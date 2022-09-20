5 364 7
У Дніпрі та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У соцмережах повідомляють, що мешканці Дніпра та Запоріжжя чули вибухи під час повітряної тривоги у містах.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Sergii Naushenko
показати весь коментар20.09.2022 20:17 Відповісти Мені подобається 0
Бандерівець
показати весь коментар20.09.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 2
Slava Bortok
показати весь коментар20.09.2022 21:27 Відповісти Мені подобається 0
Бандерівець
показати весь коментар20.09.2022 21:54 Відповісти Мені подобається 0
Slava Bortok
показати весь коментар20.09.2022 22:18 Відповісти Мені подобається 0
Алик Коновалов
показати весь коментар20.09.2022 21:28 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...