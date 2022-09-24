Европа должна открыть границы для бегущих от Путина россиян, - Мишель

Евросоюз должен разрешить въезд российским гражданам, желающим покинуть страну, отказываясь выполнять преступные приказы Путина.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мишель сказал, что ЕС должен продемонстрировать "открытость для тех, кто не желает стать инструментом Кремля".

По его словам, объявление Путиным о частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны.

Глава Евросовета сказал, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС относительно россиян, которые бегут от мобилизации. "В принципе, я думаю, что ... Европейский Союз [должен] принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России людям грозит опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют этого безумного решения Кремля развязать эту войну в Украине, мы должны это учитывать" - заявил он.

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"Я согласен с мнением, что мы должны очень быстро сотрудничать и скоординироваться, потому что это новый факт - эта частичная мобилизация", - добавил Мишель.

Комментарии Мишеля были сделаны накануне встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Интегрированного реагирования на политический кризис ЕС (IPCR) - механизма, который позволяет быстро и скоординировано принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризиса.