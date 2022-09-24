Тіло військовослужбовця Сергія Сови з синьо-жовтим браслетом передали для поховання
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Тіло військовослужбовця Сергія Сови, який був знайдений у Ізюмі з жовто-синім браслетом на руці, передали для належного поховання.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчими проведено додатковий огляд тіла в морзі із залученням судового медичного експерта. Це - військовослужбовець. Його по татуюванню впізнала дружина", - написав він.
Нагадаємо, 36-річний Сергій Сова з 93-ї бригади "Холодний Яр" вважався безвісти зниклим з 19 квітня 2022 року. Його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.
Тіло Сергія було ексгумоване після визволення Харківщини. Дружина Оксана впізнала його за татуюванями.
Старший син Сергія Марат написав президенту листа з проханням нагородити його батька як героя.
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