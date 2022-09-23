Австралія закликає Китай використати свій вплив, щоб приборкати Путіна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brisbane Times.
"Щодо України: Китай є великою державою, Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН, і Китай підписав статут ООН. Ми вважаємо, як і кожна країна, за винятком Росії, що Росія порушує статут ООН своїм вторгненням в Україну. Ми заохочуємо Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН з особливою відповідальністю підтримати статут ООН і використати свій вплив для зупинення війни", - заявила Вонг на брифінгу в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Топ коментарі
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Там Китай рядом и претензий к Австралии у него полно.
Австралия вместе со всем Западом не молчит о правах человека в Китае.
Но Запад далеко, а Австралия рядом.
Тем более активность Китая рядом с Тайванем и если что начнется, то Австралия тоже молчать не будет
Неужели не слыхал, что для решения военных задач на океане существуют Военно-Морской флот, авиация и ракеты...?
Ну, для 13-го века расстояние от Китая до Австралии действительно было непреодолимым. Но в веке 21-м, думаю, это уже не преграда.
Австралия член военного союза АНЗЮС - США, Новая Зеландия, Австралия.
И поэтому в случае начала активных военных действий между Китаем и США, автоматически становится участником конфликта.
Просветления тебя, ламинированный пол Маккартни
жиддруг почему ***** сосет у такого же как и он куколда как сын ******* цынь пыздыня , и никак у друг друга спермы не напьются, хотя там тока, уже одна капля может из *** выпасть в лучше случае, если в долг не будешь должень. И такой важный лохобан сидит и дрочит об камень свою простату на ТАйвань ибо щас мошонку крабы ***рят с бычками и крабами?
Да хоть подохни ты, сволочь.
@DidMykola2
·
20 год
1. В Ірані поліцейські вбили жінку - чоловіки активно і масово почали протестувати.
2. На московії поліцейські кийками забили до смерті жінку, котра протестувала проти мобілізації - чоловіки слухняно дають вести себе в автозаки або у військомати.
Раби до мозку кісток.