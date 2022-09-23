За 23 сентября зафиксировано 140 прилетов по Сумской области, - ОВА
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В течение 23 сентября российские оккупанты нанесли 140 ударов по Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил: "Сегодня на приграничные области зафиксировано около 140 прилетов со стороны России.
Краснопольская громада: почти в 10 утра по окраине Краснополья враг бил из САУ – 4 прилета. С 11 утра по территории громаді совершен минометный обстрел – 28 прилетов, а за ним еще били из артиллерии – 14 прилетов. Продолжился обстрел громаді и после обеда: из 12 били из РСЗО – 12 прилетов и артобстрел из САУ – еще 11.
Белопольская громада: с 10:00 били из САУ – 7 прилетов, а также минометный обстрел – 8 прилетов. Около полудня минометный обстрел громаді продолжился – 10 прилетов. А около 13:00 по территории громаді из БПЛА сброшено 1 взрывное устройство (типа ВОГ-17).
Середино-Будская громада: с 13:30 по окраине Середина-Буды россияне били из САУ (9 прилетов), минометов (3 прилета), пулеметов (5 пулеметных очередей). В результате была повреждена линия электропередач. Около 3000 абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся.
Юнаковская громада: после 14:00 был обстрел из САУ − 30 прилетов".
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