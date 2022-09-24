РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7679 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 593 111
граница (4745) Россия (91304) Евросоюз (15892) эмиграция (139) Шарль Мишель (212)

Европа должна открыть границы для бегущих от Путина россиян, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мішель

Евросоюз должен разрешить въезд российским гражданам, желающим покинуть страну, отказываясь выполнять преступные приказы Путина.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мишель сказал, что ЕС должен продемонстрировать "открытость для тех, кто не желает стать инструментом Кремля".

По его словам, объявление Путиным о частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны.

Глава Евросовета сказал, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС относительно россиян, которые бегут от мобилизации. "В принципе, я думаю, что ... Европейский Союз [должен] принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России людям грозит опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют этого безумного решения Кремля развязать эту войну в Украине, мы должны это учитывать" - заявил он.

Читайте также: Патриарх РПЦ Кирилл призвал мобилизованных россиян не бояться умирать: "Христос воскрес - и вы воскреснете". ВИДЕО

"Я согласен с мнением, что мы должны очень быстро сотрудничать и скоординироваться, потому что это новый факт - эта частичная мобилизация", - добавил Мишель.

Комментарии Мишеля были сделаны накануне встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Интегрированного реагирования на политический кризис ЕС (IPCR) - механизма, который позволяет быстро и скоординировано принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризиса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
Довбойоб
показать весь комментарий
24.09.2022 11:31
+36
расісянє тікають від мобілізації , а війну вони в основному підтримують ,українців ненавидять
показать весь комментарий
24.09.2022 11:35
+33
идиоты, потом получите страсбург - наш
показать весь комментарий
24.09.2022 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Когда же до этих евродолбо*бов дойдёт, что 99% тех, кто бежит СЕЙЧАС, а не в первый месяц-два, эти СЕМЬ МЕСЯЦЕВ как угорелые бегали с Zэтками и визжали "мочить х*лов"?!!!

И они БУДУТ визжать то же самое, только в безопасном Евросоюзе, который они так же люто НЕНАВИДЯТ как и Украину?!!!
показать весь комментарий
24.09.2022 13:50 Ответить
вы ж вроде с ЕС? среди евродолбо*бов?
показать весь комментарий
24.09.2022 15:00 Ответить
ідіот він хоть знае скільки агінтури зайде під цей шумок?
показать весь комментарий
24.09.2022 14:27 Ответить
Боже! Яке кончене!
показать весь комментарий
24.09.2022 14:57 Ответить
а хто буде в рашке Путіна СКИДУВАТИ з пьєдисталу царського. Жінки ?
показать весь комментарий
24.09.2022 15:09 Ответить
скоро таке буде по всій Европі-Держполіція Латвії почала кримінальний процес проти невстановлених вандалів, які минулої ночі розфарбували вказівник ризького мікрорайону "Болдерая" в кольори російського прапора.Про це повідомляє LSM.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:17 Ответить
And then russians will come there to protect russians )))))
показать весь комментарий
24.09.2022 15:21 Ответить
И чем они в ЕС будут заниматься? Насиловать, воровать, грабить. Чет я не помню нигде такого варианта иммиграции. И это называется - натянуть сову на глобус.
показать весь комментарий
24.09.2022 15:30 Ответить
Пусть борятся за свою страну с режимом *****. Или мы это должны делать за них?
показать весь комментарий
24.09.2022 15:47 Ответить
Дебилы, *****!
показать весь комментарий
24.09.2022 16:55 Ответить
Відкрийте дорогу росіянам і ці російські свині загадять всю європу.... бидло має сидиті в стойлі... бо приїдуть ті, хто хоче смерті для українців... Чи в них (росіян) на лобі написано що вони проти війни?
показать весь комментарий
24.09.2022 18:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 