сайта - ви сповна розуму, дозволяючи на сайті такі коментарі?
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23.09.2022 07:53 Відповісти
Скільки крилатих ракет на основі Нептун ми випустили по московській області?
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23.09.2022 08:20 Відповісти
С Токмака летят, сложно сбивать
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23.09.2022 09:09 Відповісти
 
 