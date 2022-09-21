7 673 6
Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 21 сентября, российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Информация уточняется.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
одно я не пойму почему сводные группы сбу ссо нгу полиции и тро не разгромили блокпосты и не взяли васильевкку в клещи..подьехал и с маузера с двух рук в гадов....дроны комикадзе...
мои дивизии и армии вошли бы до морей....