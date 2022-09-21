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Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 21 вересня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Інформація уточнюється.
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одно я не пойму почему сводные группы сбу ссо нгу полиции и тро не разгромили блокпосты и не взяли васильевкку в клещи..подьехал и с маузера с двух рук в гадов....дроны комикадзе...
мои дивизии и армии вошли бы до морей....