У Дніпрі та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги

У соцмережах повідомляють, що мешканці Дніпра та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги у містах.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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