Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью

Сегодня, 21 сентября, российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Информация уточняется.