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Тіло військовослужбовця Сергія Сови з синьо-жовтим браслетом передали для поховання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Тіло військовослужбовця Сергія Сови, який був знайдений у Ізюмі з жовто-синім браслетом на руці, передали для належного поховання.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими проведено додатковий огляд тіла в морзі із залученням судового медичного експерта. Це - військовослужбовець. Його по татуюванню впізнала дружина", - написав він.

Нагадаємо, 36-річний Сергій Сова з 93-ї бригади "Холодний Яр" вважався безвісти зниклим з 19 квітня 2022 року. Його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.

Тіло Сергія було ексгумоване після визволення Харківщини. Дружина Оксана впізнала його за татуюванями.

Також дивіться: З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Старший син Сергія Марат написав президенту листа з проханням нагородити його батька як героя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
важко це все, дуже важко...... кацапи в нас породили ненависть, а вона сильніша за біль і страх......
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24.09.2022 14:30
+11
Согласен . Раньше мы были украинцами , теперь мы абсолютные украинцы . Злые и патриотичные . Без разных "жоппоблоков" .
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24.09.2022 14:36
+9
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24.09.2022 14:38
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важко це все, дуже важко...... кацапи в нас породили ненависть, а вона сильніша за біль і страх......
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24.09.2022 14:30 Відповісти
Согласен . Раньше мы были украинцами , теперь мы абсолютные украинцы . Злые и патриотичные . Без разных "жоппоблоков" .
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24.09.2022 14:36 Відповісти
ти надто оптимістичний зважаючи на рейтинги...
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24.09.2022 14:53 Відповісти
Пусть выбирают . Это тоже полезно . Раньше тварей отфильтруем .
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24.09.2022 14:57 Відповісти
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24.09.2022 14:38 Відповісти
помстимость за наших побратимів.. Ніколи не забудемо!! Нема прощення ватнікам кацапам, рашисти не приживуться в Украіні
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24.09.2022 14:41 Відповісти
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24.09.2022 14:51 Відповісти
Amen!
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24.09.2022 14:57 Відповісти
В начале они украли у нас само название Русь, до сих пор эти потомки мамая, во многом благодаря Хмельницкому, продолжают нас убивать.
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24.09.2022 14:57 Відповісти
Щирі співчуття близьким Вічна пам'ять героям
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24.09.2022 15:01 Відповісти
Українці,чеченці,литвини,грузини,фіни,кримські татари та інші народи проклинають тих нелюдів кацапів!Нема кацапам прощення у віках!Повна ізоляція кацапів від цивілізованного світу - єдиний і гуманний вихід!Нехай імперія "Зла" сама збожеволіє,та сконає!А нам своє праведне робить!
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24.09.2022 15:05 Відповісти
Шана Герою.
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24.09.2022 15:25 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ!
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24.09.2022 16:38 Відповісти
 
 