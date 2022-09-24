"Мариупольского мясника" Мизинцева назначили заместителем Шойгу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генерала-полковника Михаила Мизинцева, руководившего осадой Мариуполя, был назначен заместителем министра обороны России. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ.
Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", - говорится в сообщении.
Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Мизинцев руководил операцией в Сирии, а позже бомбежками Мариуполя.
Британские и европейские СМИ называли Мизинцева "мариупольским мясником" и обвиняли его в жестокости по отношению к мирному населению во время осады Мариуполя.
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Дуже велика честь називати це недороблене "маріупольським м'ясником".
Це - офіційна пропозиція!
Чтобы никто потом не вопил "ЗА ЧТО ?"