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У Дніпрі та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

У соцмережах повідомляють, що мешканці Дніпра та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги у містах.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Володимир Янченко
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Цікаво, а наша ракета С300"земля-повітря" може збити кацапську С300 "земля-земля"?
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20.09.2022 20:17 Відповісти
Це буде продовжуватись до того часу, поки Україна не почне у відповідь обстрілювати територію параші!
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20.09.2022 21:09 Відповісти
ракет прикупи штук тысячу сразу будут пулять
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20.09.2022 21:27 Відповісти
За "ракет прикупи" твоя зелена шмаркля відповідає!
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20.09.2022 21:54 Відповісти
так ты же сам бот подоляцкий или кацапский
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20.09.2022 22:18 Відповісти
В момент обстрела наши отвечали Хаймерсами и РСЗО (я о Запорожье). Надеюсь что С300 накрыли!
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20.09.2022 21:28 Відповісти
 
 