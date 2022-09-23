Окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 ракет, - ОВА

Росіяни у четвер увечері, 22 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

"В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів", - зазначив він.

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