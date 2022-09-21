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Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня, 21 сентября, российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Информация уточняется.
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21.09.2022 14:28 Ответить
Похоже желающих вступить в дерьмо ********** будет больше.
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21.09.2022 14:53 Ответить
я опять не чув
одно я не пойму почему сводные группы сбу ссо нгу полиции и тро не разгромили блокпосты и не взяли васильевкку в клещи..подьехал и с маузера с двух рук в гадов....дроны комикадзе...
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21.09.2022 15:01 Ответить
напиши доповідну Залужному
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21.09.2022 15:24 Ответить
мне б власть безграничную и покумекать с едой над картами
мои дивизии и армии вошли бы до морей....
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21.09.2022 16:45 Ответить
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21.09.2022 17:42 Ответить
 
 