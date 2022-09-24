Тело военнослужащего Сергея Совы с сине-желтым браслетом передали для погребения
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Тело военнослужащего Сергея Совы, обнаруженного в Изюме с желто-синим браслетом на руке, передали для надлежащего захоронения.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.
"Следователями проведен дополнительный осмотр тела в морге с привлечением судебного медицинского эксперта. Это - военнослужащий. Его по татуировке опознала жена", - написал он.
Напомним, 36-летний Сергей Сова из 93-й бригады "Холодный Яр" считался без вести пропавшим с 19 апреля 2022 года. Его искали в течение 5 месяцев, но безрезультатно.
Тело Сергея было эксгумировано после освобождения Харьковщины. Жена Оксана узнала его по татуировкам.
Старший сын Сергея Марат написал президенту письмо с просьбой наградить его отца как героя.
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