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ВСУ освободили Яцковку Донецкой области. Удалось вернуть контроль над позициями у Бахмута, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники освободили Яцковку (Донецкая область) от российских оккупационных войск.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над н.п. Яцковка", - сказал он.

В то же время, продолжил Громов, ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить украинских защитников.

Читайте также: Российские оккупанты продолжают вести огонь на Донецком и Горловском направлениях, - ОВА. ФОТОрепортаж

"Наши войска улучшают тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", - добавил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+11
Ніколи не треба недооцінювати ворога.
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23.09.2022 14:56
+11
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23.09.2022 15:05
+10
є інфа.... шо лінія фронту вже на 10-15 км за тою Яцьківкою.
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23.09.2022 14:54
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Ну вот @### всем кто ржал над иранским беспилотниками, только что туча налетела на Одессу
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23.09.2022 14:38 Ответить
вся тисяча, яку нібито постивили? бо кількість підраховували - 3 шт на місяць вигоровляють з 2018 року
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23.09.2022 14:45 Ответить
Хер их знает минут 10 уже разрывы, пишут что много
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23.09.2022 14:47 Ответить
У вас там нарід відрізняє "разриви" від роботи ППО від прильотів?
Бо у нас в селі баби по 3 рази на день істерили, коли наше ППО працювало.
Ну і хлопці, які в армії не служили, теж всерались...
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23.09.2022 14:52 Ответить
6 мес под обстрелами, как думаешь? Разве что гепард работал
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23.09.2022 14:57 Ответить
ти не імітуй розумника, бо "розриви" не для цього беспілотника, він надто низько летить щоб задіяти ті засоби ППО що "розриви" дають
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23.09.2022 16:12 Ответить
я не знаю что издавало это звуки, извини мало времени было на анализ когда над головой херачит
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23.09.2022 19:12 Ответить
не мели *****, хто тобі підрахував? Одни ******* про "тисячі" інщі про "три"! Ти точно не в Одесі!
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23.09.2022 16:14 Ответить
відповім у твоему стилі - придурочне, я про кількість поставлених типу парасії і про те, скільки їх виготовлено..вивчай матчастину, або хоч тут іноді читай, пІсатєль
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23.09.2022 17:28 Ответить
ти в своєму, кацапському(!) стилі кидаєш лайно на вентилятор, добре хоч не заперечуєш що твоя бото ферма не в Одесі А твої підрахуї , твою "матчастину" по виступам Арєстовіча пишуть
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23.09.2022 17:57 Ответить
ааааа..знову, ти, бидлота у джеркало дивилось))) попроси санітарів, нехай тобі галоперідолу вкатять
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23.09.2022 18:00 Ответить
гаразд, ти перемогла, піди 15 рублів забери в касі
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23.09.2022 18:07 Ответить
Вчера сразу 4 сбили.
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23.09.2022 14:50 Ответить
Сейчас 1, остальное узнаем из новостей
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23.09.2022 14:51 Ответить
Развалятся, не взлетят, не изменят ход войны, хо хо, ха ха
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23.09.2022 14:39 Ответить
А як змінять, якщо ми зараз розбомбим Краснодар це щось змінить?
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23.09.2022 14:49 Ответить
Надежда, что иранцы расхерачат свое правительство и разорвут с кацапами отношение...
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23.09.2022 14:55 Ответить
На це не варто розраховувати, просто саме Шахідів перси зробили біля 100 штук, і наші вже навчились їх збивати.
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23.09.2022 14:57 Ответить
Хорошо, если так.
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23.09.2022 15:10 Ответить
Полсотни. Полсотни этих вундервафлей сирийская хезбалла передала кацапам в обмен на рис.
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23.09.2022 15:50 Ответить
Чел если это правда я тебе вышлю полсотни открыток на новый год. Полсотни не изменят ничего, разумеется, главное чтобы это было правдой.
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23.09.2022 15:53 Ответить
в середине августа 50 штук в Тартусе передали. У израильтян там глаза есть.
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23.09.2022 16:17 Ответить
а ще приватна ізраільска контора через Литву буде постачати засоби проти них
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23.09.2022 16:16 Ответить
через Польшу. Уже.
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23.09.2022 16:24 Ответить
Чудова новина!
Допомагаймо ЗСУ!
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23.09.2022 14:44 Ответить
Промайнуло повідомлення, що у Бахмуті ворог знищив важливий міст. Хто в темі - наскільки це важливо для оборони і життєдіяльності міста?
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23.09.2022 14:52 Ответить
Спочатку була інфа, що то наші підірвали той міст. Він через річку, що відділяє центральну частину Бахмута від східної.
Потім деякі змі написали, що орки. Оркам то нахера його знищувати?
Ну таке.
У нас тут під Києвом наші при відступі теж мост через р.Ірпінь підірвали, в Стоянці, щоб орки в Київ з Житомирської траси не прорвались.
А потім журналісти на цензор.нет написали, що це окупанти підірвали.
В нашій країні:
1. Дуже мало професійних військових журналістів;
2. Майже немає журналістів з базовими навичками логічного мислення...
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23.09.2022 15:13 Ответить
У мене теж перша думка була, що підірвали наші, але ж відступати з Бахмуту поки що не збираються. Оркам є сенс підривати, бо цей міст наші використовують.
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23.09.2022 15:20 Ответить
Логике учат в технических вузах
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23.09.2022 15:52 Ответить
При СРСР на першому курсі будь-якого вищого учбового закладу був курс "формальної логіки" Правда викладався він часто по-дебільному і студенти часто не розуміли навіщо він потрібен Але деякі починали логіку успішно використовувать в навчанні та житті!
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23.09.2022 16:05 Ответить
не будь якого... бо в кораблебудівному не було
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23.09.2022 16:17 Ответить
От де-де але в "кораблебудівному" я не бував ніколи Мені просто про це сказав товариш-завкафедрою педагогічного ВУЗу Я логіку вчив на юридичному!
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23.09.2022 16:38 Ответить
ну в юриспруденції без логіки ніяк))) На відміні від кораблебудування, там все чітко!)))
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23.09.2022 16:47 Ответить
На математических и технических специальностях есть курс под названием типа "математическая логика", как вариант - "мат. логика и теория алгоритмов". Кроме этого, одна из гуманитарных кафедр (вроде как афедра философии) читает курс "логика", но это другое.
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23.09.2022 16:28 Ответить
Иногда мат. логику включают как раздел в другие курсы.
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23.09.2022 16:29 Ответить
Там район є, так і називається, за Бахмуткой. Він вже втрачений.
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23.09.2022 17:03 Ответить
є інфа.... шо лінія фронту вже на 10-15 км за тою Яцьківкою.
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23.09.2022 14:54 Ответить
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23.09.2022 15:05 Ответить
Вже кілька днів тоиу повідомляли про звільнення Дробишева? Мабуть, таки краще орієнтуватись на офіційні повідомлення Генштабу. Хоча нам усім хочеться швидше.
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23.09.2022 15:15 Ответить
На діпстейті Дробишеве ще не наше
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23.09.2022 16:12 Ответить
Там часто із запізненням. Але пройшло вже достатньо часу. Я вже не пригадаю, хто повідомляв про звыльнення Дробишева- Генштаб чи хтось інший.
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23.09.2022 16:31 Ответить
А ось і пояснення
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23.09.2022 16:34 Ответить
в мене від таких повідомлень оргазм)))
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23.09.2022 16:19 Ответить
"Вся Русь с вами будет закопана в чернозем вольной Украины!" 🔰
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23.09.2022 18:42 Ответить
наши уже в районе Редкодуба шарятся, так что Дробышево в оперативном окружении, а кацапы в Лимане и Ямполе лихорадочно пакуют спижженное и доедают последних страусов на ферме. Мясо сидит на ВОПах, мечтает уцелеть под минометными обстрелами, а самые информаионно продвинутые - попасть на интервью к Золкину.
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23.09.2022 16:10 Ответить
Кого мне там жалко, так это страусов.
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23.09.2022 16:33 Ответить
всё уже, нету страусов. Потом придется новых завозить. А пеликаны и фламинго на свободе на Кинбургской косе, надеюсь, выживут - туда голодным бурято-кацапам добраться не просто по пескам.
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23.09.2022 16:41 Ответить
Буряты вроде как больше собачек любят. Впрочем, тоже жалко.
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23.09.2022 16:47 Ответить
советский союз сделал их всеядными, а расия научила их питаться даже продукцией расейского пищепрома.
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23.09.2022 17:09 Ответить
мені десь траплялась інфа, шо з Рідкодуба наші двинули на Колодязі...
а якщо вдалось просунутись до Зарічного, то з Лиману тепер тільки пішки через ліс на Червону Діброву...
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23.09.2022 17:19 Ответить
это путь для офицуцеров, мобиковское мясо без колес будет брошено в Лимане на произвол судьбы. Самые продвинутые уже обменяли у местных на тушняк симки, что бы звонить на 066 580 34 98
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23.09.2022 21:36 Ответить
Молодці ‼️‼️
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23.09.2022 14:56 Ответить
Ніколи не треба недооцінювати ворога.
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23.09.2022 14:56 Ответить
Але і переоцінювати не варто.
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23.09.2022 15:10 Ответить
Краще переоцінити, а потім над ним кепкувати, ніж недооцінити, і щоб кепкували за поребриком.
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23.09.2022 15:16 Ответить
Я ж не кажу що краще недооцінити. Правильні рішення приймаються тільки.за умови об'єктивної інформації. Переоцінка можливостей ворога такою не є, тому вочевидь може привести не неправильних рішень і як наслідок до невиправданих втрат.
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23.09.2022 15:34 Ответить
Чим може нашкодити переоцінка ворога? Адже злі російські потомки диявола, зазнавши поразки й відступу, готові йти на любу підлість.
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24.09.2022 01:15 Ответить
Проблема в тому що ви розмірковуєте за умови необмеженого ресурсу ВСУ, що є не коректно, принаймі на сьогоднішній день. Скажімо,знищення за допомогою Німарсу позиції ворога оснащеного звичайним кулеметом, наприклад. Ви кажете, що краще «перебдеть». Але інша позиція є набагато краще оснащена і може потребувати значно більшого вогневого ураження, на що може не вистачити боєкомплекту за умови його не оптимального використання.
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24.09.2022 02:46 Ответить
Ліпше пере чим недо бо як виженем то скажем -- от якого чорта завалили.
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23.09.2022 15:15 Ответить
Генштаб повідомляє про звільнення, коли закріпилися там і пішли далі. Насправді зараз бої біля Рідкодуба, шо дуже кепсько для кацапів.
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23.09.2022 16:43 Ответить
Не знаю, де ця Яцьківка. А ось Дробишеве під Лиманом вчора втратили.
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23.09.2022 17:05 Ответить
Под Бахмутом нам нужно усиление контрбатарейной артиллерии и воздушная разведка!
Противник выносит артой наши опорники и идет в атаку. Против этого может сработать только уничтожение их артиллерии, складов и скопления живой силы!
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23.09.2022 17:42 Ответить
Русские говорят, что в Украине не война, а операция.
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23.09.2022 21:10 Ответить
 
 