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В Днепре и Запорожье слышали взрывы во время воздушной тревоги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

В соцсетях сообщают, что жители Днепра и Запорожья слышали взрывы во время воздушной тревоги в городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Цікаво, а наша ракета С300"земля-повітря" може збити кацапську С300 "земля-земля"?
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20.09.2022 20:17 Ответить
Це буде продовжуватись до того часу, поки Україна не почне у відповідь обстрілювати територію параші!
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20.09.2022 21:09 Ответить
ракет прикупи штук тысячу сразу будут пулять
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20.09.2022 21:27 Ответить
За "ракет прикупи" твоя зелена шмаркля відповідає!
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20.09.2022 21:54 Ответить
так ты же сам бот подоляцкий или кацапский
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20.09.2022 22:18 Ответить
В момент обстрела наши отвечали Хаймерсами и РСЗО (я о Запорожье). Надеюсь что С300 накрыли!
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20.09.2022 21:28 Ответить
 
 