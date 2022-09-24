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"Мариупольского мясника" Мизинцева назначили заместителем Шойгу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мізінцев

Генерала-полковника Михаила Мизинцева, руководившего осадой Мариуполя, был назначен заместителем министра обороны России. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", - говорится в сообщении.

Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Мизинцев руководил операцией в Сирии, а позже бомбежками Мариуполя.

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Британские и европейские СМИ называли Мизинцева "мариупольским мясником" и обвиняли его в жестокости по отношению к мирному населению во время осады Мариуполя.
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Топ комментарии
+22
Маленького ******** призначили. Рідкісна падаль. Треба його по скорше прибрати б.
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24.09.2022 15:39
+17
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24.09.2022 15:37
+12
Схоже правду кажуть що чим менший у мужика причандал тим більше він всіх навколо ненавидить, путя знайшов собі ще одного такого мальчика спальчика з мікропісюном.
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24.09.2022 15:46
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24.09.2022 15:37 Ответить
Замена для Шойгу-Балаклейского)
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24.09.2022 15:37 Ответить
Маленького ******** призначили. Рідкісна падаль. Треба його по скорше прибрати б.
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24.09.2022 15:39 Ответить
З язика зняв😅😂🤣 Для пришвидшення процедури варто оголосити збір коштів для стимуляції зацікавлених осіб 😝😝😝😝😝😜🤪
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24.09.2022 16:16 Ответить
Схоже правду кажуть що чим менший у мужика причандал тим більше він всіх навколо ненавидить, путя знайшов собі ще одного такого мальчика спальчика з мікропісюном.
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24.09.2022 15:46 Ответить
Губастый миньетчик))...
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24.09.2022 15:56 Ответить
Підождіть, це ж чорт із Твін Пікса?
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24.09.2022 15:53 Ответить
Чтобы люди больше не могли пытать, нужно всем гражданам раздать оружие!!!

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24.09.2022 15:55 Ответить
аха...тільки половина самоскалічеться..обо покаліче своїх..навіть не кажу про медмправку й оте "роздати"..
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24.09.2022 16:03 Ответить
Клоп вонючий.
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24.09.2022 16:05 Ответить
друстуй мышаня... ты и твоя семья до седьмого колена поставлены на кон... дрочись... или дрочи... сероглазый...
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24.09.2022 16:06 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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24.09.2022 16:08 Ответить
ООО це страшна мразь, хоча взагалі там є не мразі?
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24.09.2022 16:16 Ответить
Пропоную редакції цензор.нет називати цього недомірка "Куй з бугра". Бо розхерачити місто з важкої арти і авіації ума багато не треба.

Дуже велика честь називати це недороблене "маріупольським м'ясником".

Це - офіційна пропозиція!
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24.09.2022 16:21 Ответить
Эта тухлая крыса сама себе выбрала такое прозвище или это его тролли так рекламируют?
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24.09.2022 16:31 Ответить
Та немає різниці між ними,там всі однакові.
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24.09.2022 16:45 Ответить
начальник другої армії третього світи ...

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24.09.2022 17:41 Ответить
Внуки и правнуки этого мясника будут платить за его художества.
Чтобы никто потом не вопил "ЗА ЧТО ?"
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24.09.2022 20:20 Ответить
 
 