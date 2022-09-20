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В Днепре и Запорожье слышали взрывы во время воздушной тревоги
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях сообщают, что жители Днепра и Запорожья слышали взрывы во время воздушной тревоги в городах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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