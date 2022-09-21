Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Сьогодні, 21 вересня, російські окупаційні війська завдали ударів по Запоріжжю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Інформація уточнюється.