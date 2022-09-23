ВСУ освободили Яцковку Донецкой области. Удалось вернуть контроль над позициями у Бахмута, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники освободили Яцковку (Донецкая область) от российских оккупационных войск.
Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над н.п. Яцковка", - сказал он.
В то же время, продолжил Громов, ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить украинских защитников.
"Наши войска улучшают тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", - добавил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Бо у нас в селі баби по 3 рази на день істерили, коли наше ППО працювало.
Ну і хлопці, які в армії не служили, теж всерались...
Допомагаймо ЗСУ!
Потім деякі змі написали, що орки. Оркам то нахера його знищувати?
Ну таке.
У нас тут під Києвом наші при відступі теж мост через р.Ірпінь підірвали, в Стоянці, щоб орки в Київ з Житомирської траси не прорвались.
А потім журналісти на цензор.нет написали, що це окупанти підірвали.
В нашій країні:
1. Дуже мало професійних військових журналістів;
2. Майже немає журналістів з базовими навичками логічного мислення...
а якщо вдалось просунутись до Зарічного, то з Лиману тепер тільки пішки через ліс на Червону Діброву...
Противник выносит артой наши опорники и идет в атаку. Против этого может сработать только уничтожение их артиллерии, складов и скопления живой силы!