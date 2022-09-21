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Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні, 21 вересня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Інформація уточнюється.
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21.09.2022 14:28 Відповісти
Похоже желающих вступить в дерьмо ********** будет больше.
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21.09.2022 14:53 Відповісти
я опять не чув
одно я не пойму почему сводные группы сбу ссо нгу полиции и тро не разгромили блокпосты и не взяли васильевкку в клещи..подьехал и с маузера с двух рук в гадов....дроны комикадзе...
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21.09.2022 15:01 Відповісти
напиши доповідну Залужному
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21.09.2022 15:24 Відповісти
мне б власть безграничную и покумекать с едой над картами
мои дивизии и армии вошли бы до морей....
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21.09.2022 16:45 Відповісти
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21.09.2022 17:42 Відповісти
 
 