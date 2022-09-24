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Тело военнослужащего Сергея Совы с сине-желтым браслетом передали для погребения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рука,браслет,сова,ексгумація

Тело военнослужащего Сергея Совы, обнаруженного в Изюме с желто-синим браслетом на руке, передали для надлежащего захоронения.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это - военнослужащий. Его по татуировке опознала жена", - написал он.

Напомним, 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады "Холодный Яр" считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.

Тело Сергея было эксгумировано после освобождения Харьковщины. Жена Оксана узнала его по татуировкам.

Смотрите также: С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА. ФОТОрепортаж

Старший сын Сергея Марат написал президенту письмо с просьбой наградить его отца как героя.
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Топ комментарии
+16
важко це все, дуже важко...... кацапи в нас породили ненависть, а вона сильніша за біль і страх......
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24.09.2022 14:30
+11
Согласен . Раньше мы были украинцами , теперь мы абсолютные украинцы . Злые и патриотичные . Без разных "жоппоблоков" .
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24.09.2022 14:36
+9
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24.09.2022 14:38
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важко це все, дуже важко...... кацапи в нас породили ненависть, а вона сильніша за біль і страх......
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24.09.2022 14:30 Ответить
Согласен . Раньше мы были украинцами , теперь мы абсолютные украинцы . Злые и патриотичные . Без разных "жоппоблоков" .
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24.09.2022 14:36 Ответить
ти надто оптимістичний зважаючи на рейтинги...
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24.09.2022 14:53 Ответить
Пусть выбирают . Это тоже полезно . Раньше тварей отфильтруем .
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24.09.2022 14:57 Ответить
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24.09.2022 14:38 Ответить
помстимость за наших побратимів.. Ніколи не забудемо!! Нема прощення ватнікам кацапам, рашисти не приживуться в Украіні
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24.09.2022 14:41 Ответить
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24.09.2022 14:51 Ответить
Amen!
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24.09.2022 14:57 Ответить
В начале они украли у нас само название Русь, до сих пор эти потомки мамая, во многом благодаря Хмельницкому, продолжают нас убивать.
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24.09.2022 14:57 Ответить
Щирі співчуття близьким Вічна пам'ять героям
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24.09.2022 15:01 Ответить
Українці,чеченці,литвини,грузини,фіни,кримські татари та інші народи проклинають тих нелюдів кацапів!Нема кацапам прощення у віках!Повна ізоляція кацапів від цивілізованного світу - єдиний і гуманний вихід!Нехай імперія "Зла" сама збожеволіє,та сконає!А нам своє праведне робить!
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24.09.2022 15:05 Ответить
Шана Герою.
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24.09.2022 15:25 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ!
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24.09.2022 16:38 Ответить
 
 