Австралия призывает Китай использовать свое влияние, чтобы усмирить Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Китай использовать свое влияние как постоянного члена Совбеза ООН, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить вторжение в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Brisbane Times.
"О Украине: Китай является великой страной, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и Китай подписал устав ООН. Мы считаем, как и каждая страна, за исключением России, что Россия нарушает устав ООН своим вторжением в Украину. Мы поощряем Китай как постоянного члена Совета Безопасности ООН с особой ответственностью поддержать устав ООН и использовать свое влияние для прекращения войны", - заявила Вонг на брифинге в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Там Китай рядом и претензий к Австралии у него полно.
Австралия вместе со всем Западом не молчит о правах человека в Китае.
Но Запад далеко, а Австралия рядом.
Тем более активность Китая рядом с Тайванем и если что начнется, то Австралия тоже молчать не будет
Неужели не слыхал, что для решения военных задач на океане существуют Военно-Морской флот, авиация и ракеты...?
Ну, для 13-го века расстояние от Китая до Австралии действительно было непреодолимым. Но в веке 21-м, думаю, это уже не преграда.
Австралия член военного союза АНЗЮС - США, Новая Зеландия, Австралия.
И поэтому в случае начала активных военных действий между Китаем и США, автоматически становится участником конфликта.
Просветления тебя, ламинированный пол Маккартни
жиддруг почему ***** сосет у такого же как и он куколда как сын ******* цынь пыздыня , и никак у друг друга спермы не напьются, хотя там тока, уже одна капля может из *** выпасть в лучше случае, если в долг не будешь должень. И такой важный лохобан сидит и дрочит об камень свою простату на ТАйвань ибо щас мошонку крабы ***рят с бычками и крабами?
Да хоть подохни ты, сволочь.
@DidMykola2
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20 год
1. В Ірані поліцейські вбили жінку - чоловіки активно і масово почали протестувати.
2. На московії поліцейські кийками забили до смерті жінку, котра протестувала проти мобілізації - чоловіки слухняно дають вести себе в автозаки або у військомати.
Раби до мозку кісток.