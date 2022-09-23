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Австралія закликає Китай використати свій вплив, щоб приборкати Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вонг,пенні

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brisbane Times.

"Щодо України: Китай є великою державою, Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН, і Китай підписав статут ООН. Ми вважаємо, як і кожна країна, за винятком Росії, що Росія порушує статут ООН своїм вторгненням в Україну. Ми заохочуємо Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН з особливою відповідальністю підтримати статут ООН і використати свій вплив для зупинення війни", - заявила Вонг на брифінгу в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Блин, завидую Австралии, на них могут напасть только аборигены с копьями и кенгуру с кенгурятами
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23.09.2022 09:58
+5
Шоб приборкать ***** нада ******* по нему ракетой!!!
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23.09.2022 09:56
+2
А ще Індонезія, Східний Тимор та Папуа Нова Гвінея))) А якщо посваряться з Новою Зеландією, то ще й вона Я вже не кажу про грізні Вануату, Кірібаті, Фіджі, Тонга та Самоа. Так що "не все так однозначно")))
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23.09.2022 10:06
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Шоб приборкать ***** нада ******* по нему ракетой!!!
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23.09.2022 09:56 Відповісти
Блин, завидую Австралии, на них могут напасть только аборигены с копьями и кенгуру с кенгурятами
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23.09.2022 09:58 Відповісти
Ну-ну-ну, не скажи.
Там Китай рядом и претензий к Австралии у него полно.
Австралия вместе со всем Западом не молчит о правах человека в Китае.
Но Запад далеко, а Австралия рядом.
Тем более активность Китая рядом с Тайванем и если что начнется, то Австралия тоже молчать не будет
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23.09.2022 10:03 Відповісти
Ну да, ну да. особенно когда кругом океян, очень круто нападать. Дядя, ты в адеквате уваще?
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23.09.2022 11:03 Відповісти
Дорогой мой. Не позорь своей глупостью славное имя сэра Поля.
Неужели не слыхал, что для решения военных задач на океане существуют Военно-Морской флот, авиация и ракеты...?
Ну, для 13-го века расстояние от Китая до Австралии действительно было непреодолимым. Но в веке 21-м, думаю, это уже не преграда.
Австралия член военного союза АНЗЮС - США, Новая Зеландия, Австралия.
И поэтому в случае начала активных военных действий между Китаем и США, автоматически становится участником конфликта.
Просветления тебя, ламинированный пол Маккартни
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23.09.2022 11:35 Відповісти
флот-***от. у нас сухопутная граница. У Австралии целый океян. Ты дружище не путай *** с пальцем и теплое с мягким. вроде взрослый мужик, а мыслиш как я ***
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23.09.2022 11:57 Відповісти
Если ты *****, как мыслишь, то сочувствия твоей супруге
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23.09.2022 12:00 Відповісти
Все китайозкие самоеты и корабли ****** нахер пво. А по красивым осветленным дорогам танки не проедут. Так что пошел ты на ***. я без оскорблений, да ты и сам все понял
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23.09.2022 12:01 Відповісти
Или обЪясни типа мой новый зареестрированый жид друг почему ***** сосет у такого же как и он куколда как сын ******* цынь пыздыня , и никак у друг друга спермы не напьются, хотя там тока, уже одна капля может из *** выпасть в лучше случае, если в долг не будешь должень. И такой важный лохобан сидит и дрочит об камень свою простату на ТАйвань ибо щас мошонку крабы ***рят с бычками и крабами?
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23.09.2022 12:07 Відповісти
Я твой новый друг...?
Да хоть подохни ты, сволочь.
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23.09.2022 12:38 Відповісти
А ще Індонезія, Східний Тимор та Папуа Нова Гвінея))) А якщо посваряться з Новою Зеландією, то ще й вона Я вже не кажу про грізні Вануату, Кірібаті, Фіджі, Тонга та Самоа. Так що "не все так однозначно")))
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23.09.2022 10:06 Відповісти
******* Списами закидають
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23.09.2022 12:03 Відповісти
Дід Микола
@DidMykola2
·
20 год
1. В Ірані поліцейські вбили жінку - чоловіки активно і масово почали протестувати.
2. На московії поліцейські кийками забили до смерті жінку, котра протестувала проти мобілізації - чоловіки слухняно дають вести себе в автозаки або у військомати.
Раби до мозку кісток.
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23.09.2022 10:04 Відповісти
Товаристч Си все сделал правильно в Самарканде,вместе с индинцем наехали на плешивого канкретно,да ещё и Эрдоган подключился...красиво все прошло...🤣опустили Моль по полному тарифу 🦍крысеныш объявил полную МогилиZaцыю рабZeи....денег нет,но вы держитесь там...🤣 Эрдоган запретил использование платежной системы Мир в Турции,турысты рюZkие в шоке,а товаристч Си отказался от путлерского газа,перейдя на Казахстанский,а Индия ваше опустила путлера...в бункер...😝
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23.09.2022 10:08 Відповісти
Нам нужны дальние средства поражения - 500-1000 км, параша понимает только язык силы.
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23.09.2022 10:09 Відповісти
Фишка хорошая...но Зеля обещал путлеру не дамбить рабZeю.
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23.09.2022 10:16 Відповісти
Известный рабZeянский актер Виктор Сухоруков в 2005 году сказал интересную фразу..нам не нужно никакого НАТО...мы сами себя угробим...так что Могилизация почалася ..Панове
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23.09.2022 10:21 Відповісти
Китай прямо зацікавлений у продовженні війни,яка неминуче приведе до розпаду росіі.Китай претендує на найбільший кусок того розпаду і він буде робити все,щоб війна продовжувалась...
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23.09.2022 12:49 Відповісти
 
 