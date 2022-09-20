В Днепре и Запорожье слышали взрывы во время воздушной тревоги

В соцсетях сообщают, что жители Днепра и Запорожья слышали взрывы во время воздушной тревоги в городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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